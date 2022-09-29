https://ria.ru/20220929/sbor-1820302798.html
В Госдуму внесли законопроект о туристическом сборе
В Госдуму внесли законопроект о туристическом сборе - РИА Новости, 29.09.2022
В Госдуму внесли законопроект о туристическом сборе
Вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол ("Единая Россия") и ряд депутатов ГД – членов комитета по туризму внесли в палату законопроект о туристическом сборе,... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:23
2022-09-29T13:23
2022-09-29T13:44
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол ("Единая Россия") и ряд депутатов ГД – членов комитета по туризму внесли в палату законопроект о туристическом сборе, который будет устанавливать дополнительные доходные источники региональных бюджетов за счет обложения гостиниц и иных средств размещения.Закон о курортном сборе был принят в 2017 году. Согласно закону, специальный налог для туристов вводится на территории трех регионов России – в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Размер взноса определяют местные власти. Средства направляются исключительно на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры субъекта.Плательщиками туристического сбора являются физические лица, достигшие совершеннолетия, проживающие в объектах размещения более 24 часов, отмечается в тексте законопроекта."Предлагаемое настоящим законопроектом введение туристического сбора предусматривает замену действующего в настоящее время в качестве эксперимента на территориях четырех субъектов Российской Федерации неналогового платежа - курортного сбора. Такой подход ориентирован на создание дополнительных доходных источников региональных бюджетов за счет обложения гостиниц и иных средств размещения, которые расположены не только в курортных, но и в других местностях", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.Также там говорится, что субъекты РФ будут самостоятельно, на основе предложений муниципальных образований, принимать решение о введении туристического сбора, а также определять его размер."В целом отмечается положительный эффект от взимания курортного сбора. Так, за период 2018-2021 годов по результатам Эксперимента было собрано в Алтайском крае - 115,6 млн. рублей, в Краснодарском крае -538,1 млн. рублей и в Ставропольском крае - 904,5 млн. рублей. При этом размер курортного сбора составлял не более 50 рублей в сутки с человека. Указанные средства были направлены на создание и реконструкцию курортной инфраструктуры", - сообщают авторы инициативы.В соответствии с федеральным законом "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" эксперимент по взиманию курортного сбора завершается 31 декабря 2022 года.В ходе предварительного рассмотрения настоящего законопроекта региональными органами законодательной и исполнительной власти, 2/3 субъектов Российской Федерации поддержали данную законодательную инициативу, также сообщается в записке.Глава рабочей группы Госсовета по туризму, губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил ранее дать право регионам РФ самостоятельно вводить у себя курортный сбор, с такой инициативой он выступил на заседании Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20220727/kurorty-1805122314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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новости - туризм, россия, госдума рф
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Госдума РФ
13:23 29.09.2022 (обновлено: 13:44 29.09.2022)
В Госдуму внесли законопроект о туристическом сборе
В Госдуму внесли законопроект о туристическом сборе для гостиниц и других мест размещения
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
Вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол ("Единая Россия") и ряд депутатов ГД – членов комитета по туризму внесли в палату законопроект
о туристическом сборе, который будет устанавливать дополнительные доходные источники региональных бюджетов за счет обложения гостиниц и иных средств размещения.
Закон о курортном сборе был принят в 2017 году. Согласно закону, специальный налог для туристов вводится на территории трех регионов России
– в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях
. Размер взноса определяют местные власти. Средства направляются исключительно на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры субъекта.
Плательщиками туристического сбора являются физические лица, достигшие совершеннолетия, проживающие в объектах размещения более 24 часов, отмечается в тексте законопроекта.
"Предлагаемое настоящим законопроектом введение туристического сбора предусматривает замену действующего в настоящее время в качестве эксперимента на территориях четырех субъектов Российской Федерации неналогового платежа - курортного сбора. Такой подход ориентирован на создание дополнительных доходных источников региональных бюджетов за счет обложения гостиниц и иных средств размещения, которые расположены не только в курортных, но и в других местностях", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Также там говорится, что субъекты РФ будут самостоятельно, на основе предложений муниципальных образований, принимать решение о введении туристического сбора, а также определять его размер.
"В целом отмечается положительный эффект от взимания курортного сбора. Так, за период 2018-2021 годов по результатам Эксперимента было собрано в Алтайском крае
- 115,6 млн. рублей, в Краснодарском крае
-538,1 млн. рублей и в Ставропольском крае - 904,5 млн. рублей. При этом размер курортного сбора составлял не более 50 рублей в сутки с человека. Указанные средства были направлены на создание и реконструкцию курортной инфраструктуры", - сообщают авторы инициативы.
В соответствии с федеральным законом "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым
, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" эксперимент по взиманию курортного сбора завершается 31 декабря 2022 года.
В ходе предварительного рассмотрения настоящего законопроекта региональными органами законодательной и исполнительной власти, 2/3 субъектов Российской Федерации поддержали данную законодательную инициативу, также сообщается в записке.
Глава рабочей группы Госсовета по туризму, губернатор Приморского края Олег Кожемяко
предложил ранее дать право регионам РФ самостоятельно вводить у себя курортный сбор, с такой инициативой он выступил на заседании Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина
.