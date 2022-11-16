https://ria.ru/20221116/goroda-1832007799.html

Крупнейшие города России-2022: численность населения, места в рейтингах

Города России по численности населения 2022: список самых крупных и рейтинг

Крупнейшие города России-2022: численность населения, места в рейтингах

По данным Росстата, в 2022 году 16 городов России с численностью населения более 1 млн человек. Самые крупные – Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск. Какие еще... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T18:07

2022-11-16T18:07

2022-11-16T18:07

россия

общество

федеральная служба государственной статистики (росстат)

демография

города

население

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. По данным Росстата, в 2022 году 16 городов России с численностью населения более 1 млн человек. Самые крупные – Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск. Какие еще населенные пункты попали в список, рейтинг топ-10 комфортных и безопасных для проживания городов в РФ – в материале РИА Новости.Города России по численности населения"В сентябре Росстатом был опубликован первый том итогов Всероссийской переписи населения 2020 года (из-за пандемии проводившейся осенью 2021 г.) "Численность и размещение населения". В нём содержится информация о численности населения городов и других населённых пунктов России", - отмечает Константин Чернышев, кандидат географических наук, доцент кафедры региональной экономики и географии РУДН.Наиболее значительно за межпереписной период в абсолютных цифрах возросла численность населения городов:Прирост на сотни тысяч жителей также показали города: Балашиха Московской области (в том числе за счет присоединения г. Железнодорожный), Тюмень и Красноярск.Города – миллионникиВ России в настоящее время официально 16 городов-миллионников. Два главных мегаполиса страны Москва и Санкт-Петербург. Далее с большим отрывом прочие города-миллионники: Новосибирск, сохранивший своё третье место, растущие Екатеринбург и Казань, самый близкий к столице и теряющий население Нижний Новгород. После них – Челябинск, Красноярск, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону, Омск, Краснодар, Воронеж, Волгоград, Пермь. Владимир Чернышев отмечает, что Краснодар официально "узаконил" статус миллионника, почти в полтора раза увеличив численность населения по сравнению с переписью 2010 года.Список городов-миллионников (по данным переписи 2020 года):Города с населением от 500 тыс. до 1 млн. человекПо словам эксперта, потенциальные миллионники – Саратов (возможный путь – присоединение соседнего города Энгельса), а также быстрорастущая Тюмень. Помимо них в группе городов с населением от 500 тыс. до 1 млн. жителей ещё 19 городов. Лидеры по относительному приросту – Ставрополь и Севастополь. Киров и Астрахань, считавшиеся полумиллионниками, опустились ниже 500 тыс. жит, поскольку поставили антирекорды по недоучёту уехавшего населения. Пенза, где население, также сокращается, является самым малонаселённым городом-полумиллионником в России.Города с населением от 300 тыс. до 500 тыс. человекС населением от 300 до 500 тыс. жителей согласно переписи населения в России 31 город. Растут и, вероятно, в ближайшие годы преодолеют отметку в 500 тыс. жителей Чебоксары, Калининград, Сочи. Другие точки роста – Подольск Московской области, Сургут в ХМАО-Югре, Якутск. К "сжимающимся" можно отнести Иваново и Архангельск.Города с населением от 200 тыс. до 300 тыс. человекСреди городов в 200-300 наиболее "приросли" жителями подмосковные города – Люберцы, Мытищи, Химки, Королёв, а вдали от столицы – административный центр Амурской области Благовещенск и Энгельс Саратовской области. Более чем на 10 процентов сократилось население в Мурманске и Петрозаводске.Города с населением от 100 тыс. до 200 тыс. человекСреди 100-тысячников по относительному приросту вновь лидируют подмосковные города – Домодедово, Видное, Красногорск. Наиболее значительное сокращение населения в городах данной группы – в Орске Оренбургской области и Северодвинске Архангельской области."В перспективе список 100-тысячников могут пополнят города в регионах с растущим населением. В первую очередь город Мурино – спутник Санкт-Петербурга, связанный с ним линией метро. Этот населённый пункт Ленинградской области только в 2019 году получил городской статус, но численность его жителей за 2010-2021 гг. увеличилась почти в 12 раз и продолжает расти. Также отметку в 100 тыс. жителей могут достичь подмосковные Чехов, Ивантеевка, Лобня, приморские города Анапа и Геленджик", - говорит Константин Чернышев.Самые комфортные для проживания города РоссииКомфортность городской среды не определяется численностью населения, нередко наблюдается обратная связь. Наиболее известным является рейтинг "Индекс качества городской среды", ежегодно формируемый Минстроем России. Индекс формируется на основе оценки шести типов городских пространств (жилье, улично-дорожная сеть, озелененные пространства, общественно-деловая, социально-досуговая инфраструктура, общегородское пространство) в соответствии с шестью критериями качества городской среды:Результаты индекса сгруппированы по группам городов в зависимости от численности населения. Константин Чернышев отмечает, что наиболее высокое качество городской среды в 2021 году среди городов-миллионщиков выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, среди городов с численностью жителей свыше 250 тыс. чел. – в Тюмени, Грозном, Сочи. Интересно, что в десятке лидеров среди городов с населением от 100 до 250 тысяч жителей представлены лишь города Подмосковья (Реутов, Долгопрудный и др.), а также Великий Новгород и Ханты-Мансийск.Самые безопасные города России"Определить самые безопасные города России не так просто, как кажется на первый взгляд, - говорит Константин Чернышев. - Существуют два пути, первый – использование официальной статистики МВД по количеству зарегистрированных преступлений. Однако очевидно, что имеет значение не только количество преступлений на 100 тыс. жителей, но и их структура (от небольшой тяжести до особо тяжких), а также качество регистрации нарушений закона и обращений граждан. Наиболее высокий уровень убийств традиционно отмечается в северных, сибирских и дальневосточных городах: Кызыл, Магадан и др. Другой подход в оценке – социологический. Опросными методами пользуется, например, исследователи сайта domofond.ru. Согласно результатам, наиболее безопасным из 200 городов России были признаны Ейск и Геленджик Краснодарского края, а также Грозный, а среди городов-миллионников - Краснодар. Наименее безопасным респонденты посчитали г. Шахты в Ростовской области, а среди городов с населением свыше 1 млн. чел. – Волгоград".Сколько городов-миллионников было в СССРМосква занимала лидирующее положение по численности населения в течение большей части XX века. Однако в СССР кроме Москвы и Ленинграда были другие крупные центры. Это Киев, Ташкент, Баку и другие. Всего в 1989 году в Советском Союзе было 23 города-миллионника, из которых 12 находилось в РСФСР."После распада СССР в России нарастает тенденция концентрации населения в Москве при наличии ещё одного крупного и развитого города Санкт-Петербурга. В немалой степени такая модель сложилась исторически: после распада СССР ряд крупнейших городов оказались за пределами России, а укрепление административной вертикали в последние десятилетия способствовало дальнейшему усилению одного центра, стягивающего ресурсы огромной страны", - комментирует Константин Чернышев.В интересах общества проведение федеральным центром и властями субъектов РФ политики по развитию иных центров расселения и экономической активности, кроме агломераций Москвы и Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20221031/gorod-1827437601.html

https://ria.ru/20220618/omsk-1796305515.html

https://ria.ru/20221115/naselenie-1831537698.html

https://ria.ru/20220614/kvartira-1795099159.html

https://ria.ru/20221010/reyting_blagopoluchie-1822573566.html

https://ria.ru/20220620/reyting-1796631034.html

https://ria.ru/20221111/zdorove-1830902830.html

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Артем Смирнов

россия, общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), демография, города, население