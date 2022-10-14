https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824049432.html

Власти объяснили вручение повесток петербуржцам на выходе из дома

Власти объяснили вручение повесток петербуржцам на выходе из дома - РИА Новости, 14.10.2022

Власти объяснили вручение повесток петербуржцам на выходе из дома

Вручение некоторым жителям Калининского района Санкт-Петербурга повесток на выходе из дома вызвано необходимостью оповестить о своевременной явке в военкомат,... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T14:41

2022-10-14T14:41

2022-10-14T15:59

сергей шойгу

андрей клишас

владимир путин

россия

санкт-петербург

калининский район

совет федерации рф

генеральная прокуратура рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Вручение некоторым жителям Калининского района Санкт-Петербурга повесток на выходе из дома вызвано необходимостью оповестить о своевременной явке в военкомат, никаких противоправных действия эти "группы оповещения" не совершают, сообщили РИА Новости в администрации города.Некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщили в пятницу, что жителей Калининского района якобы "подкарауливают" на выходе из жилых комплексов и даже в парках, чтобы вручить повестку в рамках частичной мобилизации.Как отметили в администрации Петербурга, согласно закону о воинской обязанности, граждане, состоящие на воинском учете, обязаны своевременно явиться в военкоматы при получении повестки. Также в их обязанность входит своевременное уведомление этих органов об изменении данных, влияющих на призыв (о семейном положении, образовании, состоянии здоровья, месте работы или должности).В администрации добавили также, что при этом "выходы из подъездов не блокируются, противоправных действий сотрудники не совершают".В настоящее время администрация Калининского района проводит дополнительный инструктаж с сотрудниками групп оповещения, чтобы те давали разъяснения местным жителям. Также районные власти настоятельно просят мужчин, получивших повестки, явиться в военный комиссариат для уточнения учетных данных и предоставить информацию о себе.Жителей домов, где работают "группы оповещения", просят с пониманием отнестись к организационным мероприятиям по вручению повесток.В пятницу председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что повальные полицейские "облавы" на призывников незаконны. По словам сенатора, недопустимо "всех без разбора хватать на улице", а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации.Клишас пояснил, что, согласно действующему законодательству, повестка может быть вручена по месту работы или учебы, но право это сделать имеют только сотрудники военных комиссариатов. При этом повестка должна быть вручена только заранее известному призывнику или лицу, подлежащему мобилизации, который подходит под критерии призыва или мобилизации, и это соответствие проверено военкомом заранее, уточнил он. Также, отметил сенатор, сотрудники полиции имеют право доставить в военкомат только конкретного призывника или гражданина, подлежащего мобилизации, на которого есть письменный запрос из военкомата.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска. В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".

https://ria.ru/20221014/oblava-1824005917.html

https://ria.ru/20221012/povestka-1823343350.html

https://ria.ru/20221005/povestka-1821776793.html

https://ria.ru/20221011/povestka-1823168593.html

россия

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Дарья Буймова

сергей шойгу, андрей клишас, владимир путин, россия, санкт-петербург, калининский район, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии, безопасность