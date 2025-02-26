https://ria.ru/20250226/goroda-1832007799.html

Крупнейшие города России-2025: численность населения, места в рейтингах

Города России по численности населения 2025 список самых крупных и рейтинг

Крупнейшие города России-2025: численность населения, места в рейтингах

По данным Росстата в России 16 городов с численностью населения более 1 млн человек. Самые крупные – Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск. Какие еще населенные... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T20:49:00+03:00

2025-02-26T20:49:00+03:00

2025-02-26T20:49:00+03:00

россия

общество

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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города

население

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. По данным Росстата в России 16 городов с численностью населения более 1 млн человек. Самые крупные – Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск. Какие еще населенные пункты попали в список, рейтинг топ-10 комфортных и безопасных для проживания городов в РФ – в материале РИА Новости.Города России по численности населенияПо данным Росстата на начало 2024 года в нашей стране 16 городов, в которых проживает более миллиона человек - это почти четверть всего населения России. Больше всего их расположено в Приволжском федеральном округе.Наиболее значительно за межпереписной период в абсолютных цифрах возросла численность населения городов:Прирост на сотни тысяч жителей также показали города: Балашиха Московской области (в том числе за счет присоединения г. Железнодорожный), Тюмень и Красноярск.Города – миллионникиДва главных мегаполиса страны Москва и Санкт-Петербург. Далее с большим отрывом прочие города-миллионники: Новосибирск, сохранивший своё третье место, растущие Екатеринбург и Казань, Красноярск, самый близкий к столице и теряющий население Нижний Новгород. После них следуют Челябинск, Уфа, Самара, Ростов-на-Дону, Краснодар, Омск, Воронеж, Пермь, Волгоград. Список городов-миллионников (по данным Росстата на 1 января 2024 года):По данным Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 1 января 2023 года этот перечень выглядел следующим образом:Города с населением от 500 тыс. до 1 млн. человекПотенциальные миллионники по итогам последней переписи – Саратов (возможный путь – присоединение соседнего города Энгельса), а также быстрорастущая Тюмень. Помимо них в группе городов с населением от 500 тыс. до 1 млн. жителей ещё 18 городов. Лидеры по относительному приросту – Ставрополь и Севастополь. Киров и Астрахань, считавшиеся полумиллионниками, опустились ниже 500 тыс. жителей, поскольку поставили антирекорды по недоучёту уехавшего населения. По состоянию на 1 января 2024 года перечень городов, численность постоянного населения в которых составляет от 500 000 до миллиона человек, включает 20 пунктов. Тройка лидеров – Саратов (887 365 человек), Тюмень (861 098 человек) и Тольятти (667 956 человек). Последнее место занимает Рязань с населением 520 509 человека.Города с населением от 300 тыс. до 500 тыс. человекС населением от 300 до 500 тыс. жителей согласно переписи населения в России 31 город. Растут и, вероятно, в ближайшие годы преодолеют отметку в 500 тыс. жителей Чебоксары, Калининград, Сочи. Другие точки роста – Подольск Московской области, Сургут в ХМАО-Югре, Якутск. К "сжимающимся" можно отнести Иваново и Архангельск.Города с населением от 200 тыс. до 300 тыс. человекСреди городов в 200-300 наиболее "приросли" жителями по итогам переписи 2021 года подмосковные города – Люберцы, Мытищи, Химки, Королёв, а вдали от столицы – административный центр Амурской области Благовещенск и Энгельс Саратовской области. Более чем на 10 процентов сократилось население в Мурманске и Петрозаводске.Города с населением от 100 тыс. до 200 тыс. человекСреди 100-тысячников по относительному приросту лидировали подмосковные города – Домодедово, Видное, Красногорск. Наиболее значительное сокращение населения в городах этой группы – в Орске Оренбургской области и Северодвинске Архангельской области.В перспективе список 100-тысячников могут пополнят города в регионах с растущим населением. В первую очередь город Мурино – спутник Санкт-Петербурга, связанный с ним линией метро. Этот населённый пункт Ленинградской области только в 2019 году получил городской статус, но численность его жителей за 2010-2021 гг. увеличилась почти в 12 раз и продолжает расти. Также отметку в 100 тыс. жителей могут достичь подмосковные Чехов, Ивантеевка, Лобня, приморские города Анапа и Геленджик.Самые комфортные для проживания города РоссииКомфортность городской среды не определяется численностью населения, нередко наблюдается обратная связь. Наиболее известным является рейтинг "Индекс качества городской среды", ежегодно формируемый Минстроем России. Индекс формируется на основе оценки шести типов городских пространств (жилье, улично-дорожная сеть, озелененные пространства, общественно-деловая, социально-досуговая инфраструктура, общегородское пространство) в соответствии с шестью критериями качества городской среды:Результаты индекса сгруппированы по группам городов в зависимости от численности населения. Наиболее высокое качество городской среды в 2024 году выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Далее следуют Тюменская и Ярославская области.6 место разделили между собой Новгородская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, на 7 месте Республика Адыгея, за ней следуют Мурманская, Ленинградская области и Чувашская Республика. Замыкает список лучших с точки зрения комфортности городской среды Калининградская область.