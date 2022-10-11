https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
Началась новая стадия демонтажа Украины
Началась новая стадия демонтажа Украины - РИА Новости, 11.10.2022
Началась новая стадия демонтажа Украины
Эффект от теракта на Крымском мосту достигнут — Владимир Путин фактически приравнял киевскую власть к террористам. То есть Россия меняет тактику? Пока еще нет. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T08:00
2022-10-11T08:00
2022-10-11T08:13
авторы
владимир путин
дмитрий медведев
украина
россия
киев
курская аэс
нато
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Эффект от теракта на Крымском мосту достигнут — Владимир Путин фактически приравнял киевскую власть к террористам. То есть Россия меняет тактику? Пока еще нет.Массированные удары по инфраструктурным объектам Украины — энергетике, связи и военному управлению — просто предупреждают и демонстрируют наши возможности, но не означают перехода к тактике деэлектрификации и уничтожения мостов и коммуникаций. Это разовая акция, являющаяся ответом как на атаку на Крымский мост, так и на предшествующие ей попытки атаковать Курскую АЭС. Для реального вырубания украинской энергетики и железнодорожного сообщения (для блокирования поставок оружия и боеприпасов на фронт), уничтожения мостов необходимы не разовые удары, а несколько недель ежедневных атак. Об этом речь пока что не идет — Путин "просто" предупредил:Означает ли это, что в том случае если Киев откажется от диверсионных атак на нашу инфраструктуру, то мы оставим украинские объекты в покое? Понятно: вероятность того, что украинские власти перестанут готовить теракты (самые разные — от убийств, как это было в случае с Дарьей Дугиной, до атак на объекты энергетического комплекса) ничтожно мала, но все равно — означает ли сказанное президентом, что мяч теперь на стороне Киева, то есть все зависит от его дальнейших действий?Нет. Как бы мы ни заботились о сохранении гражданских жизней на Украине, определять собственную тактику будем только мы сами. Если для окончательной победы потребуется вывести из строя энергетические сети и разрушить мосты, нам придется это сделать — при всем понимании того, какой ущерб это нанесет гражданскому населению. Многие удивляются: но почему же мы не делаем этого изначально?Потому что мы хотим не просто победить: нам нужно вернуть Украину в естественное для нее состояние части русского мира. Этот конфликт действительно странный, но не в том смысле, который вкладывают в него любители поиска "глупости или измены". Он странный потому, что ведется двумя государствами одного народа, то есть является в том числе и гражданской войной. Но с нашей стороны нет никакого желания наказать жителей Украины — мы хотим вырвать их из рук нынешней антинациональной элиты, вырвать их из рук Запада. Да, очень многие украинские граждане считают сейчас эту власть своей, а Запад союзником и благодетелем — и это наваждение рассеется только после поражения, то есть краха Украины. Но изначально Россия не хотела победы любой ценой — ценой ужасных страданий для наших братьев (пускай и одурманенных) на Украине. Быстро сломать киевскую власть, деморализовать армию — не получилось. Запад с радостью использует представившуюся возможность раздувать пожар братоубийственной войны — в интересах англосаксов, чтобы она шла как можно дольше.Но чем дольше будут идти боевые действия, тем больше будут не только наши потери — тем тяжелее будет становиться положение дел на самой Украине. Безо всяких наших ударов по инфраструктуре — просто вследствие того, что огромные потери и тотальная мобилизация лишат Украину рабочих рук и обрушат ее экономику. Затяжная война не принесет Украине победу — она просто еще больше обескровит ее. Нам долгие боевые действия тоже невыгодны, но у нас совсем другой запас прочности и, самое главное, другие задачи. И мы уверены в том, что победим, а Украина может надеяться только на помощь Запада, более того, только на его прямое вмешательство в конфликт.