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Названы страны для недорогих путешествий осенью - РИА Новости, 14.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221014/puteshestviya-1823796358.html
Названы страны для недорогих путешествий осенью
Названы страны для недорогих путешествий осенью - РИА Новости, 14.10.2022
Названы страны для недорогих путешествий осенью
Определены страны, в которые туристы могут отправиться в октябре и ноябре с наименьшими затратами, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T18:54
2022-10-14T18:54
туризм
новости - туризм
туризм
белоруссия
армения
узбекистан
киргизия
казахстан
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Определены страны, в которые туристы могут отправиться в октябре и ноябре с наименьшими затратами, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные поисковых запросов клиентов и выделили наиболее дешевые направления среди 50 самых востребованных.Оказалось, что средняя стоимость авиабилета из Москвы в Белоруссию составляет всего 4,1 тысячи рублей в один конец.Добраться до Армении можно за 11,8 тысячи рублей, до Киргизии ― за 16,1 тысячи рублей. Замыкают пятерку бюджетных путешествий Иран и Таджикистан, перелеты в которые обойдутся в 19,8 и 20,6 тысячи рублей соответственно.Перелеты в Азербайджан и Турцию ― дороже, в среднем 21,8 и 23,8 тысячи рублей соответственно. В Казахстан, Узбекистан и Грузию можно попасть за сумму от 24 до 32 тысяч рублей.
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новости - туризм, туризм, белоруссия, армения, узбекистан, киргизия, казахстан, турция, азербайджан, грузия, иран, таджикистан
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Белоруссия, Армения, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Турция, Азербайджан, Грузия, Иран, Таджикистан
18:54 14.10.2022
 
Названы страны для недорогих путешествий осенью

OneTwoTrip: самой недорогой страной для путешествий осенью стала Белоруссия

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737-500 белорусской авиакомпании "Белавиа"
Самолет Boeing 737-500 белорусской авиакомпании Белавиа - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Определены страны, в которые туристы могут отправиться в октябре и ноябре с наименьшими затратами, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные поисковых запросов клиентов и выделили наиболее дешевые направления среди 50 самых востребованных.
Оказалось, что средняя стоимость авиабилета из Москвы в Белоруссию составляет всего 4,1 тысячи рублей в один конец.
Добраться до Армении можно за 11,8 тысячи рублей, до Киргизии ― за 16,1 тысячи рублей. Замыкают пятерку бюджетных путешествий Иран и Таджикистан, перелеты в которые обойдутся в 19,8 и 20,6 тысячи рублей соответственно.
Перелеты в Азербайджан и Турцию ― дороже, в среднем 21,8 и 23,8 тысячи рублей соответственно. В Казахстан, Узбекистан и Грузию можно попасть за сумму от 24 до 32 тысяч рублей.
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