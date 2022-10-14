https://ria.ru/20221014/orlova-1824063623.html

Орлова жестко ответила авторам публикации о банкротстве мужа

Орлова жестко ответила авторам публикации о банкротстве мужа - РИА Новости, 14.10.2022

Орлова жестко ответила авторам публикации о банкротстве мужа

Певица Ольга Орлова отреагировала на публикацию о банкротстве супруга Валерия в своей социальной сети. Помимо этого, автор материала назвал мужа артистки... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:14

2022-10-14T15:14

2022-10-14T15:14

шоубиз

ольга орлова

барнаул

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824054132_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_805a527baffaa37a7a2fe93ac81ee72f.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Певица Ольга Орлова отреагировала на публикацию о банкротстве супруга Валерия в своей социальной сети. Помимо этого, автор материала назвал мужа артистки "криминалитетом из Барнаула с внешностью добряка".Певица не стала молчать и выложила скриншоты публикации со своими комментариями. Кроме того, артистку возмутило фото постороннего мужчины, которого редакторы выдали за супруга Орловой.Ольга Орлова вышла замуж в прошлом году. В июне певица сообщила о своей беременности.Ранее Орлова раскрыла подробности о своем муже. По словам певицы, он на 10 лет старше нее.

https://ria.ru/20210729/buzova-1743462071.html

барнаул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

ольга орлова, барнаул