Но Запад ведь никогда на это не пойдет, его устраивает война с Россией украинскими руками, но совершенно не нужен ядерный конфликт — неужели в Киеве этого не понимают? Нет, не понимают, точнее, просто не хотят этого признать: тогда придется смириться с тем, что они обречены. Обречена вся нынешняя украинская элита и нынешнее государство Украина. Именно поэтому Киев будет любым способом искать пути для эскалации, для того чтобы пытаться втянуть Запад в прямой конфликт с Россией, в том числе и поэтому был осуществлен теракт на Крымском мосту.В Киеве прекрасно понимали, какую реакцию он вызовет в Москве, какие ответные меры последуют — и именно на них и рассчитывали. Чтобы воздействовать на западное общественное мнение "ужасными последствиями русских ударов" и следующим ходом попытаться заставить Запад еще выше поднять ставки — перейти к поставкам новых видов оружия, закрыть силами НАТО небо Украины, а то и выдвинуть ультиматум России. Киев может играть только на обострение, понимая, что время работает против него.А Россия в любом случае доведет дело до конца — с ударами по инфраструктуре или без них. Мы не оставим Западу Украину как оружие против России — ни в каком виде. Не допустим того, чтобы поколения украинцев и южнорусских людей и дальше воспитывали в отрицании собственной русскости и в ненависти к России. Нынешняя Украина несовместима с Россией — ни с исторической (потому что является ее частью), ни с будущей, потому что будет использована против нас. Заместитель Путина по Совету безопасности Дмитрий Медведев сформулировал это сегодня более чем ясно:"Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Поэтому, помимо защиты наших людей и охраны границ страны, целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины".Да, отчасти это и подразумевалось под изначально обозначенными Путиным целями спецоперации — денацификация и демилитаризация невозможны без смены всей политической верхушки. Более того, только это и может привести к выполнению исторической цели — возвращению Украины в состав русского мира. Сейчас этот процесс начался с присоединением нескольких областей к России — но это только начало той долгой работы, что еще предстоит. У нее будет несколько этапов и разные формы возвращения, но мы все чаще будем называть вещи своими именами. Нашими общими именами.
https://ria.ru/20221010/himars-1822934300.html
https://ria.ru/20221007/politika-1822003471.html
https://ria.ru/20221010/putin-1822776017.html
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Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
авторы, владимир путин, дмитрий медведев, украина, россия, киев, курская аэс, нато, чп на крымском мосту
Авторы, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Украина, Россия, Киев, Курская АЭС, НАТО, ЧП на Крымском мосту
Эффект от теракта на Крымском мосту достигнут — Владимир Путин фактически приравнял
киевскую власть к террористам. То есть Россия меняет тактику? Пока еще нет.
Массированные удары
по инфраструктурным объектам Украины — энергетике, связи и военному управлению — просто предупреждают и демонстрируют наши возможности, но не означают перехода к тактике деэлектрификации и уничтожения мостов и коммуникаций. Это разовая акция, являющаяся ответом как на атаку на Крымский
мост, так и на предшествующие ей попытки атаковать Курскую АЭС
. Для реального вырубания украинской энергетики и железнодорожного сообщения (для блокирования поставок оружия и боеприпасов на фронт), уничтожения мостов необходимы не разовые удары, а несколько недель ежедневных атак. Об этом речь пока что не идет — Путин "просто" предупредил:
"В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений".
Означает ли это, что в том случае если Киев
откажется от диверсионных атак на нашу инфраструктуру, то мы оставим украинские объекты в покое? Понятно: вероятность того, что украинские власти перестанут готовить теракты (самые разные — от убийств, как это было в случае с Дарьей Дугиной
, до атак на объекты энергетического комплекса) ничтожно мала, но все равно — означает ли сказанное президентом, что мяч теперь на стороне Киева, то есть все зависит от его дальнейших действий?
Нет. Как бы мы ни заботились о сохранении гражданских жизней на Украине, определять собственную тактику будем только мы сами. Если для окончательной победы потребуется вывести из строя энергетические сети и разрушить мосты, нам придется это сделать — при всем понимании того, какой ущерб это нанесет гражданскому населению. Многие удивляются: но почему же мы не делаем этого изначально?
