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Путин пригрозил Украине жестким ответом в случае продолжения терактов - РИА Новости, 10.10.2022
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Путин пригрозил Украине жестким ответом в случае продолжения терактов
Путин пригрозил Украине жестким ответом в случае продолжения терактов - РИА Новости, 10.10.2022
Путин пригрозил Украине жестким ответом в случае продолжения терактов
Москва будет жестко отвечать на теракты, организованные властями Украины на территории России, заявил Владимир Путин на заседании Совета безопасности. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:05
2022-10-10T14:21
владимир путин
украина
россия
в мире
денис шмыгаль
курская аэс
запорожская аэс
укрэнерго
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Москва будет жестко отвечать на теракты, организованные властями Украины на территории России, заявил Владимир Путин на заседании Совета безопасности.Глава государства подчеркнул, что за взрывом на Крымском мосту стоит киевский режим."Данные криминалистической и других экспертиз, а также оперативная информация говорят о том, что взрыв, устроенный 8 октября, это террористический акт. Теракт, направленный на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России. Очевидно также, что заказчики, организаторы, исполнители теракта — это украинские спецслужбы", — отметил Путин.Помимо этого, российский лидер обвинил Украину в актах ядерного терроризма — обстрелах Запорожской АЭС и попытках диверсии на Курской АЭС."Спецслужбы Украины осуществили также уже три террористических акта в отношении Курской АЭС России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции. В результате третьего такого теракта было повреждено сразу три таких линии. Принятыми мерами ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован, каких бы то ни было серьезных последствий не допущено", — заявил он.Также российский лидер рассказал о попытках украинских властей взорвать один из участков газотранспортной системы "Турецкий поток".Президент рассказал, что российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.Утром стало известно о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира. Президент Украины заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, речь идет о повреждении как минимум одиннадцати важных объектов в восьми регионах. В "Укрэнерго" заявили, что перебои с электричеством возможны по всей территории страны.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221010/voyska-1822744830.html
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"Ответы со стороны России будут жесткими" – Путин о реакции на украинские теракты
По предложению Минобороны РФ и согласно плану Генштаба был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности России.
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владимир путин, украина, россия, в мире, денис шмыгаль, курская аэс, запорожская аэс, укрэнерго, турецкий поток
Владимир Путин, Украина, Россия, В мире, Денис Шмыгаль, Курская АЭС, Запорожская АЭС, Укрэнерго, Турецкий поток
13:05 10.10.2022 (обновлено: 14:21 10.10.2022)
 
Путин пригрозил Украине жестким ответом в случае продолжения терактов

Президент России Путин пригрозил Украине жестким ответом в случае продолжения терактов

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Москва будет жестко отвечать на теракты, организованные властями Украины на территории России, заявил Владимир Путин на заседании Совета безопасности.
Глава государства подчеркнул, что за взрывом на Крымском мосту стоит киевский режим.
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"Данные криминалистической и других экспертиз, а также оперативная информация говорят о том, что взрыв, устроенный 8 октября, это террористический акт. Теракт, направленный на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России. Очевидно также, что заказчики, организаторы, исполнители теракта — это украинские спецслужбы", — отметил Путин.
Помимо этого, российский лидер обвинил Украину в актах ядерного терроризма — обстрелах Запорожской АЭС и попытках диверсии на Курской АЭС.
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"Спецслужбы Украины осуществили также уже три террористических акта в отношении Курской АЭС России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции. В результате третьего такого теракта было повреждено сразу три таких линии. Принятыми мерами ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован, каких бы то ни было серьезных последствий не допущено", — заявил он.
Также российский лидер рассказал о попытках украинских властей взорвать один из участков газотранспортной системы "Турецкий поток".
"Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно", — подчеркнул Путин.
Президент рассказал, что российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.
"В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений", — резюмировал глава государства.
Утром стало известно о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира. Президент Украины заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет.
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По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, речь идет о повреждении как минимум одиннадцати важных объектов в восьми регионах. В "Укрэнерго" заявили, что перебои с электричеством возможны по всей территории страны.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
 
Владимир ПутинУкраинаРоссияВ миреДенис ШмыгальКурская АЭСЗапорожская АЭСУкрэнергоТурецкий поток
 
 
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