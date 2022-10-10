https://ria.ru/20221010/ukraina-1822871587.html

На Украине сообщили о повреждении 29 объектов критической инфраструктуры

На Украине сообщили о повреждении 29 объектов критической инфраструктуры - РИА Новости, 10.10.2022

На Украине сообщили о повреждении 29 объектов критической инфраструктуры

В результате ракетных ударов получили повреждения 29 объектов критической инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале Нацполиции Украины. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T16:41

2022-10-10T16:41

2022-10-10T17:32

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В результате ракетных ударов получили повреждения 29 объектов критической инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале Нацполиции Украины."Известно о повреждении около 70 объектов, из которых 29 — объекты критической инфраструктуры", — говорится в публикации.Сегодня утром российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях. Как отметили в российском Минобороны, все назначенные объекты поражены, цель достигнута.Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности подчеркнул, что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры. При этом глава государства предупредил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить теракты на территории России.

https://ria.ru/20221010/putin-1822776017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы рф