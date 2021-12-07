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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211207/orlova-1762557997.html
"На 10 лет старше": Орлова рассказала подробности о муже
"На 10 лет старше": Орлова рассказала подробности о муже - РИА Новости, 07.12.2021
"На 10 лет старше": Орлова рассказала подробности о муже
Ольга Орлова в Instagram пообщалась с поклонниками и ответила на наиболее частые вопросы о возлюбленном. На днях стало известно, что певица тайно вышла замуж –... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T14:17
2021-12-07T14:17
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
ольга орлова
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Ольга Орлова в Instagram пообщалась с поклонниками и ответила на наиболее частые вопросы о возлюбленном. На днях стало известно, что певица тайно вышла замуж – об избраннике артистки почти нет никакой информации. Известно, что его зовут Валерий, и он бизнесмен.Ольга отметила, что муж старше нее на 10 лет. Она не стала брать фамилию возлюбленного, а оставила свою. Также звезда ответила на вопрос, в чьей квартире они проживают.Валерий знал, что Ольга – медийная личность, но это не способствовало быстрому знакомству, а наоборот, тормозило процесс, считает певица. Она написала, что "через полтора часа он все же решился" подойти. На вопрос о ссорах с возлюбленных артистка ответила отрицательно.Ранее звезда рассказала, что церемония бракосочетания проходила тихо и скромно, а также поделилась с поклонниками несколькими фото с избранником.
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знаменитости, шоу-бизнес, ольга орлова
14:17 07.12.2021
 
"На 10 лет старше": Орлова рассказала подробности о муже

Ольга Орлова рассказала подробности о муже-бизнесмене

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСкачки "Гран-При радио Monte Carlo"
Скачки Гран-При радио Monte Carlo - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Ольга Орлова в Instagram пообщалась с поклонниками и ответила на наиболее частые вопросы о возлюбленном. На днях стало известно, что певица тайно вышла замуж – об избраннике артистки почти нет никакой информации. Известно, что его зовут Валерий, и он бизнесмен.
Ольга отметила, что муж старше нее на 10 лет. Она не стала брать фамилию возлюбленного, а оставила свою. Также звезда ответила на вопрос, в чьей квартире они проживают.

"Пока живем у меня, потом переедем в новый дом, который строится", – написала экс-солистка "Блестящих".

Валерий знал, что Ольга – медийная личность, но это не способствовало быстрому знакомству, а наоборот, тормозило процесс, считает певица. Она написала, что "через полтора часа он все же решился" подойти.
На вопрос о ссорах с возлюбленных артистка ответила отрицательно.

"Нет, не ссоримся. Мы слишком долго друг друга искали. Да и поводов нет…", – ответила Орлова.

Ранее звезда рассказала, что церемония бракосочетания проходила тихо и скромно, а также поделилась с поклонниками несколькими фото с избранником.
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ШоубизЗнаменитостиШоу-бизнесОльга Орлова
 
 
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