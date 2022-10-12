Военные СНГ решили нарастить интенсивность совместных учений
Военные ведомства СНГ решили нарастить интенсивность совместных учений в 2023 году
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время учений "Иссык-Куль Антитеррор-2018" в Киргизии
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Военнослужащие во время учений "Иссык-Куль Антитеррор-2018" в Киргизии. Архивное фото
БАКУ, 12 окт – РИА Новости. Военные ведомства стран СНГ планируют в 2023 году повысить интенсивность совместных мероприятий Вооруженных сил, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ по итогам заседания Комитета начальников штабов Вооруженных сил СНГ.
Это следует из утвержденного Комитетом начальников штабов планом мероприятий многостороннего военного сотрудничества на следующий год.
"В соответствии с ним, в 2023 году предусматривается дальнейшее углубление сотрудничества оборонных ведомств по основным направлениям взаимодействия, повышение интенсивности проведения совместных мероприятий Вооруженных сил, обеспечение усилий по противодействию терроризму и другим совместным вызовам", - сказали в Минобороны РФ.
Участники заседания также одобрили основные подходы к проведению совместного учения с боевой стрельбой войск объединенной системы ПВО "Боевое содружество-2023".
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Заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ прошло сегодня в Баку. В нем приняли участие военные делегации Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и секретариата СМО СНГ.
Делегацию Минобороны России возглавил заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков.
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