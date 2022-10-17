Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде назвали идею эсеров отменить бронь для парламентариев популизмом - РИА Новости, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/bron-1824700706.html
В Совфеде назвали идею эсеров отменить бронь для парламентариев популизмом
В Совфеде назвали идею эсеров отменить бронь для парламентариев популизмом - РИА Новости, 17.10.2022
В Совфеде назвали идею эсеров отменить бронь для парламентариев популизмом
Предложение "Справедливой России" отменить бронь для парламентариев попахивает популизмом, кто хотел, уже написал заявление, сказал РИА Новости сенатор от Крыма РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T19:02
2022-10-17T19:02
специальная военная операция на украине
политика
сергей цеков
россия
справедливая россия
совет федерации рф
госдума рф
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_0:152:2908:1787_1920x0_80_0_0_8036896c1f4caec8e46ea0989cd77bd1.jpg
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Предложение "Справедливой России" отменить бронь для парламентариев попахивает популизмом, кто хотел, уже написал заявление, сказал РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.Депутаты Госдумы от "Справедливой России - За правду" во главе с лидером Сергеем Мироновым разработали законопроект, предлагающий определить сотрудников, проходящих военную службу в Росгвардии, МЧС, ФСБ, в качестве категорий граждан для прохождения службы по частичной мобилизации в первоочередном порядке, а также отменить отсрочку от призыва для депутатов и сенаторов парламента РФ."Это предложение немного попахивает популизмом", - сказал политик. По его словам, те законодатели, которые хотели принять участие в спецоперации, уже написали заявления и направились в зону ее проведения.
https://ria.ru/20221012/spetsoperatsiya-1823439894.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_161:0:2745:1938_1920x0_80_0_0_cf641c716eb089f0af52d78ed17a3d6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, сергей цеков, россия, справедливая россия, совет федерации рф, госдума рф, частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Сергей Цеков, Россия, Справедливая Россия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России, Ситуация в ДНР и ЛНР
19:02 17.10.2022
 
В Совфеде назвали идею эсеров отменить бронь для парламентариев популизмом

Сенатор Цеков считает, что идея эсеров отменить бронь для парламентариев пахнет популизмом

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Предложение "Справедливой России" отменить бронь для парламентариев попахивает популизмом, кто хотел, уже написал заявление, сказал РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Депутаты Госдумы от "Справедливой России - За правду" во главе с лидером Сергеем Мироновым разработали законопроект, предлагающий определить сотрудников, проходящих военную службу в Росгвардии, МЧС, ФСБ, в качестве категорий граждан для прохождения службы по частичной мобилизации в первоочередном порядке, а также отменить отсрочку от призыва для депутатов и сенаторов парламента РФ.
"Это предложение немного попахивает популизмом", - сказал политик. По его словам, те законодатели, которые хотели принять участие в спецоперации, уже написали заявления и направились в зону ее проведения.
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 16:50Специальная военная операция на Украине
Депутаты Милонов и Бородай прибыли в военкоматы
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаСергей ЦековРоссияСправедливая РоссияСовет Федерации РФГосдума РФЧастичная мобилизация в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала