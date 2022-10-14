https://ria.ru/20221014/diplomatiya-1823918777.html
Путин пригласил Алиева и Пашиняна провести встречу
Путин пригласил Алиева и Пашиняна провести встречу - РИА Новости, 14.10.2022
Путин пригласил Алиева и Пашиняна провести встречу
Президент России Владимир Путин пригласил главу Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна провести в России встречу. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:13
2022-10-14T10:13
2022-10-14T10:46
россия
в мире
владимир путин
ильхам алиев
никол пашинян
армения
азербайджан
снг
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил главу Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна провести в России встречу."Я с удовольствием приглашаю и лидера Азербайджана, и премьер-министра Армении. Вы можете согласовать дату, и я так понял, сейчас заинтересованность есть, встретиться в России", - сказал он на саммите СНГ в узком составе.Путин отметил, что это может быть любой город: Сочи, Москва, Петербург - "в любом месте, в любое время".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы
https://ria.ru/20221014/sng-1823920928.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221014/konflikty-1823927206.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, армения, азербайджан, снг
Россия, В мире, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Армения, Азербайджан, СНГ
10:13 14.10.2022 (обновлено: 10:46 14.10.2022)
Путин пригласил Алиева и Пашиняна провести встречу
Президент Путин пригласил Алиева и Пашиняна провести встречу в России