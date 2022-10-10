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На Украине сообщили о повреждении 29 объектов критической инфраструктуры - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822871587.html
На Украине сообщили о повреждении 29 объектов критической инфраструктуры
На Украине сообщили о повреждении 29 объектов критической инфраструктуры - РИА Новости, 10.10.2022
На Украине сообщили о повреждении 29 объектов критической инфраструктуры
В результате ракетных ударов получили повреждения 29 объектов критической инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале Нацполиции Украины. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:41
2022-10-10T17:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В результате ракетных ударов получили повреждения 29 объектов критической инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале Нацполиции Украины."Известно о повреждении около 70 объектов, из которых 29 — объекты критической инфраструктуры", — говорится в публикации.Сегодня утром российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях. Как отметили в российском Минобороны, все назначенные объекты поражены, цель достигнута.Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности подчеркнул, что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры. При этом глава государства предупредил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить теракты на территории России.
https://ria.ru/20221010/putin-1822776017.html
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в мире, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ
16:41 10.10.2022 (обновлено: 17:32 10.10.2022)
 
На Украине сообщили о повреждении 29 объектов критической инфраструктуры

Нацполиция Украины сообщила о повреждении 29 объектов критической инфраструктуры

© AP Photo / Efrem LukatskyПоследствия взрыва в Киеве
Последствия взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Последствия взрыва в Киеве
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В результате ракетных ударов получили повреждения 29 объектов критической инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале Нацполиции Украины.
"Известно о повреждении около 70 объектов, из которых 29 — объекты критической инфраструктуры", — говорится в публикации.
Ответы со стороны России будут жесткими – Путин о реакции на украинские теракты
Вчера, 13:05Специальная военная операция на Украине
Путин пригрозил Украине жестким ответом в случае продолжения терактов
Сегодня утром российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях. Как отметили в российском Минобороны, все назначенные объекты поражены, цель достигнута.
Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности подчеркнул, что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры. При этом глава государства предупредил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить теракты на территории России.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Вчера, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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