https://ria.ru/20221012/sammit-1823457015.html
Первый саммит Россия — Центральная Азия пройдет в Астане 14 октября
Первый саммит Россия — Центральная Азия пройдет в Астане 14 октября - РИА Новости, 12.10.2022
Первый саммит Россия — Центральная Азия пройдет в Астане 14 октября
Первый саммит Россия-Центральная Азия пройдет в Астане 14 октября, по его итогам будет принято совместное заявление, сообщил журналистам помощник президента РФ... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:17
2022-10-12T17:17
2022-10-12T17:19
политика
россия
центральная азия
астана
юрий ушаков
снг
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Первый саммит Россия-Центральная Азия пройдет в Астане 14 октября, по его итогам будет принято совместное заявление, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков."Первый саммит Россия - Центральная Азия пройдет 14 октября после завершения заседания СНГ", - сказал он.Помимо президента России, в мероприятии примут участие главы Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. По словам представителя Кремля, между лидерами центральноазиатских стран и России поддерживаются постоянные контакты.По его словам, Центральная Азия является близким и значимым для России регионом."Согласовано совместное заявление, которое, мы надеемся, лидеры тоже одобрят. Это заявление отражает единую позицию "шестерки" по ключевым направлениям сотрудничества, обозначены близкие ценностные ориентиры, подчеркнута связующая роль русского языка, признается объективность процессов установления многополярного мира, определены задачи сопряжения потенциалов стран, отраслевого сотрудничества", - рассказал представитель Кремля.В ходе саммита будут обсуждаться вопросы наращивания взаимодействия стран, защита общих торгово-экономических и иных интересов в текущей геополитической ситуации, в том числе в условиях роста цен на продовольствие, сырье и логистику. Ожидается, что также будет проведен обмен мнениями по региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане."Надеемся, что этот первый саммит получит продолжение. Я полагаю, что лидеры дадут рекомендации министерствам иностранных дел во-первых, активизировать работу по реализации достигнутых на этом первом саммите договоренностей, и за тем министерства совместно могут выступить с инициативой по проведению следующего саммита "шестерки" по мере необходимости", - сказал Ушаков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, центральная азия, астана, юрий ушаков, снг
Политика, Россия, Центральная Азия, Астана, Юрий Ушаков, СНГ
17:17 12.10.2022 (обновлено: 17:19 12.10.2022)
Первый саммит Россия — Центральная Азия пройдет в Астане 14 октября
Первый саммит Россия — Центральная Азия пройдет в Астане 14 октября после заседания СНГ
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Первый саммит Россия-Центральная Азия пройдет в Астане 14 октября, по его итогам будет принято совместное заявление, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Первый саммит Россия - Центральная Азия пройдет 14 октября после завершения заседания СНГ
", - сказал он.
Помимо президента России, в мероприятии примут участие главы Казахстана
, Киргизии
, Таджикистана
, Туркменистана и Узбекистана
. По словам представителя Кремля, между лидерами центральноазиатских стран и России поддерживаются постоянные контакты.
"Но все-таки было принято решение собраться в составе "шестерки" и комплексно посмотреть на вопросы дальнейшего развития сотрудничества РФ со странами региона. Это была наша инициатива, и она поддержана", - добавил Ушаков.
По его словам, Центральная Азия является близким и значимым для России регионом.
"Согласовано совместное заявление, которое, мы надеемся, лидеры тоже одобрят. Это заявление отражает единую позицию "шестерки" по ключевым направлениям сотрудничества, обозначены близкие ценностные ориентиры, подчеркнута связующая роль русского языка, признается объективность процессов установления многополярного мира, определены задачи сопряжения потенциалов стран, отраслевого сотрудничества", - рассказал представитель Кремля.
В ходе саммита будут обсуждаться вопросы наращивания взаимодействия стран, защита общих торгово-экономических и иных интересов в текущей геополитической ситуации, в том числе в условиях роста цен на продовольствие, сырье и логистику. Ожидается, что также будет проведен обмен мнениями по региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане
.
"Надеемся, что этот первый саммит получит продолжение. Я полагаю, что лидеры дадут рекомендации министерствам иностранных дел во-первых, активизировать работу по реализации достигнутых на этом первом саммите договоренностей, и за тем министерства совместно могут выступить с инициативой по проведению следующего саммита "шестерки" по мере необходимости", - сказал Ушаков.