https://ria.ru/20221011/blokada-1823120261.html

Прокурор рассказал в суде про отсроченный эффект блокады Ленинграда

Прокурор рассказал в суде про отсроченный эффект блокады Ленинграда - РИА Новости, 11.10.2022

Прокурор рассказал в суде про отсроченный эффект блокады Ленинграда

Влияние блокады на здоровье жителей Ленинграда (так называемый отсроченный эффект) следует учесть при оценке судом действий нацистов и их пособников, считает... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T14:47

2022-10-11T14:47

2022-10-11T15:10

санкт-петербург

санкт-петербургский городской суд

российская академия наук

блокада ленинграда (1941-1944)

ленинград

общество

великая отечественная война (1941-1945)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Влияние блокады на здоровье жителей Ленинграда (так называемый отсроченный эффект) следует учесть при оценке судом действий нацистов и их пособников, считает заместитель прокурора Петербурга Александр Юрасов.Санкт-Петербургский городской суд во вторник вернулся к рассмотрению иска прокуратуры о признании действий нацистов в период блокады Ленинграда военным преступлением и геноцидом советского народа."Требует внимания суда и отсроченное негативное влияние условий жизни в блокированном Ленинграде на состояние здоровья его населения", - сказал Юрасов на заседании.Зампрокурора сослался, в частности, на полученную надзорным ведомством позицию доктора исторических наук, главного научного сотрудника Института российской истории РАН Валентины Жиромской. Согласно выводам историка, анализ медицинских исследований, обобщающий результаты воздействия условий жизни в блокадном Ленинграде на состояние здоровья населения, свидетельствует "о наличии негативных тенденций в функционировании систем организмов жителей города во время блокады и последующие периоды".Так, последствия алиментарной дистрофии привели к дальнейшему развитию у блокадников гипертонии, почечной недостаточности, злокачественного артериосклероза. Также результаты исследований свидетельствуют, что ставшие взрослыми дети и подростки из блокадного Ленинграда умирали на 1,3-1,8 года раньше, чем их сверстники, избежавшие таких жизненных условий.При этом у детей и внуков переживших блокаду ленинградцев наблюдались нарушения в работе эндокринной системы и биохимических процессов в организме, с чем реже сталкивались потомки людей, которым не пришлось жить в условиях блокады.Ранее в ходе слушаний прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник сообщал, что число погибших в блокаду Ленинграда превышает статистические данные: более 1 миллиона вместо общепринятых 649 тысяч человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.

https://ria.ru/20221003/blokada-1821132310.html

https://ria.ru/20221003/blokada-1821135499.html

https://ria.ru/20220728/genotsid-1805515365.html

санкт-петербург

ленинград

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

санкт-петербург, санкт-петербургский городской суд, российская академия наук, блокада ленинграда (1941-1944), ленинград, общество, великая отечественная война (1941-1945)