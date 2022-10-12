https://ria.ru/20221012/sng-1823452024.html

Следующий саммит СНГ планируется провести в Бишкеке

Следующий саммит СНГ планируется провести в Бишкеке - РИА Новости, 12.10.2022

Следующий саммит СНГ планируется провести в Бишкеке

Следующее заседание Совета глав государств СНГ планируется провести 13 октября 2023 года в Бишкеке, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:08

2022-10-12T17:08

2022-10-12T17:11

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Следующее заседание Совета глав государств СНГ планируется провести 13 октября 2023 года в Бишкеке, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.На этой неделе лидеры стран СНГ соберутся на саммит в Астане."Лидеры стран Содружества примут решение о переходе с 1 января 2023 года председательства в организации к Киргизии (сопредседателями станут Казахстан и Россия). Киргизы уже предложили дату проведения следующего саммита содружества в Бишкеке: 13 октября 2023 года. Мы ожидаем, что это все будет лидерами утверждено", - сказал Ушаков журналистам.Кроме этого, ожидается утверждение решения о продлении с 1 января 2023 года полномочий председателя исполкома - исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева на очередной трехлетний период.По словам Ушакова, участникам заседания в Астане также предстоит определить тематические года в СНГ на 2024-2026 годы, а также выбрать культурную столицу СНГ в 2023 году."Тут рассматривается кандидатура Санкт-Петербурга, ожидаем, что она будет поддержана", - добавил он.

https://ria.ru/20221012/ucheniya-1823346435.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, юрий ушаков, бишкек, россия, снг, астана, казахстан