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Туризм
https://ria.ru/20220225/krym-1775028824.html
Крым отказался от эксперимента по курортному сбору
Крым отказался от эксперимента по курортному сбору - РИА Новости, 25.02.2022
Крым отказался от эксперимента по курортному сбору
Крымские депутаты признали утратившим силу закон "О введении курортного сбора", решение принято на сессии парламента в пятницу. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:36
2022-02-25T13:36
туризм
туризм
республика крым
новости - туризм
туристы
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Крымские депутаты признали утратившим силу закон "О введении курортного сбора", решение принято на сессии парламента в пятницу."Это обусловлено тем, что все муниципальные образования Крыма, которые были включены в территорию эксперимента, а это городские округа Алушта, Судак, Феодосия и Ялта, подали заявки об их исключении", – сказал Константинов.Ранее парламент республики несколько раз переносил дату введения эксперимента. Согласно последним изменениям, курортный сбор должен был взиматься на территории Крыма с 1 мая по 31 декабря текущего года.По словам Константинова, в связи с тем, что эксперимент завершается в 2022 году, поступления от сбора не позволят решить инфраструктурные проблемы.Эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора в России был установлен законом в июле 2017 года и рассчитан до конца 2022 года. Он стартовал 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля 2018 года – в Анапе, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района. Республика Крым отложила проект до 1 мая 2022 года. Средства, которые отдыхающие платят за пользование курортной инфраструктурой, идут на развитие городов.
https://ria.ru/20211222/kurortnyysbor-1764952717.html
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Лана Баева
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туризм, республика крым, новости - туризм, туристы, судак, феодосия, ялта, курортный сбор
13:36 25.02.2022
 
Крым отказался от эксперимента по курортному сбору

Крымские депутаты признали утратившим силу закон "О введении курортного сбора"

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкЗдание санатория "Форос" в поселке городского типа Форос в Крыму
Здание санатория Форос в поселке городского типа Форос в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Крымские депутаты признали утратившим силу закон "О введении курортного сбора", решение принято на сессии парламента в пятницу.
"Это обусловлено тем, что все муниципальные образования Крыма, которые были включены в территорию эксперимента, а это городские округа Алушта, Судак, Феодосия и Ялта, подали заявки об их исключении", – сказал Константинов.
Ранее парламент республики несколько раз переносил дату введения эксперимента. Согласно последним изменениям, курортный сбор должен был взиматься на территории Крыма с 1 мая по 31 декабря текущего года.
По словам Константинова, в связи с тем, что эксперимент завершается в 2022 году, поступления от сбора не позволят решить инфраструктурные проблемы.
Эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора в России был установлен законом в июле 2017 года и рассчитан до конца 2022 года. Он стартовал 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля 2018 года – в Анапе, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района. Республика Крым отложила проект до 1 мая 2022 года. Средства, которые отдыхающие платят за пользование курортной инфраструктурой, идут на развитие городов.
Отель Marriott в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря 2021, 17:31Туризм
В Краснодарском крае увеличили размер курортного сбора
Опубликовано: Лана Баева
 
ТуризмТуризмРеспублика КрымНовости - ТуризмтуристыСудакФеодосияЯлтаКурортный сбор
 
 
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