Участники СВМДА обсудят постпандемийное развитие и новые вызовы
Ушаков: повестка саммита СВМДА будет посвящена постпандемийному развитию и новым вызовам
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц заседания экономического совета СНГ
© Sputnik / Владислав Воднев
Флаги стран-участниц заседания экономического совета СНГ. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Повестка саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в котором примет участие президент РФ Владимир Путин, будет посвящена постпандемийному развитию региона и борьбе с новыми вызовами в сфере безопасности, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Шестой саммит СВМДА пройдет в Астане 13 октября. СВМДА включает 27 стран, ряд наблюдателей и партнеров.
"Повестка дня встречи лидеров... будет выстраиваться вокруг вопросов постпандемийного восстановления региона, обеспечения его устойчивого развития, борьбы с новыми вызовами и угрозами, в том числе в сфере международной безопасности, укрепления взаимосвязанности в широком межконтинентальном измерении", - сказал Ушаков.
На высшем уровне в саммите будут участвовать более 10 стран - Россия, Казахстан, Азербайджан, Белоруссия, Иран, Катар, Киргизия, Пакистан, Палестина, Таджикистан, Турция и Узбекистан. Китай и Вьетнам будут представлены заместителями глав государств.
Ушаков добавил, что по инициативе казахского председательства планируется рассмотрение вопроса о дальнейших реформах объединения - в частности, предлагается со временем превратить совещания СВМДА в организацию.
Также будет рассмотрен вопрос о принятии в состав совещания 28 члена - Кувейта.