Потому что мы хотим не просто победить: нам нужно вернуть Украину в естественное для нее состояние части русского мира. Этот конфликт действительно странный, но не в том смысле, который вкладывают в него любители поиска "глупости или измены". Он странный потому, что ведется двумя государствами одного народа, то есть является в том числе и гражданской войной. Но с нашей стороны нет никакого желания наказать жителей Украины — мы хотим вырвать их из рук нынешней антинациональной элиты, вырвать их из рук Запада. Да, очень многие украинские граждане считают сейчас эту власть своей, а Запад союзником и благодетелем — и это наваждение рассеется только после поражения, то есть краха Украины. Но изначально Россия не хотела победы любой ценой — ценой ужасных страданий для наших братьев (пускай и одурманенных) на Украине. Быстро сломать киевскую власть, деморализовать армию — не получилось. Запад с радостью использует представившуюся возможность раздувать пожар братоубийственной войны — в интересах англосаксов, чтобы она шла как можно дольше.
Но чем дольше будут идти боевые действия, тем больше будут не только наши потери — тем тяжелее будет становиться положение дел на самой Украине. Безо всяких наших ударов по инфраструктуре — просто вследствие того, что огромные потери и тотальная мобилизация лишат Украину рабочих рук и обрушат ее экономику. Затяжная война не принесет Украине победу — она просто еще больше обескровит ее. Нам долгие боевые действия тоже невыгодны, но у нас совсем другой запас прочности и, самое главное, другие задачи. И мы уверены в том, что победим, а Украина может надеяться только на помощь Запада, более того, только на его прямое вмешательство в конфликт.
Но Запад ведь никогда на это не пойдет, его устраивает война с Россией украинскими руками, но совершенно не нужен ядерный конфликт — неужели в Киеве этого не понимают? Нет, не понимают, точнее, просто не хотят этого признать: тогда придется смириться с тем, что они обречены. Обречена вся нынешняя украинская элита и нынешнее государство Украина. Именно поэтому Киев будет любым способом искать пути для эскалации, для того чтобы пытаться втянуть Запад в прямой конфликт с Россией, в том числе и поэтому был осуществлен теракт на Крымском мосту.
В Киеве прекрасно понимали, какую реакцию он вызовет в Москве
, какие ответные меры последуют — и именно на них и рассчитывали. Чтобы воздействовать на западное общественное мнение "ужасными последствиями русских ударов" и следующим ходом попытаться заставить Запад еще выше поднять ставки — перейти к поставкам новых видов оружия, закрыть силами НАТО
небо Украины, а то и выдвинуть ультиматум России. Киев может играть только на обострение, понимая, что время работает против него.
А Россия в любом случае доведет дело до конца — с ударами по инфраструктуре или без них. Мы не оставим Западу Украину как оружие против России — ни в каком виде. Не допустим того, чтобы поколения украинцев и южнорусских людей и дальше воспитывали в отрицании собственной русскости и в ненависти к России. Нынешняя Украина несовместима с Россией — ни с исторической (потому что является ее частью), ни с будущей, потому что будет использована против нас. Заместитель Путина по Совету безопасности Дмитрий Медведев
сформулировал это сегодня более чем ясно:
"Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Поэтому, помимо защиты наших людей и охраны границ страны, целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины".
Да, отчасти это и подразумевалось под изначально обозначенными Путиным целями спецоперации — денацификация и демилитаризация невозможны без смены всей политической верхушки. Более того, только это и может привести к выполнению исторической цели — возвращению Украины в состав русского мира. Сейчас этот процесс начался с присоединением нескольких областей к России — но это только начало той долгой работы, что еще предстоит. У нее будет несколько этапов и разные формы возвращения, но мы все чаще будем называть вещи своими именами. Нашими общими именами.