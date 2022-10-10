https://ria.ru/20221010/vyplata-1822749254.html
В Дагестане семьям мобилизованных выплатят по сто тысяч рублей
В Дагестане семьям мобилизованных выплатят по сто тысяч рублей - РИА Новости, 10.10.2022
В Дагестане семьям мобилизованных выплатят по сто тысяч рублей
Власти Дагестана выплатят по 100 тысяч рублей семьям мобилизованных граждан, сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:07
2022-10-10T12:07
2022-10-10T12:20
россия
общество
сергей меликов
сергей шойгу
частичная мобилизация в россии
республика дагестан
специальная военная операция на украине
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МАХАЧКАЛА, 10 окт - РИА Новости. Власти Дагестана выплатят по 100 тысяч рублей семьям мобилизованных граждан, сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале."Как я уже говорил ранее, пока наши ребята с оружием в руках защищают страну, их семьи не останутся без поддержки. И единовременная выплата – лишь один из способов их поддержать", - приводятся слова Меликова в сообщении.Глава региона поручил главам муниципалитетов и военкомов на местах организовать работу так, чтобы выплаты своевременно дошли до тех, кому они положены.Помимо единовременной выплаты в 100 тысяч рублей, Меликов поручил доработать, дополнить пакет мер и принять постановлением правительства в самое ближайшее время.По информации пресс-службы главы региона, были озвучены следующие предложения: специальная квота для поступления детей мобилизованных дагестанцев в вузы республики, возможность бесплатного посещения кружков, секций и иных дополнительных занятий для детей мобилизованных граждан, содействие в обеспечении рабочими местами в первоочередном порядке членов семей мобилизованных граждан и другое.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска, сообщил Шойгу 4 октября.
https://ria.ru/20221010/podderzhka-1822696965.html
https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822732632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, сергей меликов, сергей шойгу, частичная мобилизация в россии, республика дагестан
Россия, Общество, Сергей Меликов, Сергей Шойгу, Частичная мобилизация в России, Республика Дагестан, Специальная военная операция на Украине
12:07 10.10.2022 (обновлено: 12:20 10.10.2022)
В Дагестане семьям мобилизованных выплатят по сто тысяч рублей
Власти Дагестана выплатят семьям мобилизованных граждан по сто тысяч рублей
МАХАЧКАЛА, 10 окт - РИА Новости.
Власти Дагестана выплатят по 100 тысяч рублей семьям мобилизованных граждан, сообщил
глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
"Как я уже говорил ранее, пока наши ребята с оружием в руках защищают страну, их семьи не останутся без поддержки. И единовременная выплата – лишь один из способов их поддержать", - приводятся слова Меликова в сообщении.
Глава региона поручил главам муниципалитетов и военкомов на местах организовать работу так, чтобы выплаты своевременно дошли до тех, кому они положены.
Помимо единовременной выплаты в 100 тысяч рублей, Меликов поручил доработать, дополнить пакет мер и принять постановлением правительства в самое ближайшее время.
По информации пресс-службы главы региона, были озвучены следующие предложения: специальная квота для поступления детей мобилизованных дагестанцев в вузы республики, возможность бесплатного посещения кружков, секций и иных дополнительных занятий для детей мобилизованных граждан, содействие в обеспечении рабочими местами в первоочередном порядке членов семей мобилизованных граждан и другое.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска, сообщил Шойгу 4 октября.