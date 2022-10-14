https://ria.ru/20221014/orlova-1824063623.html
Орлова жестко ответила авторам публикации о банкротстве мужа
Орлова жестко ответила авторам публикации о банкротстве мужа - РИА Новости, 14.10.2022
Орлова жестко ответила авторам публикации о банкротстве мужа
Певица Ольга Орлова отреагировала на публикацию о банкротстве супруга Валерия в своей социальной сети. Помимо этого, автор материала назвал мужа артистки... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:14
2022-10-14T15:14
2022-10-14T15:14
шоубиз
ольга орлова
барнаул
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Певица Ольга Орлова отреагировала на публикацию о банкротстве супруга Валерия в своей социальной сети. Помимо этого, автор материала назвал мужа артистки "криминалитетом из Барнаула с внешностью добряка".Певица не стала молчать и выложила скриншоты публикации со своими комментариями. Кроме того, артистку возмутило фото постороннего мужчины, которого редакторы выдали за супруга Орловой.Ольга Орлова вышла замуж в прошлом году. В июне певица сообщила о своей беременности.Ранее Орлова раскрыла подробности о своем муже. По словам певицы, он на 10 лет старше нее.
https://ria.ru/20210729/buzova-1743462071.html
барнаул
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга орлова, барнаул
Шоубиз, Ольга Орлова, Барнаул
Орлова жестко ответила авторам публикации о банкротстве мужа
Беременная Ольга Орлова отреагировала на публикацию о "финансовых проблемах" супруга