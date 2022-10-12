https://ria.ru/20221012/sammit-1823458479.html

Участники СВМДА обсудят постпандемийное развитие и новые вызовы

Участники СВМДА обсудят постпандемийное развитие и новые вызовы - РИА Новости, 12.10.2022

Участники СВМДА обсудят постпандемийное развитие и новые вызовы

Повестка саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в котором примет участие президент РФ Владимир Путин, будет посвящена... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:20

2022-10-12T17:20

2022-10-12T17:20

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Повестка саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в котором примет участие президент РФ Владимир Путин, будет посвящена постпандемийному развитию региона и борьбе с новыми вызовами в сфере безопасности, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.Шестой саммит СВМДА пройдет в Астане 13 октября. СВМДА включает 27 стран, ряд наблюдателей и партнеров."Повестка дня встречи лидеров... будет выстраиваться вокруг вопросов постпандемийного восстановления региона, обеспечения его устойчивого развития, борьбы с новыми вызовами и угрозами, в том числе в сфере международной безопасности, укрепления взаимосвязанности в широком межконтинентальном измерении", - сказал Ушаков.На высшем уровне в саммите будут участвовать более 10 стран - Россия, Казахстан, Азербайджан, Белоруссия, Иран, Катар, Киргизия, Пакистан, Палестина, Таджикистан, Турция и Узбекистан. Китай и Вьетнам будут представлены заместителями глав государств.Ушаков добавил, что по инициативе казахского председательства планируется рассмотрение вопроса о дальнейших реформах объединения - в частности, предлагается со временем превратить совещания СВМДА в организацию.Также будет рассмотрен вопрос о принятии в состав совещания 28 члена - Кувейта.

https://ria.ru/20221012/sammit-1823454190.html

https://ria.ru/20221012/erdogan-1823456496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, юрий ушаков, владимир путин, россия, казахстан, астана