Мониторинг качества жизни проводит и Финансовый университет при Правительстве РФ, основываясь на опросах россиян.“Существует несколько основных направлений, по которым проводится мониторинг качества жизни, – говорит Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ. – Это уровень материального благополучия (проявляется через потребительскую активность), доступность недвижимости (способность купить квартиру или дом), качество медобслуживания населения, экология, работа учреждений среднего и высшего образования и так далее. Помимо этого при анализе качества жизни также принимаются в расчет готовность переезжать в другой город в поисках лучшей жизни, уровень тревожности населения, а также его протестная активность”.По словам эксперта, в итоге список городов-финалистов выглядит таким образом:Самые безопасные города РоссииОпределить самые безопасные города России не так просто, как кажется на первый взгляд. Существуют два пути, первый – использование официальной статистики МВД по количеству зарегистрированных преступлений. Однако очевидно, что имеет значение не только количество преступлений на 100 тыс. жителей, но и их структура (от небольшой тяжести до особо тяжких), а также качество регистрации нарушений закона и обращений граждан. Наиболее высокий уровень убийств традиционно отмечается в северных, сибирских и дальневосточных городах: Кызыл, Магадан и др. Другой подход в оценке – социологический. По данным МВД, в России за 2024 год было зарегистрировано 1911.3 тыс. преступлений, что на 1,8% меньше, чем за прошлый год. Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось в 57 регионах, а в 40 регионах отмечено снижение тяжких и особо тяжких преступлений.Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Чеченская Республика. Здесь в 2024 году зарегистрировано всего 17 преступлений на 10 тысяч жителей. Вторую и третью строчки занимают Ингушетия (37 преступлений) и Дагестан (43). Самыми неблагополучными названы Республика Карелия, Ненецкий автономный округ и Республика Алтай, где в 2024 году было зарегистрировано более 200 преступлений на 10 тыс. жителей.Сколько городов-миллионников было в СССРМосква занимала лидирующее положение по численности населения в течение большей части XX века. Однако в СССР кроме Москвы и Ленинграда были другие крупные центры. Это Киев, Ташкент, Баку и другие. Всего в 1989 году в Советском Союзе было 23 города-миллионника, из которых 12 находилось в РСФСР."После распада СССР в России нарастает тенденция концентрации населения в Москве при наличии ещё одного крупного и развитого города Санкт-Петербурга. В немалой степени такая модель сложилась исторически: после распада СССР ряд крупнейших городов оказались за пределами России, а укрепление административной вертикали в последние десятилетия способствовало дальнейшему усилению одного центра, стягивающего ресурсы огромной страны", - комментирует Константин Чернышев, кандидат географических наук, доцент кафедры региональной экономики и географии РУДН.“С момента проведения первой переписи населения в России в 1897 году и до начала 60-х годов XX века только Москва и Санкт-Петербург имели численность населения, превышающую миллион человек. В 60-е годы к ним добавились Нижний Новгород, Новосибирск, Самара и Екатеринбург, при переписи 1979 года – Челябинск и Омск, в 1989 году – Казань, Ростов-на-Дону, Уфа и Пермь, в 2002 году – Волгоград. После переписи 2002 года Волгоград и Пермь выбыли из группы крупнейших городов, в марте 2010 года Волгоград вернулся в категорию городов-миллионников за счет расширения городской черты, – отмечает Петр Щербаченко. – Аналогичная попытка Воронежа впервые войти в эту категорию посредством присоединения в 2009-2010 годах очень большого количества близлежащих поселений (общей численностью около 81 тыс. человек) успехом не увенчалась – до этого статуса не хватило около 30 тысяч. Миллионником Воронеж стал только в декабре 2012 года. Также в 2012 году миллионный житель появился в Красноярске, в 2011 году – в Перми”.В интересах общества проведение федеральным центром и властями субъектов РФ политики по развитию иных центров расселения и экономической активности, кроме агломераций Москвы и Санкт-Петербурга."С учетом усиливающихся демографических вызовов, тема городского, более того - агломерационного развития в центрально-российских регионах всё более заявляет о себе в социально-экономической повестке", - комментирует Ринат Резванов, старший научный сотрудник НИФИ Минфина России.

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Артем Смирнов

россия, общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), демография, города, население