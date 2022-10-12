https://ria.ru/20221012/putin-1823447061.html
Путин планирует встретиться в Астане с президентом Азербайджана
Путин планирует встретиться в Астане с президентом Азербайджана - РИА Новости, 12.10.2022
Путин планирует встретиться в Астане с президентом Азербайджана
Президент РФ Владимир Путин, который прибудет в Астану для участия в саммитах глав государств СНГ и совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, 13... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:04
2022-10-12T17:04
2022-10-12T17:04
владимир путин
ильхам алиев
юрий ушаков
россия
азербайджан
астана
в мире
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817411714_0:0:2940:1653_1920x0_80_0_0_04a38add8447d20c5ae0c41bb671b7ad.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, который прибудет в Астану для участия в саммитах глав государств СНГ и совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, 13 октября проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков."Запланирована встреча с президентом Азербайджана Алиевым", - сказал он журналистам.Ушаков отметил, что последний раз лидеры встречались 7 октября в Санкт-Петербурге в ходе неформального саммита СНГ, однако договорились о проведении более обстоятельной встречи в Астане. По его словам, отношения стран развиваются в конструктивном ключе. На переговорах будут обсуждаться не только двустороннее сотрудничество, но и армяно-азербайджанские отношения, добавил представитель Кремля. Он подчеркнул, что Россия "активно и всемерно содействует нормализации связей между Азербайджаном и Арменией".Ушаков также рассказал, что Россия является одним из основных внешнеэкономических партнеров Азербайджана. В 2021 году товарооборот двух стран вырос на 16,1% до 3,4 миллиарда долларов, в январе-августе текущего года объем торговли составил 2,2 миллиарда долларов, что больше аналогичного показателя 2021 года на 11,5%. В Азербайджане работают более 900 совместных компаний, объем российских капиталовложений в экономику страны составляет около 4,5 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20221012/zayavlenie-1823440418.html
россия
азербайджан
астана
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817411714_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_87785674805096e1a05e71a4585b0465.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, ильхам алиев, юрий ушаков, россия, азербайджан, астана, в мире, казахстан
Владимир Путин, Ильхам Алиев, Юрий Ушаков, Россия, Азербайджан, Астана, В мире, Казахстан
Путин планирует встретиться в Астане с президентом Азербайджана
Ушаков заявил, что Путин проведет в Астане переговоры с президентом Азербайджана Алиевым
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, который прибудет в Астану для участия в саммитах глав государств СНГ и совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, 13 октября проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
"Запланирована встреча с президентом Азербайджана Алиевым", - сказал он журналистам.
Ушаков отметил, что последний раз лидеры встречались 7 октября в Санкт-Петербурге
в ходе неформального саммита СНГ, однако договорились о проведении более обстоятельной встречи в Астане. По его словам, отношения стран развиваются в конструктивном ключе. На переговорах будут обсуждаться не только двустороннее сотрудничество, но и армяно-азербайджанские отношения, добавил представитель Кремля. Он подчеркнул, что Россия "активно и всемерно содействует нормализации связей между Азербайджаном и Арменией".
Ушаков также рассказал, что Россия является одним из основных внешнеэкономических партнеров Азербайджана. В 2021 году товарооборот двух стран вырос на 16,1% до 3,4 миллиарда долларов, в январе-августе текущего года объем торговли составил 2,2 миллиарда долларов, что больше аналогичного показателя 2021 года на 11,5%. В Азербайджане работают более 900 совместных компаний, объем российских капиталовложений в экономику страны составляет около 4,5 миллиарда долларов.