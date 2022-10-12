Рейтинг@Mail.ru
Участники СВМДА обсудят постпандемийное развитие и новые вызовы - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/sammit-1823458479.html
Участники СВМДА обсудят постпандемийное развитие и новые вызовы
Участники СВМДА обсудят постпандемийное развитие и новые вызовы - РИА Новости, 12.10.2022
Участники СВМДА обсудят постпандемийное развитие и новые вызовы
Повестка саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в котором примет участие президент РФ Владимир Путин, будет посвящена... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:20
2022-10-12T17:20
в мире
юрий ушаков
владимир путин
россия
казахстан
астана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794472438_0:16:1434:823_1920x0_80_0_0_47458384c2c05917f15879db5f108e6b.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Повестка саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в котором примет участие президент РФ Владимир Путин, будет посвящена постпандемийному развитию региона и борьбе с новыми вызовами в сфере безопасности, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.Шестой саммит СВМДА пройдет в Астане 13 октября. СВМДА включает 27 стран, ряд наблюдателей и партнеров."Повестка дня встречи лидеров... будет выстраиваться вокруг вопросов постпандемийного восстановления региона, обеспечения его устойчивого развития, борьбы с новыми вызовами и угрозами, в том числе в сфере международной безопасности, укрепления взаимосвязанности в широком межконтинентальном измерении", - сказал Ушаков.На высшем уровне в саммите будут участвовать более 10 стран - Россия, Казахстан, Азербайджан, Белоруссия, Иран, Катар, Киргизия, Пакистан, Палестина, Таджикистан, Турция и Узбекистан. Китай и Вьетнам будут представлены заместителями глав государств.Ушаков добавил, что по инициативе казахского председательства планируется рассмотрение вопроса о дальнейших реформах объединения - в частности, предлагается со временем превратить совещания СВМДА в организацию.Также будет рассмотрен вопрос о принятии в состав совещания 28 члена - Кувейта.
https://ria.ru/20221012/sammit-1823454190.html
https://ria.ru/20221012/erdogan-1823456496.html
россия
казахстан
астана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794472438_182:0:1377:896_1920x0_80_0_0_7da2ab6c8cbe8f5a3df1527a8ba6df8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юрий ушаков, владимир путин, россия, казахстан, астана
В мире, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Россия, Казахстан, Астана
17:20 12.10.2022
 
Участники СВМДА обсудят постпандемийное развитие и новые вызовы

Ушаков: повестка саммита СВМДА будет посвящена постпандемийному развитию и новым вызовам

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц заседания экономического совета СНГ
Флаги стран-участниц заседания экономического совета СНГ - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в медиабанк
Флаги стран-участниц заседания экономического совета СНГ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Повестка саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в котором примет участие президент РФ Владимир Путин, будет посвящена постпандемийному развитию региона и борьбе с новыми вызовами в сфере безопасности, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Шестой саммит СВМДА пройдет в Астане 13 октября. СВМДА включает 27 стран, ряд наблюдателей и партнеров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в узком составе в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
17:12
Участники саммита СНГ обсудят партнерство в условиях санкций Запада
"Повестка дня встречи лидеров... будет выстраиваться вокруг вопросов постпандемийного восстановления региона, обеспечения его устойчивого развития, борьбы с новыми вызовами и угрозами, в том числе в сфере международной безопасности, укрепления взаимосвязанности в широком межконтинентальном измерении", - сказал Ушаков.
На высшем уровне в саммите будут участвовать более 10 стран - Россия, Казахстан, Азербайджан, Белоруссия, Иран, Катар, Киргизия, Пакистан, Палестина, Таджикистан, Турция и Узбекистан. Китай и Вьетнам будут представлены заместителями глав государств.
Ушаков добавил, что по инициативе казахского председательства планируется рассмотрение вопроса о дальнейших реформах объединения - в частности, предлагается со временем превратить совещания СВМДА в организацию.
Также будет рассмотрен вопрос о принятии в состав совещания 28 члена - Кувейта.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
17:17Специальная военная операция на Украине
Кремль ожидает от Эрдогана инициативу по урегулированию ситуации на Украине
 
В миреЮрий УшаковВладимир ПутинРоссияКазахстанАстана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала