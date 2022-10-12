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Кремль ожидает от Эрдогана инициативу по урегулированию ситуации на Украине - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/erdogan-1823456496.html
Кремль ожидает от Эрдогана инициативу по урегулированию ситуации на Украине
Кремль ожидает от Эрдогана инициативу по урегулированию ситуации на Украине - РИА Новости, 12.10.2022
Кремль ожидает от Эрдогана инициативу по урегулированию ситуации на Украине
В Кремле ожидают, что на предстоящей встрече лидеров России и Турции последняя официально изложит инициативы по урегулированию ситуации на Украине, заявил... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:17
2022-10-12T18:46
цены на нефть
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Кремле ожидают, что на предстоящей встрече лидеров России и Турции последняя официально изложит инициативы по урегулированию ситуации на Украине, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.В Астане 13 октября пройдет шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СМВДА)."Будет важная встреча, к которой, как мне кажется, будет приковано особое внимание со стороны прессы. Это встреча с Эрдоганом. Упомяну о посреднической роли Турции: Анкара пытается и довольно успешно выполняет такую роль в контексте вопросов, связанных с Украиной", — сказал он.По словам Ушакова, сейчас многие отмечают готовность Анкары выступить и с другими инициативами по вопросу урегулирования украинского кризиса. Информацию об этом активно распространяют СМИ. В основном речь идет о предложении Турции сыграть посредническую роль и организовать возможные переговоры сторон на своей территории — в Стамбуле или Анкаре, пояснил помощник президента России."Думаю, можно ожидать, что Эрдоган официально изложит те предложения, которые сейчас множатся в СМИ. Там упоминаются различные форматы: Россия, США, ведущие страны Западной Европы. Но это все пока что не более, чем сообщения в прессе", — заявил он.На прошлой неделе колумнист газеты Milliyet Озай Шендир сообщил, что Анкара передала Вашингтону предложение организовать диалог стран Запада с Россией. Речь идет в том числе о Франции, Германии и Великобритании. По данным журналиста, в США восприняли эту идею положительно.Кроме того, в конце сентября Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с Владимиром Путиным попросил его дать шанс переговорам с Киевом, отметив, что Анкара готова сыграть в этом процессе роль посредника.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20221012/ukraina-1823264360.html
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цены на нефть, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, юрий ушаков, турция, украина, россия, в мире
Цены на нефть, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Турция, Украина, Россия, В мире, Специальная военная операция на Украине
17:17 12.10.2022 (обновлено: 18:46 12.10.2022)
 
Кремль ожидает от Эрдогана инициативу по урегулированию ситуации на Украине

Помощник Путина Ушаков: Кремль ожидает от Эрдогана инициативу по урегулированию на Украине

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Кремле ожидают, что на предстоящей встрече лидеров России и Турции последняя официально изложит инициативы по урегулированию ситуации на Украине, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
В Астане 13 октября пройдет шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СМВДА).
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"Будет важная встреча, к которой, как мне кажется, будет приковано особое внимание со стороны прессы. Это встреча с Эрдоганом. Упомяну о посреднической роли Турции: Анкара пытается и довольно успешно выполняет такую роль в контексте вопросов, связанных с Украиной", — сказал он.
По словам Ушакова, сейчас многие отмечают готовность Анкары выступить и с другими инициативами по вопросу урегулирования украинского кризиса. Информацию об этом активно распространяют СМИ. В основном речь идет о предложении Турции сыграть посредническую роль и организовать возможные переговоры сторон на своей территории — в Стамбуле или Анкаре, пояснил помощник президента России.
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"Думаю, можно ожидать, что Эрдоган официально изложит те предложения, которые сейчас множатся в СМИ. Там упоминаются различные форматы: Россия, США, ведущие страны Западной Европы. Но это все пока что не более, чем сообщения в прессе", — заявил он.
На прошлой неделе колумнист газеты Milliyet Озай Шендир сообщил, что Анкара передала Вашингтону предложение организовать диалог стран Запада с Россией. Речь идет в том числе о Франции, Германии и Великобритании. По данным журналиста, в США восприняли эту идею положительно.
Кроме того, в конце сентября Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с Владимиром Путиным попросил его дать шанс переговорам с Киевом, отметив, что Анкара готова сыграть в этом процессе роль посредника.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеЦены на нефтьРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинЮрий УшаковТурцияУкраинаРоссияВ мире
 
 
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