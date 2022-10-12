https://ria.ru/20221012/ucheniya-1823346435.html

Военные СНГ решили нарастить интенсивность совместных учений

Военные СНГ решили нарастить интенсивность совместных учений - РИА Новости, 12.10.2022

Военные СНГ решили нарастить интенсивность совместных учений

Военные ведомства стран СНГ планируют в 2023 году повысить интенсивность совместных мероприятий Вооруженных сил, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ по РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:11

2022-10-12T13:11

2022-10-12T13:11

россия

снг

вооруженные силы рф

баку

азербайджан

сергей истраков

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БАКУ, 12 окт – РИА Новости. Военные ведомства стран СНГ планируют в 2023 году повысить интенсивность совместных мероприятий Вооруженных сил, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ по итогам заседания Комитета начальников штабов Вооруженных сил СНГ.Это следует из утвержденного Комитетом начальников штабов планом мероприятий многостороннего военного сотрудничества на следующий год."В соответствии с ним, в 2023 году предусматривается дальнейшее углубление сотрудничества оборонных ведомств по основным направлениям взаимодействия, повышение интенсивности проведения совместных мероприятий Вооруженных сил, обеспечение усилий по противодействию терроризму и другим совместным вызовам", - сказали в Минобороны РФ.Участники заседания также одобрили основные подходы к проведению совместного учения с боевой стрельбой войск объединенной системы ПВО "Боевое содружество-2023".Заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ прошло сегодня в Баку. В нем приняли участие военные делегации Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и секретариата СМО СНГ.Делегацию Минобороны России возглавил заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков.

https://ria.ru/20221012/astana-1823313836.html

https://ria.ru/20221011/ucheniya-1823155172.html

https://ria.ru/20221010/kirgiziya-1822911202.html

россия

баку

азербайджан

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россия, снг, вооруженные силы рф, баку, азербайджан, сергей истраков