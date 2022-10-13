https://ria.ru/20221013/karabakh-1823781688.html
Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе
Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 13.10.2022
Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе
Россия держит в поле зрения вопросы урегулирования между Азербайджаном и Арменией, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:40
2022-10-13T16:40
2022-10-13T16:52
нагорный карабах
ильхам алиев
владимир путин
в мире
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
армения
снг
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Россия держит в поле зрения вопросы урегулирования между Азербайджаном и Арменией, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, предложив обсудить эту тему."Естественно, мы всегда в поле зрения держим вопросы, связанные с урегулированием ситуации в регионе. Надеюсь, этим случаем воспользуемся, чтобы по всем вопросам переговорить еще раз и сверить часы", - сказал Путин.Путин отметил, что вопросов много, всегда есть о чем поговорить. "Россия остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров. Товарооборот растет… 4,5 миллиарда инвестиций долларов в азербайджанскую экономику вложили наши экономические операторы", - добавил он.Путин и Алиев встречались недавно – на неформальном саммите глав СНГ 7 октября в Петербурге. Чуть раньше они виделись на полях саммита ШОС в Самарканде. Тогда Путин выразил обеспокоенность обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, хотя отметил, что эскалацию удалось остановить.Алиев же выразил благодарность Путину за оперативное реагирование на эскалацию на границе. А позже заявил, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией может быть подписан до конца 2022 года.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
https://ria.ru/20221012/armeniya-1823443374.html
https://ria.ru/20221013/delimitatsiya-1823706303.html
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нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, в мире, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе, армения, снг, россия
Нагорный Карабах, Ильхам Алиев, Владимир Путин, В мире, Азербайджан, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Армения, СНГ, Россия
16:40 13.10.2022 (обновлено: 16:52 13.10.2022)
Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе
Путин обсудил с Алиевым вопросы урегулирования между Азербайджаном и Арменией
АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Россия держит в поле зрения вопросы урегулирования между Азербайджаном и Арменией, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, предложив обсудить эту тему.
"Естественно, мы всегда в поле зрения держим вопросы, связанные с урегулированием ситуации в регионе. Надеюсь, этим случаем воспользуемся, чтобы по всем вопросам переговорить еще раз и сверить часы", - сказал Путин.
Путин отметил, что вопросов много, всегда есть о чем поговорить. "Россия остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров. Товарооборот растет… 4,5 миллиарда инвестиций долларов в азербайджанскую экономику вложили наши экономические операторы", - добавил он.
Путин и Алиев встречались недавно – на неформальном саммите глав СНГ
7 октября в Петербурге
. Чуть раньше они виделись на полях саммита ШОС
в Самарканде
. Тогда Путин выразил обеспокоенность обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, хотя отметил, что эскалацию удалось остановить.
Алиев же выразил благодарность Путину за оперативное реагирование на эскалацию на границе. А позже заявил, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией может быть подписан до конца 2022 года.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване
заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном
) с применением артиллерии и беспилотников. В Баку
заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.