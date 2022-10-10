https://ria.ru/20221010/most-1822927719.html

Работы по восстановлению Крымского моста завершат в течение месяца-полутора

Работы по восстановлению Крымского моста завершат в течение месяца-полутора - РИА Новости, 10.10.2022

Работы по восстановлению Крымского моста завершат в течение месяца-полутора

Все работы по восстановлению Крымского моста планируется завершить в течение месяца-полутора, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T18:45

2022-10-10T18:45

2022-10-10T18:57

чп на крымском мосту

сергей аксенов (политик)

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Все работы по восстановлению Крымского моста планируется завершить в течение месяца-полутора, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Я думаю, что прогноз, могу плюс-минус ошибаться, что в течение месяца-полутора все работы по восстановлению должны быть закончены. Пока такие ожидания", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, все исследования по сохранности конструкций моста проведены федеральными органами власти."Путь понятен. Работы идут. Надеемся, что ничего нам не помешает и это будет сделано в кратчайшие сроки", - сказал Аксенов.Также Аксенов сообщил, что запуск грузового движения по автомобильной части Крымского моста планируется наладить к 16 октября."Мы ожидаем, что к 16-му числу возможно уже восстановить грузовое сообщение на Крымском мосту", - сказал Аксенов.Утром в субботу на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября.

https://ria.ru/20221010/krym-1822882798.html

https://ria.ru/20221010/most-1822639875.html

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чп на крымском мосту, сергей аксенов (политик), крымский мост