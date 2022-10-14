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Узбекистан заинтересован в участии России в энергопроектах Центральной Азии - РИА Новости, 14.10.2022
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Узбекистан заинтересован в участии России в энергопроектах Центральной Азии
Узбекистан заинтересован в участии России в энергопроектах Центральной Азии - РИА Новости, 14.10.2022
Узбекистан заинтересован в участии России в энергопроектах Центральной Азии
Узбекистан заинтересован в участии России в энергетических проектах в странах Центральной Азии, заявил в пятницу президент республики Шавкат Мирзиеев. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:08
2022-10-14T16:08
экономика
шавкат мирзиеев
россия
узбекистан
центральная азия
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ТАШКЕНТ, 14 окт – РИА Новости. Узбекистан заинтересован в участии России в энергетических проектах в странах Центральной Азии, заявил в пятницу президент республики Шавкат Мирзиеев.В пятницу в Астане прошел первый в истории саммит в формате "Россия – Центральная Азия". Он был инициирован Москвой в год 30-летия установления дипломатических отношений РФ со всеми пятью государствами региона."Мы заинтересованы в стабильных поставках энергоресурсов и бесперебойной работы энергосистем наших стран. Видим большие возможности в реализации совместно с Россией крупных инфраструктурных проектов по модернизации действующих и строительству новых генераций", - сказал Мирзиеев в ходе выступления.Президент Узбекистана также выразил интерес к российскому участию в освоении перспективных углеводородных месторождений в регионе. "Наряду с этим поддерживаем намерение России присоединиться к работе Координационного электроэнергетического совета Центральной Азии (КЭС ЦА – ред.)", - добавил Мирзиеев.В ноябре 2021 года Системный оператор Единой энергетической системы (СО ЕЭС) России получил статус наблюдателя в КЭС ЦА.КЭС ЦА - совещательный орган. Он был создан в 2003 году по инициативе Казахстана с участием национальных энергетических компаний Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Основные задачи КЭС ЦА - разработка предложений о скоординированной стратегии развития электроэнергетики в Средней Азии. В августе 2021 года Мирзиеев, выступая на третьей консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Туркмении, предложил активизировать деятельность КЭС ЦА и повысить его статус.
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экономика, шавкат мирзиеев, россия, узбекистан, центральная азия
Экономика, Шавкат Мирзиеев, Россия, Узбекистан, Центральная Азия
16:08 14.10.2022
 
Узбекистан заинтересован в участии России в энергопроектах Центральной Азии

Президент Мирзиеев: Узбекистан заинтересован в участии России в энергопроектах Азии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 14 окт – РИА Новости. Узбекистан заинтересован в участии России в энергетических проектах в странах Центральной Азии, заявил в пятницу президент республики Шавкат Мирзиеев.
В пятницу в Астане прошел первый в истории саммит в формате "Россия – Центральная Азия". Он был инициирован Москвой в год 30-летия установления дипломатических отношений РФ со всеми пятью государствами региона.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 12:14
Президент Узбекистана подчеркнул важность Трансафганской железной дороги
"Мы заинтересованы в стабильных поставках энергоресурсов и бесперебойной работы энергосистем наших стран. Видим большие возможности в реализации совместно с Россией крупных инфраструктурных проектов по модернизации действующих и строительству новых генераций", - сказал Мирзиеев в ходе выступления.
Президент Узбекистана также выразил интерес к российскому участию в освоении перспективных углеводородных месторождений в регионе. "Наряду с этим поддерживаем намерение России присоединиться к работе Координационного электроэнергетического совета Центральной Азии (КЭС ЦА – ред.)", - добавил Мирзиеев.
Мечеть Биби-Ханым в Самарканде - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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Тюркские страны создадут совместный инвестиционный фонд
В ноябре 2021 года Системный оператор Единой энергетической системы (СО ЕЭС) России получил статус наблюдателя в КЭС ЦА.
КЭС ЦА - совещательный орган. Он был создан в 2003 году по инициативе Казахстана с участием национальных энергетических компаний Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Основные задачи КЭС ЦА - разработка предложений о скоординированной стратегии развития электроэнергетики в Средней Азии. В августе 2021 года Мирзиеев, выступая на третьей консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Туркмении, предложил активизировать деятельность КЭС ЦА и повысить его статус.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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Россия не хочет высоких цен на газ, заявил Новак
 
ЭкономикаШавкат МирзиеевРоссияУзбекистанЦентральная Азия
 
 
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