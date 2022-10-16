https://ria.ru/20221016/retsepty-1824107423.html

Вкусно и приятно. Лучшие рецепты блюд, которые дарят комфорт

Вкусно и приятно. Лучшие рецепты блюд, которые дарят комфорт - РИА Новости, 16.10.2022

Вкусно и приятно. Лучшие рецепты блюд, которые дарят комфорт

Котлеты с пюре, куриный суп, пельмени, оладьи, пироги — любимая с детства еда, вызывающая приятные воспоминания, дарящая спокойствие. Она не только насыщает, но РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T08:00

2022-10-16T08:00

2022-10-16T08:08

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. Котлеты с пюре, куриный суп, пельмени, оладьи, пироги — любимая с детства еда, вызывающая приятные воспоминания, дарящая спокойствие. Она не только насыщает, но и помогает пережить сложный период в жизни или холодное время года, когда не хочется выходить из дома. Шеф-повара известных ресторанов рассказали РИА Новости, что для них означает концепция comfort food, и поделились рецептами.Еда ради спокойствияС наступлением холодов все чаще хочется простой и сытной еды. Обычно — той, что в повседневной жизни адепты правильного питания себе не позволяют: вкусно и без подсчета калорий. В 1966-м такой пище придумали название — comfort food. Тогда в американской газете Palm Beach Post написали о психологическом феномене: те, кто испытывал сильный стресс и негативные эмоции, быстрее успокаивались, если им готовили блюда, напоминающие о доме и детстве."Еда — не просто источник восполнения энергии, а один из легких способов получения удовольствия и проживания радости. Совместные приемы пищи во многих семьях — традиция, поддерживающая близкие отношения", — говорит психолог, экзистенциальный аналитик Марина Селина.Также еда помогает справиться с тревогой, стрессами, внутренней пустотой, добавляет она. Часто это сладости, выпечка, фастфуд, которые ассоциируются с чем-то приятным и позволяют организму быстро обрести желаемые углеводы.Бренд-шеф ресторана GRACE Bistro Владимир Чистяков"Comfort food — еда, которая понятна и знакома. Что может быть лучше домашних котлет? Они возвращают меня в детство.Когда родители жарили их, я выходил на улицу с самым вкусным стритфудом в мире — парой кусочков "фирменного" хлеба (так называют серый в Красноярске) с котлетой, зеленым луком и майонезом. За такой "бутер" можно душу отдать".Рубленая куриная котлетаИнгредиенты:Куриное бедро — 2500 гЛук репчатый — 200 гМорковь — 100 гПетрушка — 70 гЯйцо куриное — 1 штСливочное масло — 50 гСморчки — 50 гЛук-шалот — 10 гВода или грибной бульон — 50 млСморчки — 30 гЗеленый лук — для подачиСливки — 300 млСметана — 150 гЧеснок — 5 гТимьян — 2 гСпособ приготовления:Обжарить лук и мелко рубленную морковь на растительном масле, карамелизовать на низком огне.Бедро прокрутить крупно вместе с ними, добавить зелень, яйцо и сливочное масло, соль, перец по вкусу. Сформировать котлету, обжарить с двух сторон. Затем довести до готовности в разогретой до 200 градусов духовке.Сморчки обжарить с луком-шалотом, добавить грибной бульон.Для соуса: обжарить мелко нарезанные лук-шалот и чеснок, добавить сморчки и томить. Далее положить тимьян, налить воду или грибной бульон и сливки, довести под закрытой крышкой до загустения. После добавить сметану, соль, перец и варить еще 15 минут.Выложить на тарелку котлету, сверху сморчки и соус, посыпать зеленым луком.Шеф-повар ресторана Onest Мирко Дзаго"Comfort food — еда родная. Я итальянец, поэтому для меня это паста. В Италии есть традиция — по воскресеньям всей семьей готовить для нее тесто.Орекьетте — домашняя паста, которую подают с рагу из томленой лопатки ягненка с помидорами и соусом на основе сыра пекорино с добавлением оливкового масла и цедры лимона. Блюдо классическое, незамысловатое и очень вкусное".Орекьетте с рагу из ягненка, цедрой лимона и пекориноИнгредиенты:Паста орекьетте — 80 гТушеный ягненок с помидорами — 250 гПерец чили — 1 гПомидоры черри — 30 гЧеснок — 2 гМасло оливковое — 10 гБазилик — 1 гСыр пекорино — 10 гСоус сырный пекорино — 25 гЛимонная цедра — 0,5 гДля рагу из ягненка:Баранья лопатка — 1000 гТоматы очищенные — 800 гФреш из томатов — 600 гОвощной бульон — 600 млБазилик — 20 гМасло оливковое — 60 гЧеснок — 20 гЛук репчатый — 30 гСпособ приготовления:Лопатку ягненка обжарить на оливковом масле с чесноком, выложить на тарелку. В той же сковороде приготовить лук, положить томатный фреш и выпарить его.Лопатку ягненка, лук, чеснок и фреш запаковать в вакуумный мешок, предварительно добавив туда овощной бульон и свежий помидор. Готовить в су-виде 12 часов при температуре 72 градуса.Отделить мясо от кости, соус процедить через дуршлаг. Смешать 120 миллилитров горячей воды с оливковым, растительным маслом и 50 граммами сыра пекорино — это сырный соус.Муку "Семола" замесить с водой — получится тесто для пасты.