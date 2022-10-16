08:00 16.10.2022 (обновлено: 08:08 16.10.2022)
Вкусно и приятно. Лучшие рецепты блюд, которые дарят комфорт
© Depositphotos / skylinefreeПастуший пирог
© Depositphotos / skylinefree
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. Котлеты с пюре, куриный суп, пельмени, оладьи, пироги — любимая с детства еда, вызывающая приятные воспоминания, дарящая спокойствие. Она не только насыщает, но и помогает пережить сложный период в жизни или холодное время года, когда не хочется выходить из дома. Шеф-повара известных ресторанов рассказали РИА Новости, что для них означает концепция comfort food, и поделились рецептами.
Еда ради спокойствия
С наступлением холодов все чаще хочется простой и сытной еды. Обычно — той, что в повседневной жизни адепты правильного питания себе не позволяют: вкусно и без подсчета калорий. В 1966-м такой пище придумали название — comfort food. Тогда в американской газете Palm Beach Post написали о психологическом феномене: те, кто испытывал сильный стресс и негативные эмоции, быстрее успокаивались, если им готовили блюда, напоминающие о доме и детстве.
© Фото : Виталий КовальчукПельмени с олениной — подаются со сметаной или с бульоном
© Фото : Виталий Ковальчук
Пельмени с олениной — подаются со сметаной или с бульоном
"Еда — не просто источник восполнения энергии, а один из легких способов получения удовольствия и проживания радости. Совместные приемы пищи во многих семьях — традиция, поддерживающая близкие отношения", — говорит психолог, экзистенциальный аналитик Марина Селина.
Также еда помогает справиться с тревогой, стрессами, внутренней пустотой, добавляет она. Часто это сладости, выпечка, фастфуд, которые ассоциируются с чем-то приятным и позволяют организму быстро обрести желаемые углеводы.
Бренд-шеф ресторана GRACE Bistro Владимир Чистяков
"Comfort food — еда, которая понятна и знакома. Что может быть лучше домашних котлет? Они возвращают меня в детство.
Когда родители жарили их, я выходил на улицу с самым вкусным стритфудом в мире — парой кусочков "фирменного" хлеба (так называют серый в Красноярске) с котлетой, зеленым луком и майонезом. За такой "бутер" можно душу отдать".
Рубленая куриная котлета
© Фото : Никита Крючков/ресторан GRACE BistroРубленая куриная котлета
© Фото : Никита Крючков/ресторан GRACE Bistro
Рубленая куриная котлета
Ингредиенты:
Куриное бедро — 2500 г
Лук репчатый — 200 г
Морковь — 100 г
Петрушка — 70 г
Яйцо куриное — 1 шт
Сливочное масло — 50 г
Сморчки — 50 г
Лук-шалот — 10 г
Вода или грибной бульон — 50 мл
Сморчки — 30 г
Зеленый лук — для подачи
Сливки — 300 мл
Сметана — 150 г
Чеснок — 5 г
Тимьян — 2 г
Способ приготовления:
Обжарить лук и мелко рубленную морковь на растительном масле, карамелизовать на низком огне.
Бедро прокрутить крупно вместе с ними, добавить зелень, яйцо и сливочное масло, соль, перец по вкусу. Сформировать котлету, обжарить с двух сторон. Затем довести до готовности в разогретой до 200 градусов духовке.
Сморчки обжарить с луком-шалотом, добавить грибной бульон.
Для соуса: обжарить мелко нарезанные лук-шалот и чеснок, добавить сморчки и томить. Далее положить тимьян, налить воду или грибной бульон и сливки, довести под закрытой крышкой до загустения. После добавить сметану, соль, перец и варить еще 15 минут.
Выложить на тарелку котлету, сверху сморчки и соус, посыпать зеленым луком.
Шеф-повар ресторана Onest Мирко Дзаго
"Comfort food — еда родная. Я итальянец, поэтому для меня это паста. В Италии есть традиция — по воскресеньям всей семьей готовить для нее тесто.
