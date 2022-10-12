https://ria.ru/20221012/aptechka-1823534384.html

Состав тактической аптечки: минимальный и расширенный, что в нее входит

Тактическая аптечка: состав, что должно быть, средства первой помощи

Состав тактической аптечки: минимальный и расширенный, что в нее входит

Укомплектованная тактическая аптечка – это индивидуальный набор военнослужащего для оказания первой помощи себе и сослуживцам. Какими бывают армейские аптечки,... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T21:28

2022-10-12T21:28

2022-10-12T21:28

общество

частичная мобилизация в россии

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823527074_0:348:3022:2048_1920x0_80_0_0_7329a29a0e2a4e56172607a13da7c2dc.jpg

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Укомплектованная тактическая аптечка – это индивидуальный набор военнослужащего для оказания первой помощи себе и сослуживцам. Какими бывают армейские аптечки, что входит в их состав, как выглядит такая аптечка в сборе и советы военных – в материале РИА Новости.Тактическая аптечкаТактическая аптечка – незаменимый предмет на поле боя. Именно благодаря ее комплектации и умению ей пользоваться можно спасти жизнь как себе, так и своему сослуживцу. Аптечки бывают разных видов, в каждой из них представлен свой набор предметов и медикаментов (приведенные комплектации носят рекомендательный характер и их можно корректировать в зависимости от конкретных потребностей).Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко советует:Зачем нужнаУкомплектованная тактическая аптечка необходима для оказания первой медицинской помощи самому себе или раненому сослуживцу до момента прибытия профессиональных медиков. Она содержит все необходимое для оперативной помощи при осколочных и огнестрельных ранениях.Как выглядитВнешний вид тактической аптечки может отличаться, но, как правило, это подсумок среднего размера и различной формы, который крепится на пояс. Для удобства его чаще всего фиксируют спереди, что позволяет беспрепятственно получить доступ к необходимым медицинским предметам и медикаментам.Виды и состав армейских аптечекАрмейские аптечки различаются по их укомплектованности.МинимальнаяК минимальным аптечкам относятся, как правило, индивидуальные, то есть предназначенные для конкретного бойца. Они небольшие, укомплектованы только самым необходимым для быстрого оказания помощи. Точное содержимое может меняться в зависимости от личных потребностей военнослужащего, но основные рекомендованные предметы одинаковые везде:● кровоостанавливающий жгут или турникет (2 шт.). Один на бронежилете, а второй – в самой аптечке. При возможности лучше всего иметь именно турникет, но можно заменить жгутом "Альфа". У каждого бойца их должно быть минимум 2: один для него лично и второй для сослуживца. В случае ранения второго в первую очередь используется его личный жгут/турникет и уже в случае нехватки применяется запасной из индивидуальной аптечки спасающего;● медицинская косынка. Это повязка треугольной формы, необходимая для перевязки и иммобилизации поврежденных областей;● безопасные булавки (несколько штук). Необходимы для закрепления бинтов при наложении повязок;● стерильный и нестерильный бинт;● индивидуальный перевязочный пакет;● раствор йода 5 % (в ампулах). Нужен для обработки краев раны;● раствор аммиака 10 % (в ампулах). Необходим для вывода раненого бойца из обморочного состояния;● обеззараживающие таблетки для личных запасов воды (например, Пантоцид или Акватабс);● индивидуальные лекарственные препараты. Они добавляются исходя из особенностей здоровья конкретного военнослужащего.В минимальную аптечку не стоит класть таблетки от боли в животе, для снятия головной боли и т.д. Во время боевых действий принимать таблетки крайне неудобно, к тому же они будут занимать лишнее место, на которое можно про запас положить еще один жгут, например.