https://ria.ru/20221010/vyplata-1822749254.html

В Дагестане семьям мобилизованных выплатят по сто тысяч рублей

В Дагестане семьям мобилизованных выплатят по сто тысяч рублей - РИА Новости, 10.10.2022

В Дагестане семьям мобилизованных выплатят по сто тысяч рублей

Власти Дагестана выплатят по 100 тысяч рублей семьям мобилизованных граждан, сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:07

2022-10-10T12:07

2022-10-10T12:20

россия

общество

сергей меликов

сергей шойгу

частичная мобилизация в россии

республика дагестан

специальная военная операция на украине

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МАХАЧКАЛА, 10 окт - РИА Новости. Власти Дагестана выплатят по 100 тысяч рублей семьям мобилизованных граждан, сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале."Как я уже говорил ранее, пока наши ребята с оружием в руках защищают страну, их семьи не останутся без поддержки. И единовременная выплата – лишь один из способов их поддержать", - приводятся слова Меликова в сообщении.Глава региона поручил главам муниципалитетов и военкомов на местах организовать работу так, чтобы выплаты своевременно дошли до тех, кому они положены.Помимо единовременной выплаты в 100 тысяч рублей, Меликов поручил доработать, дополнить пакет мер и принять постановлением правительства в самое ближайшее время.По информации пресс-службы главы региона, были озвучены следующие предложения: специальная квота для поступления детей мобилизованных дагестанцев в вузы республики, возможность бесплатного посещения кружков, секций и иных дополнительных занятий для детей мобилизованных граждан, содействие в обеспечении рабочими местами в первоочередном порядке членов семей мобилизованных граждан и другое.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска, сообщил Шойгу 4 октября.

https://ria.ru/20221010/podderzhka-1822696965.html

https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822732632.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, сергей меликов, сергей шойгу, частичная мобилизация в россии, республика дагестан