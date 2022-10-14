https://ria.ru/20221014/puteshestviya-1823796358.html
Названы страны для недорогих путешествий осенью
Названы страны для недорогих путешествий осенью - РИА Новости, 14.10.2022
Названы страны для недорогих путешествий осенью
Определены страны, в которые туристы могут отправиться в октябре и ноябре с наименьшими затратами, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T18:54
2022-10-14T18:54
2022-10-14T18:54
туризм
новости - туризм
туризм
белоруссия
армения
узбекистан
киргизия
казахстан
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Определены страны, в которые туристы могут отправиться в октябре и ноябре с наименьшими затратами, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные поисковых запросов клиентов и выделили наиболее дешевые направления среди 50 самых востребованных.Оказалось, что средняя стоимость авиабилета из Москвы в Белоруссию составляет всего 4,1 тысячи рублей в один конец.Добраться до Армении можно за 11,8 тысячи рублей, до Киргизии ― за 16,1 тысячи рублей. Замыкают пятерку бюджетных путешествий Иран и Таджикистан, перелеты в которые обойдутся в 19,8 и 20,6 тысячи рублей соответственно.Перелеты в Азербайджан и Турцию ― дороже, в среднем 21,8 и 23,8 тысячи рублей соответственно. В Казахстан, Узбекистан и Грузию можно попасть за сумму от 24 до 32 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220508/iran-1787226817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, белоруссия, армения, узбекистан, киргизия, казахстан, турция, азербайджан, грузия, иран, таджикистан
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Белоруссия, Армения, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Турция, Азербайджан, Грузия, Иран, Таджикистан
Названы страны для недорогих путешествий осенью
OneTwoTrip: самой недорогой страной для путешествий осенью стала Белоруссия
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Определены страны, в которые туристы могут отправиться в октябре и ноябре с наименьшими затратами, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные поисковых запросов клиентов и выделили наиболее дешевые направления среди 50 самых востребованных.
Оказалось, что средняя стоимость авиабилета из Москвы в Белоруссию составляет всего 4,1 тысячи рублей в один конец.
Добраться до Армении можно за 11,8 тысячи рублей, до Киргизии ― за 16,1 тысячи рублей. Замыкают пятерку бюджетных путешествий Иран и Таджикистан, перелеты в которые обойдутся в 19,8 и 20,6 тысячи рублей соответственно.
Перелеты в Азербайджан и Турцию ― дороже, в среднем 21,8 и 23,8 тысячи рублей соответственно. В Казахстан, Узбекистан и Грузию можно попасть за сумму от 24 до 32 тысяч рублей.