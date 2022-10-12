https://ria.ru/20221012/putin-1823447061.html

Путин планирует встретиться в Астане с президентом Азербайджана

Путин планирует встретиться в Астане с президентом Азербайджана - РИА Новости, 12.10.2022

Путин планирует встретиться в Астане с президентом Азербайджана

Президент РФ Владимир Путин, который прибудет в Астану для участия в саммитах глав государств СНГ и совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, 13... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:04

2022-10-12T17:04

2022-10-12T17:04

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ильхам алиев

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, который прибудет в Астану для участия в саммитах глав государств СНГ и совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, 13 октября проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков."Запланирована встреча с президентом Азербайджана Алиевым", - сказал он журналистам.Ушаков отметил, что последний раз лидеры встречались 7 октября в Санкт-Петербурге в ходе неформального саммита СНГ, однако договорились о проведении более обстоятельной встречи в Астане. По его словам, отношения стран развиваются в конструктивном ключе. На переговорах будут обсуждаться не только двустороннее сотрудничество, но и армяно-азербайджанские отношения, добавил представитель Кремля. Он подчеркнул, что Россия "активно и всемерно содействует нормализации связей между Азербайджаном и Арменией".Ушаков также рассказал, что Россия является одним из основных внешнеэкономических партнеров Азербайджана. В 2021 году товарооборот двух стран вырос на 16,1% до 3,4 миллиарда долларов, в январе-августе текущего года объем торговли составил 2,2 миллиарда долларов, что больше аналогичного показателя 2021 года на 11,5%. В Азербайджане работают более 900 совместных компаний, объем российских капиталовложений в экономику страны составляет около 4,5 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20221012/zayavlenie-1823440418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, ильхам алиев, юрий ушаков, россия, азербайджан, астана, в мире, казахстан