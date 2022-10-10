https://ria.ru/20221010/ukraina-1822871587.html
На Украине сообщили о повреждении 29 объектов критической инфраструктуры
На Украине сообщили о повреждении 29 объектов критической инфраструктуры - РИА Новости, 10.10.2022
На Украине сообщили о повреждении 29 объектов критической инфраструктуры
В результате ракетных ударов получили повреждения 29 объектов критической инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале Нацполиции Украины. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:41
2022-10-10T16:41
2022-10-10T17:32
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В результате ракетных ударов получили повреждения 29 объектов критической инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале Нацполиции Украины."Известно о повреждении около 70 объектов, из которых 29 — объекты критической инфраструктуры", — говорится в публикации.Сегодня утром российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях. Как отметили в российском Минобороны, все назначенные объекты поражены, цель достигнута.Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности подчеркнул, что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры. При этом глава государства предупредил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить теракты на территории России.
https://ria.ru/20221010/putin-1822776017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ
16:41 10.10.2022 (обновлено: 17:32 10.10.2022)
На Украине сообщили о повреждении 29 объектов критической инфраструктуры
Нацполиция Украины сообщила о повреждении 29 объектов критической инфраструктуры