РасширеннаяРасширенные военные аптечки условно можно поделить на два подвида. Первый позволяет не только оказать первую помощь, но и поддерживать жизнь раненого какое-то время, пока не прибудут квалифицированные медики, при этом он не занимает много места. Это особенно актуально, если добраться до пострадавшего медикам быстро не получится. В такой набор входят предметы из минимальной аптечки, а также:● декомпрессионная игла. Она необходима для оказания помощи пострадавшему с признаками пневмоторакса (скопление воздуха в плевральной полости);● обезболивающие препараты. Например, Спазган, Баралгин или Но-шпа;● противошоковый набор: 3 ампулы (Дексаметазон, Кеторолак, Кордиамин) + 2 шприца 5 мл;● противоожоговые повязки и гель. Необходимы для снятия болевых ощущений и предотвращения возникновения волдырей при ожогах I, II и III степени;● хирургический скотч. Необходим для обматывания вокруг ран;● тактические ножницы для разрезания одежды;● средства от отравления;● медицинские перчатки.Второй подвид – аптечка для спецподразделений. Она многофункциональна, позволяет проводить множество манипуляций для спасения жизни бойца. Используется, как правило, в случаях участия в военных действиях в отрыве от основных сил. В нее входит все, что представлено в минимальной и расширенной (первом подвиде) аптечке, а также:● хирургическая нить с иглой;● скальпель-лезвие;● перевязочный пакет в водостойкой упаковке;● кровоостанавливающие, водно-спиртовые и марлевые салфетки;● Сульфацил натрия 20 % (в ампулах). Это противомикробный раствор при инфекционных осложнениях травм и ожогов органов зрения;● противомикробные средства и антибиотики. Например, Доксициклин, Фталазол или Ципрофлоксацин;● Лоперамид. Средство при острой и хронической диарее;● клей БФ. Необходим для создания защитной пленки на ранах;● противоаллергические средства. Например, Тавегил, Диазолин или Супрастин;● Нитроглицерин. Это антиангинальный препарат при стенокардии;● бальзам "Спасатель". Необходим для заживления ран, травматических повреждений и при острых воспалениях кожи;● комплексные препараты для снятия боли и повышенного АД. Например, Папазол или Раунатин.Такая аптечка весит около килограмма и требует особых знаний и навыков при применении, поэтому не используется рядовыми бойцами первого эшелона.Правила хранения аптечкиПосле укомплектования аптечки и при долгом ее неиспользовании необходимо проверять сроки годности препаратов и своевременно их менять на новые. Также после применения нужно оперативно возмещать истраченные позиции.Во время транспортировки аптечки важно следить за сохранностью ампул, для этого лучше сразу позаботиться об их правильном расположении внутри подсумка. В периоды неиспользования – препараты или аптечка в целом должны храниться в темном месте, недоступном для детей и животных.Советы экспертовДействующие военные, принимавшие участие в военных действиях, отмечают, что не нужно пытаться уместить всю домашнюю аптечку в свою индивидуальную военную. Необходимы только те предметы, которые помогут спасти жизнь здесь и сейчас, всю остальную работу выполнят квалифицированные медики. Тем не менее, перед сбором тактической аптечки важно отдельно выписать все личные необходимые лекарства, связанные с хроническими заболеваниями, и закупить их по списку. Как правило, именно их наличие может спасти военнослужащего в критический момент.Если не поступит дополнительного распоряжения, то со своими сослуживцами лучше заранее договориться об общем расположении аптечек. При ранении важно не просто быстро оказать помощь, но и найти нужный предмет или препарат. Проще всего, когда у всех (или хотя бы у большинства) бойцов аптечка находится на одном и том же месте, а внутренняя комплектация хотя бы отдаленно похожа.Помимо быстрого реагирования на собственное ранение или травму сослуживца, важно еще уметь пользоваться базовыми медицинскими предметами. Если время позволяет, лучше всего заранее пройти курсы самопомощи и тактической медицины или хотя бы прочитать теорию, чтобы освежить свои знания и наверняка знать, что делать."В идеале каждый человек должен знать свои диагнозы, а препараты – назначены специалистом. То, что должно быть точно - нестероидные противовоспалительные препараты при различных болевых синдромах, препараты от изжоги, диареи, тошноты, жаропонижающие средства. Все, что помогает лично вам и что вы сможете носить с собой. В готовую индивидуальную аптечку должны входить таблетки, обеззараживающие воду, но этим вопросом тоже можно озадачиться дополнительно", - советует инструктор по тактической медицине и первой помощи.

https://ria.ru/20221004/rostekh-1821327915.html

https://ria.ru/20221006/ekipirovka-1821807460.html

https://ria.ru/20221011/issledovanie-1822980155.html

https://ria.ru/20221004/defitsit-1821435133.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, частичная мобилизация в россии, здоровье - общество, россия