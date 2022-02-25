https://ria.ru/20220225/krym-1775028824.html
Крым отказался от эксперимента по курортному сбору
Крым отказался от эксперимента по курортному сбору - РИА Новости, 25.02.2022
Крым отказался от эксперимента по курортному сбору
Крымские депутаты признали утратившим силу закон "О введении курортного сбора", решение принято на сессии парламента в пятницу. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:36
2022-02-25T13:36
2022-02-25T13:36
туризм
туризм
республика крым
новости - туризм
туристы
судак
феодосия
ялта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577321301_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6593fc8fdf8962b2716a6562afd6b312.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Крымские депутаты признали утратившим силу закон "О введении курортного сбора", решение принято на сессии парламента в пятницу."Это обусловлено тем, что все муниципальные образования Крыма, которые были включены в территорию эксперимента, а это городские округа Алушта, Судак, Феодосия и Ялта, подали заявки об их исключении", – сказал Константинов.Ранее парламент республики несколько раз переносил дату введения эксперимента. Согласно последним изменениям, курортный сбор должен был взиматься на территории Крыма с 1 мая по 31 декабря текущего года.По словам Константинова, в связи с тем, что эксперимент завершается в 2022 году, поступления от сбора не позволят решить инфраструктурные проблемы.Эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора в России был установлен законом в июле 2017 года и рассчитан до конца 2022 года. Он стартовал 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля 2018 года – в Анапе, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района. Республика Крым отложила проект до 1 мая 2022 года. Средства, которые отдыхающие платят за пользование курортной инфраструктурой, идут на развитие городов.
https://ria.ru/20211222/kurortnyysbor-1764952717.html
республика крым
судак
феодосия
ялта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577321301_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c0b991abd4a38c77d1f482ee290158bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, республика крым, новости - туризм, туристы, судак, феодосия, ялта, курортный сбор
Крым отказался от эксперимента по курортному сбору
Крымские депутаты признали утратившим силу закон "О введении курортного сбора"
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Крымские депутаты признали утратившим силу закон "О введении курортного сбора", решение принято на сессии парламента в пятницу.
"Это обусловлено тем, что все муниципальные образования Крыма, которые были включены в территорию эксперимента, а это городские округа Алушта, Судак, Феодосия и Ялта, подали заявки об их исключении", – сказал Константинов.
Ранее парламент республики несколько раз переносил дату введения эксперимента. Согласно последним изменениям, курортный сбор должен был взиматься на территории Крыма с 1 мая по 31 декабря текущего года.
По словам Константинова, в связи с тем, что эксперимент завершается в 2022 году, поступления от сбора не позволят решить инфраструктурные проблемы.
Эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора в России был установлен законом в июле 2017 года и рассчитан до конца 2022 года. Он стартовал 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля 2018 года – в Анапе, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района. Республика Крым отложила проект до 1 мая 2022 года. Средства, которые отдыхающие платят за пользование курортной инфраструктурой, идут на развитие городов.