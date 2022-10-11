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Новая Зеландия вводит новые санкции против еще 51 россиянина
Новая Зеландия вводит новые санкции против еще 51 россиянина - РИА Новости, 11.10.2022
Новая Зеландия вводит новые санкции против еще 51 россиянина
Глава МИД Новой Зеландии Нанайя Махута заявила, что страна вводит санкции против еще 51 россиянина и 24 должностных лиц, связанных со вступившими в состав... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T04:14
2022-10-11T04:14
2022-10-11T04:37
новая зеландия
россия
санкции
в мире
александр абрамов
экономика
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава МИД Новой Зеландии Нанайя Махута заявила, что страна вводит санкции против еще 51 россиянина и 24 должностных лиц, связанных со вступившими в состав России территориями.Отмечается, что среди попавших под санкции есть российский сталелитейный миллиардер Александр Абрамов и члены его семьи, а также компания Evraz, акционером которой он является. Как отмечает телеканал, ему был запрещен въезд в страну.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих четырех регионов в состав РФ.
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новая зеландия, россия, санкции, в мире, александр абрамов, экономика
Новая Зеландия, Россия, Санкции, В мире, Александр Абрамов, Экономика
04:14 11.10.2022 (обновлено: 04:37 11.10.2022)
Новая Зеландия вводит новые санкции против еще 51 россиянина
Глав МИД Новой Зеландии объявил о введении новых санкций против еще 24 должностных лиц