Орекьетте — домашняя паста, которую подают с рагу из томленой лопатки ягненка с помидорами и соусом на основе сыра пекорино с добавлением оливкового масла и цедры лимона. Блюдо классическое, незамысловатое и очень вкусное".
Орекьетте с рагу из ягненка, цедрой лимона и пекорино
© Фото : ресторан OnestОрекьетте
© Фото : ресторан Onest
Орекьетте
Ингредиенты:
Паста орекьетте — 80 г
Тушеный ягненок с помидорами — 250 г
Перец чили — 1 г
Помидоры черри — 30 г
Чеснок — 2 г
Масло оливковое — 10 г
Базилик — 1 г
Сыр пекорино — 10 г
Соус сырный пекорино — 25 г
Лимонная цедра — 0,5 г
Для рагу из ягненка:
Баранья лопатка — 1000 г
Томаты очищенные — 800 г
Фреш из томатов — 600 г
Овощной бульон — 600 мл
Базилик — 20 г
Масло оливковое — 60 г
Чеснок — 20 г
Лук репчатый — 30 г
Способ приготовления:
Лопатку ягненка обжарить на оливковом масле с чесноком, выложить на тарелку. В той же сковороде приготовить лук, положить томатный фреш и выпарить его.
Лопатку ягненка, лук, чеснок и фреш запаковать в вакуумный мешок, предварительно добавив туда овощной бульон и свежий помидор. Готовить в су-виде 12 часов при температуре 72 градуса.
Отделить мясо от кости, соус процедить через дуршлаг.
Смешать 120 миллилитров горячей воды с оливковым, растительным маслом и 50 граммами сыра пекорино — это сырный соус.
Муку "Семола" замесить с водой — получится тесто для пасты.
Обжарить помидоры черри с чесноком на оливковом масле, добавить соус и мясо ягненка, а также отваренную пасту орекьетте.
Положить сыр пекорино, базилик и цедру лимона, перемешать.
Шеф-повар ресторана Savva Андрей Шмаков
"В моем понимании comfort food — это еда, которая ассоциируется с детством, поездками, что навевают теплые воспоминания. Как наш пастуший пирог, в его основе — говядина конфи и картофельная запеканка. Это блюдо отличается не подачей, а вкусом".
Пастуший пирог
© Фото : ресторан SavvaaПастуший пирог
© Фото : ресторан Savvaa
Пастуший пирог
Ингредиенты:
Вырезка конфи — 140 г
Пюре с пармезаном — 160 г
Пассерованные овощи — 80 г
Соус — 80 г
Микрозелень — 2 г
Соус райта — 155 г
Желтый томат — 20 г
Для соуса:
Соус демиглас — 100 мл
Сливки 33 процента — 100 мл
Трюфельная паста — 20 г
Для пассеровки:
Лук репчатый — 150 г
Чеснок — 9 г
Соль — 1 г
Масло растительное — 16 г
Для вырезки конфи:
Говяжья вырезка — 190 г
Чеснок — 14 г
Тимьян — 3 г
Масло растительное — 250 мл
Лук репчатый — 38 г
Морковь очищенная — 31 г
Для картофельного пюре:
Картофельное пюре — 142 г
Сыр пармезан — 20 г
Для соуса райта:
Мацони — 100 г
Огурец — 50 г
Белый перец — 1 г
Мята — 3 г
Кинза — 5 г
Чеснок — 5 г
Соль — 1 г
Сахар — 2 г
Приготовление:
Говяжью вырезку предварительно замариновать с тимьяном, чесноком, солью и перцем, варить при температуре 90 градусов в растительном масле с морковью и луком шесть часов.
Для соуса — смешать демиглас со сливками и трюфельной пастой.
В картофельное пюре насыпать мелко натертый сыр пармезан.
Отдельно пассеровать в растительном масле репчатый лук, чеснок, добавить соль.
Выложить в форму для запекания готовое мясо, соус и пассерованные овощи, сверху — картофельное пюре, посыпать сыром пармезан и запекать до образования румяной корочки.
