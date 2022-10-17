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В Совфеде назвали идею эсеров отменить бронь для парламентариев популизмом
В Совфеде назвали идею эсеров отменить бронь для парламентариев популизмом - РИА Новости, 17.10.2022
В Совфеде назвали идею эсеров отменить бронь для парламентариев популизмом
Предложение "Справедливой России" отменить бронь для парламентариев попахивает популизмом, кто хотел, уже написал заявление, сказал РИА Новости сенатор от Крыма РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T19:02
2022-10-17T19:02
2022-10-17T19:02
специальная военная операция на украине
политика
сергей цеков
россия
справедливая россия
совет федерации рф
госдума рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Предложение "Справедливой России" отменить бронь для парламентариев попахивает популизмом, кто хотел, уже написал заявление, сказал РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.Депутаты Госдумы от "Справедливой России - За правду" во главе с лидером Сергеем Мироновым разработали законопроект, предлагающий определить сотрудников, проходящих военную службу в Росгвардии, МЧС, ФСБ, в качестве категорий граждан для прохождения службы по частичной мобилизации в первоочередном порядке, а также отменить отсрочку от призыва для депутатов и сенаторов парламента РФ."Это предложение немного попахивает популизмом", - сказал политик. По его словам, те законодатели, которые хотели принять участие в спецоперации, уже написали заявления и направились в зону ее проведения.
https://ria.ru/20221012/spetsoperatsiya-1823439894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Совфеде назвали идею эсеров отменить бронь для парламентариев популизмом
Сенатор Цеков считает, что идея эсеров отменить бронь для парламентариев пахнет популизмом