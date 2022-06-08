https://ria.ru/20220608/sevastopol-1794065940.html
Севастополь хочет войти в эксперимент по курортному сбору
Севастополь хочет войти в эксперимент по курортному сбору - РИА Новости, 08.06.2022
Севастополь хочет войти в эксперимент по курортному сбору
Сенаторы и депутаты Государственной думы РФ, представляющие Севастополь, работают над поправками в закон о курортном сборе, чтобы включить город в эксперимент,... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T18:14
2022-06-08T18:14
2022-06-08T18:14
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Сенаторы и депутаты Государственной думы РФ, представляющие Севастополь, работают над поправками в закон о курортном сборе, чтобы включить город в эксперимент, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Внимание к туристической инфраструктуре большое, но все равно средств не хватает. Кроме того, в курортный период нагрузка в целом на город существенно увеличивается", – рассказал он. По словам губернатора, сейчас затраты на поддержание инфраструктуры, которой пользуется большое число приезжающих на отдых людей, ложатся на город и его бюджет, что достаточно проблематично.По его информации, размер курортного сбора пока не определен. Однако Развожаев заверил, что "это будет адекватная сумма, которая не затруднит отдыхающих".Эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора в России был установлен законом в июле 2017 года и рассчитан до конца 2022 года. Он стартовал 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля 2018 года – в восьми муниципалитетах Краснодарского края: Анапе, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района. Республика Крым отложила эксперимент до 1 мая 2022 года, а затем решила отказаться от него. Средства, которые отдыхающие платят за пользование курортной инфраструктурой, идут на развитие городов.
https://ria.ru/20220513/krym-1788138822.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Севастополь хочет войти в эксперимент по курортному сбору
Сенаторы и депутаты ГД РФ от Севастополя работают над вопросом введения курортного сбора
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Сенаторы и депутаты Государственной думы РФ, представляющие Севастополь, работают над поправками в закон о курортном сборе, чтобы включить город в эксперимент, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Внимание к туристической инфраструктуре большое, но все равно средств не хватает. Кроме того, в курортный период нагрузка в целом на город существенно увеличивается", – рассказал он.
По словам губернатора, сейчас затраты на поддержание инфраструктуры, которой пользуется большое число приезжающих на отдых людей, ложатся на город и его бюджет, что достаточно проблематично.
"В этом и логика курортного сбора – получить компенсацию тех средств, которые город тратит, чтобы приезжающие люди комфортно отдыхали. Поэтому позиция была – сразу включиться в этот эксперимент. Сейчас наши сенаторы и депутаты Государственной думы работают над тем, чтобы внести поправки в закон", – сказал Развожаев.
По его информации, размер курортного сбора пока не определен. Однако Развожаев заверил, что "это будет адекватная сумма, которая не затруднит отдыхающих".
Эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора в России был установлен законом в июле 2017 года и рассчитан до конца 2022 года. Он стартовал 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля 2018 года – в восьми муниципалитетах Краснодарского края: Анапе, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района. Республика Крым отложила эксперимент до 1 мая 2022 года, а затем решила отказаться от него. Средства, которые отдыхающие платят за пользование курортной инфраструктурой, идут на развитие городов.