https://ria.ru/20221011/sanktsii-1822981987.html

Новая Зеландия вводит новые санкции против еще 51 россиянина

Новая Зеландия вводит новые санкции против еще 51 россиянина - РИА Новости, 11.10.2022

Новая Зеландия вводит новые санкции против еще 51 россиянина

Глава МИД Новой Зеландии Нанайя Махута заявила, что страна вводит санкции против еще 51 россиянина и 24 должностных лиц, связанных со вступившими в состав... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T04:14

2022-10-11T04:14

2022-10-11T04:37

новая зеландия

россия

санкции

в мире

александр абрамов

экономика

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава МИД Новой Зеландии Нанайя Махута заявила, что страна вводит санкции против еще 51 россиянина и 24 должностных лиц, связанных со вступившими в состав России территориями.Отмечается, что среди попавших под санкции есть российский сталелитейный миллиардер Александр Абрамов и члены его семьи, а также компания Evraz, акционером которой он является. Как отмечает телеканал, ему был запрещен въезд в страну.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих четырех регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221010/sanktsii-1822691080.html

новая зеландия

россия

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новая зеландия, россия, санкции, в мире, александр абрамов, экономика