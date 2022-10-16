https://ria.ru/20221016/poezda-1824187128.html

Названы города России для самых бюджетных путешествий на поезде

Названы города России для самых бюджетных путешествий на поезде - РИА Новости, 16.10.2022

Названы города России для самых бюджетных путешествий на поезде

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий составил список бюджетных железнодорожных направлений из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T12:47

2022-10-16T12:47

2022-10-16T12:47

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий составил список бюджетных железнодорожных направлений из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России до конца осени, сообщает Туту.ру.Анализировались данные по билетам с датами поездки с 15 октября по 30 ноября. В рейтинг маршрутов из Москвы и Санкт-Петербурга вошли направления, где средний чек не превышает одну тысячу рублей за билет в одну сторону. Для других регионов отобраны по пять самых бюджетных направлений.Путешественникам из Москвы аналитики предложили 15 вариантов со средним чеком до 1000 рублей, в том числе областные центры и популярные у туристов города. Так, в рейтинг вошли Переславль-Залесский (средний чек 386 рублей в одну сторону), Калуга (696 рублей в одну сторону), Тула (783 рубля), Ростов Великий (874 рубля), Рязань (918 рублей), Ярославль (954 рубля), Брянск (989 рублей). Из Санкт-Петербурга на поезде, заплатив до 1 000 рублей за билет в одну сторону, можно уехать в Новгородскую, Псковскую и Тверскую области, а также в Республику Карелия. К примеру, средний чек за поездку в Великий Новгород находится на уровне 721 рубля в одну сторону, за билет в Псков платят в среднем 908 рублей, в Сортавалу — 930 рублей.Из Новосибирской области при бюджете около тысячи рублей в одну сторону за ж/д билет можно отправиться в Кемеровскую область, Барнаул (1 035 рублей) или Томск (1 038 рублей).В список бюджетных маршрутов с отправлением из Екатеринбурга вошли Шадринск (средний чек 723 рубля в одну сторону), а также центры соседних регионов: Курган (1 089 рублей), Тюмень (1 094 рубля), Челябинск (1 136 рублей) и Пермь (1 326 рублей).Из Нижнего Новгорода выгоднее всего отправиться в Иваново (средний чек 626 рублей за билет в одну сторону), Ковров (703 рубля) и Владимир (1 071 рубль), а также в Киров (1 109 рублей) и Пензу (1 136 рублей).С отправлением из Казани в бюджет до 1 000 рублей в одну сторону укладываются населенные пункты в пяти регионах России: Нижегородской области, Удмуртии, Чувашии, Ульяновской области и Башкортостане.Из Ростова-на-Дону можно купить самые дешевые железнодорожные билеты в Краснодар (994 рубля), Армавир (1 065 рублей), Невинномысск (1 193 рубля), Новороссийск (1 336 рублей) и Волгоград (1 392 рубля).

https://ria.ru/20220411/poezda-1782507327.html

https://ria.ru/20221014/rzhd-1824001828.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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