Блюдо украсить зеленью и подавать с соусом райта, для которого необходимо откинуть мацони на сито, чтобы стекла лишняя жидкость, после чего смешать с мелко натертым огурцом, мелко порубленным чесноком, белым перцем, мятой и кинзой. Сверху — нарезанный кубиками желтый томат.
Шеф-повар ресторана Biologie Екатерина Алехина
"Сomfort food — еда, которая напоминает о детстве. Это могут быть бабушкины блины, сладости или мамин борщ.
Важно, чтобы был ритуал принятия пищи, ведь еда — это удовольствие, поэтому не ешьте на бегу, красиво сервируйте стол, даже без компании. Всегда приятно включить музыку, налить бокал вина и посвятить время удовольствию".
Равиоли в черном тесте с дикой рыбой и соусом из белого вина с икрой
© Фото : ресторан BiologieРавиоли в черном тесте с дикой рыбой
© Фото : ресторан Biologie
Равиоли в черном тесте с дикой рыбой
Ингредиенты:
Для теста:
Мука — 250 г
Вода — 75 г
Оливковое масло — 10 г
Желток — 2 шт
Соль — 3 г
Чернила каракатицы (не обязательно, можно сделать классическое тесто) — 6 г
Фарш:
Фарш из рыбы — 400 г
Жареный лук — 100 г
Петрушка — 50 г
Рыбный бульон — 100 г
Соль и перец — по вкусу
Соус "Белое вино"
Рыбный бульон — 400 г
Белое сухое вино — 100 г
Лук-шалот — 50 г
Петрушка — 30 г
Масло оливковое — 50 г
Сливки 33 процента — 200 г
Соль — по вкусу
Способ приготовления:
Замесить крутое тесто, отправить в холодильник на пять часов, затем тонко раскатать. Сделать фарш, пропустив через мясорубку филе рыбы, жареный лук и зелень.
Обжарить лук в масле, залить вино и утушить в три раза, добавить бульон, сваренный из костей и головы рыбы, и уварить в два раза, влить сливки и уварить до состояния соуса, посолить.
При подаче в теплый соус добавить икру кеты или щуки, полить им сваренные равиоли.
Шеф-повар ресторана BURO. TSUM Егор Макаров
"Comfort food — это неоспоримая классика, включающая в себя домашние блюда, понятные вкусы, привычные продукты и сочетания, к которым привыкли, эта пища связывает с домом. Что касается голубцов с крабом и соусом том ям, мы решили объединить две известные для гостей базы: Азию и Россию. Это блюдо долго не надоест, а значит, подходит под категорию еды на каждый день".
Голубцы с крабом и соусом том ям
© Никита Крючков/ресторан BURO. TSUMГолубцы с крабом и соусом том ям
© Никита Крючков/ресторан BURO. TSUM
Голубцы с крабом и соусом том ям
Ингредиенты:
Креветки — 200 г
Краб — 75 г
Творожный сыр — 75 г
Лук репчатый — 150 г
Перец чили — 30 г
Сливочное масло размягченное — 50 г
Топленое масло — 50 г
Лук зеленый — 10 г
Соль — 5 г
Капуста пекинская — 1000 г
Соус унаги — 20 г
Куриный бульон или вода — 100 мл
Сметана — 50 г
Кинза — по вкусу
Кунжут белый и черный — по вкусу
Способ приготовления:
Начинка: очищенные креветки, краб, зеленый лук, перец чили мелко нарезать и смешать с творожным сыром, обжаренным репчатым луком и размягченным сливочным маслом. Посолить и отправить в холодильник на 15 минут.
Пекинскую капусту разобрать на листья и приварить пять минут в подсоленной кипящей воде, охладить в ледяной и высушить. Основание листа отбить молотком, чтобы он стал мягче. Плотно завернуть в лист начинку в соотношении 1:1.
Выложить голубцы в глубокий противень с куриным бульоном или водой, смазать их топленым маслом и соусом унаги, запекать семь минут в разогретой до 230 градусов духовке.
Подавать с соусом том ям. Классический суп том ям загустить сливочным маслом. Посыпать кунжутом, кинзой и поставить на стол сметану.