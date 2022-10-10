https://ria.ru/20221010/sbor-1822297532.html

Новый "налог" на отдых: кому нужен туристический сбор

Новый "налог" на отдых: кому нужен туристический сбор - РИА Новости, 10.10.2022

Новый "налог" на отдых: кому нужен туристический сбор

Эксперимент по взиманию сбора с туристов собираются распространить на все российские регионы. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Мнения экспертов... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T08:00

2022-10-10T08:00

2022-10-10T08:08

туризм

туризм

сергей ромашкин

шолбан кара-оол

краснодарский край

ставропольский край

ассоциация туроператоров россии (атор)

госдума рф

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Светлана Баева. Эксперимент по взиманию сбора с туристов собираются распространить на все российские регионы. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Мнения экспертов разделились. Одни считают: идея хорошая, но документ нуждается в доработке. Другие уверены, что эксперимент нужно прекратить. О том, как может повлиять эта инициатива на отрасль и не отпугнет ли она путешественников, — в материале РИА Новости.Не больше 100 рублей в суткиАвторы законопроекта — вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол ("Единая Россия") и ряд депутатов, членов комитета по туризму. Речь идет об аналоге курортного сбора, взимаемого сейчас в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае.Собранные средства направляют на финансирование проектирования, строительства, реконструкции, содержания, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры.Предполагается, что регионы сами смогут решать, брать ли с туристов дополнительные деньги."Плательщиками туристического сбора являются физические лица, достигшие совершеннолетия, проживающие в объектах размещения более 24 часов", — отмечается в законопроекте. Согласно документу, размер не может превышать 100 рублей в сутки. В Госдуме пояснили, что две трети субъектов Российской Федерации поддержали эту инициативу.На цветники и паркиНо еще в феврале крымские депутаты признали утратившим силу закон "О введении курортного сбора". Ранее парламент республики несколько раз переносил дату начала эксперимента.А Севастополь, наоборот, хочет взимать сбор.Краснодарский край его увеличил. Было десять рублей, с 1 января — 30 в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Ейске, на федеральной территории Сириус в Адлере и еще нескольких менее крупных курортах. В Сочи — 50.В итоге планируется, что в этом году на благоустройство курортных территорий Кубани направят более миллиарда рублей. В частности, в Геленджике уже построили и открыли сквер 80-летия Краснодарского края.В Алтайском крае сбор также повысили с 30 до 50 рублей. С момента старта эксперимента собрали более 133 миллионов. Часть средств уже вложили в развитие курортной инфраструктуры.В Ставропольском крае — 50 рублей. Там получили с туристов примерно 1,1 миллиарда. На эти деньги реконструировали знаменитый "Цветник" в Пятигорске, терренкуры в Железноводске, во всех городах — скверы, парки.За и противХотя результаты можно буквально потрогать руками, споры продолжаются."Отток туристов это не спровоцирует. Сбор нужен для удовлетворения потребности внутреннего туризма в улучшении качества инфраструктуры, — уверен президент Общенационального Союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. — При отсутствии у городов, а зачастую и регионов денег для развития туризма это только плюс".Ему возражает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов: "Не считаю это правильной, хорошей идеей, особенно в текущий момент. Какие-то регионы понимают, что это сдержит турпоток, какие-то — нет. По сути мы видим, что это налог на отдых в стране".Он уточняет, что обычно в туристических странах сбор взимают в высокий сезон и с иностранцев.По его словам, сейчас происходит серьезный спад внутреннего туризма. Отели, санатории, пансионаты будут бороться за спрос.По мнению вице-президента АТОР, руководителя компании "Дельфин" Сергея Ромашкина, те деньги, которые берут у туристов, — это микроскопическая часть бюджета регионов. Исключение — Белокуриха, поскольку это небольшое поселение."Скажем, бюджет Краснодарского края в лучшие годы пополнялся на десятые доли процента. На мой взгляд, это совершенно незаметно ни для региона, ни для курортной жизни, — объясняет эксперт. — Можно поставить, скажем, пару цветников, фонтаны и скамейки".Трудоемкий процессМеханизм взимания сбора — также повод для дискуссий. "Нам не нравится, что в администрировании этого налога — ведь фактически это налог — участвует столько людей, — говорит Сергей Ромашкин. — Отвлекаются в отелях, чиновники этим занимаются. Трудоемко, а сумма копеечная".По словам Вадима Прасова, зачастую администрирование стоит столько же, сколько весь полученный сбор. При этом дополнительные обязательства накладываются на отели, работающие "в белую", официально. Гостевые дома, частный сектор, действующие вне правового поля, могут гостей не регистрировать и налоги не платить.Еще один момент, на который обращают внимание эксперты: если в регионе большие турпотоки, там и собирают много. Где мало туристов, ничего не получат и, соответственно, ничего не сделают. "Грубо говоря, богатые станут еще богаче, а те, кому нужны деньги, чтобы развивать не очень посещаемые места, не разбогатеют", — подчеркивает Ромашкин.Нужно сказать спасибо, а не брать деньгиЧто же касается самих туристов, то и тут у экспертов нет единого мнения. Так, в российском сервисе бронирования отелей и квартир Tvil.ru отметили, что не зафиксировали ни одной жалобы путешественников по поводу курортного сбора. Недовольства не было, даже когда сумму увеличили. "Туристы восприняли это благосклонно, на количество брони это никак не повлияло", — уточнили в сервисе.В то же время Сергей Ромашкин указал на имиджевую составляющую. "Это не играет финансовой роли, сумма небольшая, но путешественники задумываются: "Вот мы приехали, заплатили за путевку и еще региону что-то должны".Он считает, что в условиях, когда закрыты аэропорты, этот сбор — нонсенс. "Люди преодолели колоссальное расстояние на своих машинах, и им говорят: платите 50 рублей в день за то, что вы сюда приехали, — объясняет эксперт. — Им надо спасибо сказать, а не брать с них деньги".Законопроект нуждается в доработкеВыход, по мнению экспертов, есть. Так, по словам Алексея Волкова, сбор должен быть максимально автоматизированным, удобным, входить в стоимость услуги размещения, а не взиматься отдельно."По каждому региону, исходя из числа путешественников, его необходимо сегментировать — где-то 50, где-то 100 рублей, — говорит он. — Мы — за туристический сбор повсеместный, но против, чтобы это ложилось бременем на путешественников. Закон нужно доработать".Кроме того, продолжает Волков, даже если закон примут (а в этом уверены почти все), надо отложить его хотя бы до следующего лета.Представители турбизнеса указывают и на другие возможности. "Постоянно слышу, что муниципалитетам необходимо понимать, как они зависят от турпотока с точки зрения дополнительных налогов, — отмечает Вадим Прасов. — Но это вопрос того, как распределяются средства между бюджетами разных уровней".По мнению Сергея Ромашкина, власти регионов должны искать прямые доходы: больше гостей — больше выручка туристических предприятий, налогов и, соответственно, поступлений в бюджет.

https://ria.ru/20220929/sbor-1820302798.html

https://ria.ru/20220610/tailand-1794571803.html

https://ria.ru/20221007/ogranicheniya-1822136144.html

https://ria.ru/20220505/puteshestviya-1786933819.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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