Обжарить помидоры черри с чесноком на оливковом масле, добавить соус и мясо ягненка, а также отваренную пасту орекьетте.Положить сыр пекорино, базилик и цедру лимона, перемешать.Шеф-повар ресторана Savva Андрей Шмаков"В моем понимании comfort food — это еда, которая ассоциируется с детством, поездками, что навевают теплые воспоминания. Как наш пастуший пирог, в его основе — говядина конфи и картофельная запеканка. Это блюдо отличается не подачей, а вкусом".Пастуший пирогИнгредиенты:Вырезка конфи — 140 гПюре с пармезаном — 160 гПассерованные овощи — 80 гСоус — 80 гМикрозелень — 2 гСоус райта — 155 гЖелтый томат — 20 гДля соуса:Соус демиглас — 100 млСливки 33 процента — 100 млТрюфельная паста — 20 гДля пассеровки:Лук репчатый — 150 гЧеснок — 9 гСоль — 1 гМасло растительное — 16 гДля вырезки конфи:Говяжья вырезка — 190 гЧеснок — 14 гТимьян — 3 гМасло растительное — 250 млЛук репчатый — 38 гМорковь очищенная — 31 гДля картофельного пюре:Картофельное пюре — 142 гСыр пармезан — 20 гДля соуса райта:Мацони — 100 гОгурец — 50 гБелый перец — 1 гМята — 3 гКинза — 5 гЧеснок — 5 гСоль — 1 гСахар — 2 гПриготовление:Говяжью вырезку предварительно замариновать с тимьяном, чесноком, солью и перцем, варить при температуре 90 градусов в растительном масле с морковью и луком шесть часов.Для соуса — смешать демиглас со сливками и трюфельной пастой.В картофельное пюре насыпать мелко натертый сыр пармезан.Отдельно пассеровать в растительном масле репчатый лук, чеснок, добавить соль.Выложить в форму для запекания готовое мясо, соус и пассерованные овощи, сверху — картофельное пюре, посыпать сыром пармезан и запекать до образования румяной корочки.Блюдо украсить зеленью и подавать с соусом райта, для которого необходимо откинуть мацони на сито, чтобы стекла лишняя жидкость, после чего смешать с мелко натертым огурцом, мелко порубленным чесноком, белым перцем, мятой и кинзой. Сверху — нарезанный кубиками желтый томат.Шеф-повар ресторана Biologie Екатерина Алехина"Сomfort food — еда, которая напоминает о детстве. Это могут быть бабушкины блины, сладости или мамин борщ.Важно, чтобы был ритуал принятия пищи, ведь еда — это удовольствие, поэтому не ешьте на бегу, красиво сервируйте стол, даже без компании. Всегда приятно включить музыку, налить бокал вина и посвятить время удовольствию".Равиоли в черном тесте с дикой рыбой и соусом из белого вина с икройИнгредиенты:Для теста:Мука — 250 гВода — 75 гОливковое масло — 10 гЖелток — 2 штСоль — 3 гЧернила каракатицы (не обязательно, можно сделать классическое тесто) — 6 гФарш:Фарш из рыбы — 400 гЖареный лук — 100 гПетрушка — 50 гРыбный бульон — 100 гСоль и перец — по вкусуСоус "Белое вино"Рыбный бульон — 400 гБелое сухое вино — 100 гЛук-шалот — 50 гПетрушка — 30 гМасло оливковое — 50 гСливки 33 процента — 200 гСоль — по вкусуСпособ приготовления:Замесить крутое тесто, отправить в холодильник на пять часов, затем тонко раскатать. Сделать фарш, пропустив через мясорубку филе рыбы, жареный лук и зелень.Обжарить лук в масле, залить вино и утушить в три раза, добавить бульон, сваренный из костей и головы рыбы, и уварить в два раза, влить сливки и уварить до состояния соуса, посолить.При подаче в теплый соус добавить икру кеты или щуки, полить им сваренные равиоли.Шеф-повар ресторана BURO. TSUM Егор Макаров"Comfort food — это неоспоримая классика, включающая в себя домашние блюда, понятные вкусы, привычные продукты и сочетания, к которым привыкли, эта пища связывает с домом. Что касается голубцов с крабом и соусом том ям, мы решили объединить две известные для гостей базы: Азию и Россию. Это блюдо долго не надоест, а значит, подходит под категорию еды на каждый день".Голубцы с крабом и соусом том ямИнгредиенты:Креветки — 200 гКраб — 75 гТворожный сыр — 75 гЛук репчатый — 150 гПерец чили — 30 гСливочное масло размягченное — 50 гТопленое масло — 50 гЛук зеленый — 10 гСоль — 5 гКапуста пекинская — 1000 гСоус унаги — 20 гКуриный бульон или вода — 100 млСметана — 50 гКинза — по вкусуКунжут белый и черный — по вкусуСпособ приготовления:Начинка: очищенные креветки, краб, зеленый лук, перец чили мелко нарезать и смешать с творожным сыром, обжаренным репчатым луком и размягченным сливочным маслом. Посолить и отправить в холодильник на 15 минут.Пекинскую капусту разобрать на листья и приварить пять минут в подсоленной кипящей воде, охладить в ледяной и высушить. Основание листа отбить молотком, чтобы он стал мягче. Плотно завернуть в лист начинку в соотношении 1:1.Выложить голубцы в глубокий противень с куриным бульоном или водой, смазать их топленым маслом и соусом унаги, запекать семь минут в разогретой до 230 градусов духовке.Подавать с соусом том ям. Классический суп том ям загустить сливочным маслом. Посыпать кунжутом, кинзой и поставить на стол сметану.

https://ria.ru/20220820/retsepty-1810731002.html

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, еда - туризм, рецепты, рестораны, еда, что приготовить