https://ria.ru/20220929/sbor-1820302798.html

В Госдуму внесли законопроект о туристическом сборе

В Госдуму внесли законопроект о туристическом сборе - РИА Новости, 29.09.2022

В Госдуму внесли законопроект о туристическом сборе

Вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол ("Единая Россия") и ряд депутатов ГД – членов комитета по туризму внесли в палату законопроект о туристическом сборе,... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:23

2022-09-29T13:23

2022-09-29T13:44

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол ("Единая Россия") и ряд депутатов ГД – членов комитета по туризму внесли в палату законопроект о туристическом сборе, который будет устанавливать дополнительные доходные источники региональных бюджетов за счет обложения гостиниц и иных средств размещения.Закон о курортном сборе был принят в 2017 году. Согласно закону, специальный налог для туристов вводится на территории трех регионов России – в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Размер взноса определяют местные власти. Средства направляются исключительно на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры субъекта.Плательщиками туристического сбора являются физические лица, достигшие совершеннолетия, проживающие в объектах размещения более 24 часов, отмечается в тексте законопроекта."Предлагаемое настоящим законопроектом введение туристического сбора предусматривает замену действующего в настоящее время в качестве эксперимента на территориях четырех субъектов Российской Федерации неналогового платежа - курортного сбора. Такой подход ориентирован на создание дополнительных доходных источников региональных бюджетов за счет обложения гостиниц и иных средств размещения, которые расположены не только в курортных, но и в других местностях", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.Также там говорится, что субъекты РФ будут самостоятельно, на основе предложений муниципальных образований, принимать решение о введении туристического сбора, а также определять его размер."В целом отмечается положительный эффект от взимания курортного сбора. Так, за период 2018-2021 годов по результатам Эксперимента было собрано в Алтайском крае - 115,6 млн. рублей, в Краснодарском крае -538,1 млн. рублей и в Ставропольском крае - 904,5 млн. рублей. При этом размер курортного сбора составлял не более 50 рублей в сутки с человека. Указанные средства были направлены на создание и реконструкцию курортной инфраструктуры", - сообщают авторы инициативы.В соответствии с федеральным законом "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" эксперимент по взиманию курортного сбора завершается 31 декабря 2022 года.В ходе предварительного рассмотрения настоящего законопроекта региональными органами законодательной и исполнительной власти, 2/3 субъектов Российской Федерации поддержали данную законодательную инициативу, также сообщается в записке.Глава рабочей группы Госсовета по туризму, губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил ранее дать право регионам РФ самостоятельно вводить у себя курортный сбор, с такой инициативой он выступил на заседании Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20220727/kurorty-1805122314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, россия, госдума рф