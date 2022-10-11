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Прокурор рассказал в суде про отсроченный эффект блокады Ленинграда - РИА Новости, 11.10.2022
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Прокурор рассказал в суде про отсроченный эффект блокады Ленинграда
Прокурор рассказал в суде про отсроченный эффект блокады Ленинграда - РИА Новости, 11.10.2022
Прокурор рассказал в суде про отсроченный эффект блокады Ленинграда
Влияние блокады на здоровье жителей Ленинграда (так называемый отсроченный эффект) следует учесть при оценке судом действий нацистов и их пособников, считает... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:47
2022-10-11T15:10
санкт-петербург
санкт-петербургский городской суд
российская академия наук
блокада ленинграда (1941-1944)
ленинград
общество
великая отечественная война (1941-1945)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Влияние блокады на здоровье жителей Ленинграда (так называемый отсроченный эффект) следует учесть при оценке судом действий нацистов и их пособников, считает заместитель прокурора Петербурга Александр Юрасов.Санкт-Петербургский городской суд во вторник вернулся к рассмотрению иска прокуратуры о признании действий нацистов в период блокады Ленинграда военным преступлением и геноцидом советского народа."Требует внимания суда и отсроченное негативное влияние условий жизни в блокированном Ленинграде на состояние здоровья его населения", - сказал Юрасов на заседании.Зампрокурора сослался, в частности, на полученную надзорным ведомством позицию доктора исторических наук, главного научного сотрудника Института российской истории РАН Валентины Жиромской. Согласно выводам историка, анализ медицинских исследований, обобщающий результаты воздействия условий жизни в блокадном Ленинграде на состояние здоровья населения, свидетельствует "о наличии негативных тенденций в функционировании систем организмов жителей города во время блокады и последующие периоды".Так, последствия алиментарной дистрофии привели к дальнейшему развитию у блокадников гипертонии, почечной недостаточности, злокачественного артериосклероза. Также результаты исследований свидетельствуют, что ставшие взрослыми дети и подростки из блокадного Ленинграда умирали на 1,3-1,8 года раньше, чем их сверстники, избежавшие таких жизненных условий.При этом у детей и внуков переживших блокаду ленинградцев наблюдались нарушения в работе эндокринной системы и биохимических процессов в организме, с чем реже сталкивались потомки людей, которым не пришлось жить в условиях блокады.Ранее в ходе слушаний прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник сообщал, что число погибших в блокаду Ленинграда превышает статистические данные: более 1 миллиона вместо общепринятых 649 тысяч человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
https://ria.ru/20221003/blokada-1821132310.html
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санкт-петербург, санкт-петербургский городской суд, российская академия наук, блокада ленинграда (1941-1944), ленинград, общество, великая отечественная война (1941-1945)
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский городской суд, Российская академия наук, Блокада Ленинграда (1941-1944), Ленинград, Общество, Великая Отечественная война (1941-1945)
14:47 11.10.2022 (обновлено: 15:10 11.10.2022)
 
Прокурор рассказал в суде про отсроченный эффект блокады Ленинграда

Прокурор призвал суд оценить влияние блокады на здоровье жителей Ленинграда

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Влияние блокады на здоровье жителей Ленинграда (так называемый отсроченный эффект) следует учесть при оценке судом действий нацистов и их пособников, считает заместитель прокурора Петербурга Александр Юрасов.
Санкт-Петербургский городской суд во вторник вернулся к рассмотрению иска прокуратуры о признании действий нацистов в период блокады Ленинграда военным преступлением и геноцидом советского народа.
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Ущерб от блокады Ленинграда оценили в 35,3 триллиона рублей
"Требует внимания суда и отсроченное негативное влияние условий жизни в блокированном Ленинграде на состояние здоровья его населения", - сказал Юрасов на заседании.
Зампрокурора сослался, в частности, на полученную надзорным ведомством позицию доктора исторических наук, главного научного сотрудника Института российской истории РАН Валентины Жиромской. Согласно выводам историка, анализ медицинских исследований, обобщающий результаты воздействия условий жизни в блокадном Ленинграде на состояние здоровья населения, свидетельствует "о наличии негативных тенденций в функционировании систем организмов жителей города во время блокады и последующие периоды".
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Прокурор: вместе с Германией в блокаде Ленинграда участвовали шесть стран
Так, последствия алиментарной дистрофии привели к дальнейшему развитию у блокадников гипертонии, почечной недостаточности, злокачественного артериосклероза. Также результаты исследований свидетельствуют, что ставшие взрослыми дети и подростки из блокадного Ленинграда умирали на 1,3-1,8 года раньше, чем их сверстники, избежавшие таких жизненных условий.
При этом у детей и внуков переживших блокаду ленинградцев наблюдались нарушения в работе эндокринной системы и биохимических процессов в организме, с чем реже сталкивались потомки людей, которым не пришлось жить в условиях блокады.
Ранее в ходе слушаний прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник сообщал, что число погибших в блокаду Ленинграда превышает статистические данные: более 1 миллиона вместо общепринятых 649 тысяч человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
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