https://ria.ru/20221014/puteshestviya-1823796358.html

Названы страны для недорогих путешествий осенью

Названы страны для недорогих путешествий осенью - РИА Новости, 14.10.2022

Названы страны для недорогих путешествий осенью

Определены страны, в которые туристы могут отправиться в октябре и ноябре с наименьшими затратами, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T18:54

2022-10-14T18:54

2022-10-14T18:54

туризм

новости - туризм

туризм

белоруссия

армения

узбекистан

киргизия

казахстан

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Определены страны, в которые туристы могут отправиться в октябре и ноябре с наименьшими затратами, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные поисковых запросов клиентов и выделили наиболее дешевые направления среди 50 самых востребованных.Оказалось, что средняя стоимость авиабилета из Москвы в Белоруссию составляет всего 4,1 тысячи рублей в один конец.Добраться до Армении можно за 11,8 тысячи рублей, до Киргизии ― за 16,1 тысячи рублей. Замыкают пятерку бюджетных путешествий Иран и Таджикистан, перелеты в которые обойдутся в 19,8 и 20,6 тысячи рублей соответственно.Перелеты в Азербайджан и Турцию ― дороже, в среднем 21,8 и 23,8 тысячи рублей соответственно. В Казахстан, Узбекистан и Грузию можно попасть за сумму от 24 до 32 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220508/iran-1787226817.html

белоруссия

армения

узбекистан

киргизия

казахстан

турция

азербайджан

грузия

иран

таджикистан

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, белоруссия, армения, узбекистан, киргизия, казахстан, турция, азербайджан, грузия, иран, таджикистан