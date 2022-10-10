https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822803956.html

Глава Молдавии не будет участвовать в саммите СНГ, заявили в МИД Казахстана

Глава Молдавии не будет участвовать в саммите СНГ, заявили в МИД Казахстана - РИА Новости, 10.10.2022

Глава Молдавии не будет участвовать в саммите СНГ, заявили в МИД Казахстана

Главы государств практически всех стран СНГ примут участие в саммите объединения 14 октября в Астане, лишь президент Молдавии Майя Санду будет отсутствовать на... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T14:22

2022-10-10T14:22

2022-10-10T14:22

в мире

майя санду

айбек смадияров

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 10 окт - РИА Новости. Главы государств практически всех стран СНГ примут участие в саммите объединения 14 октября в Астане, лишь президент Молдавии Майя Санду будет отсутствовать на мероприятии из-за загруженности рабочего графика, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.Пресс-служба президента Казахстана 7 октября сообщала, что на 14 октября в Астане запланировано заседание совета глав государств СНГ под председательством Касым-Жомарта Токаева."В этом важном мероприятии впервые в постпандемийный период в очном режиме примут участие главы практически всех государств-участников СНГ. Так, в мероприятии ожидается участие лидеров Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, а также председателя исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ", - сказал Смадияров на брифинге в понедельник.Он пояснил, что на форуме "не будет представителя Украины, которая в последние годы приостановила участие в мероприятиях по линии СНГ". "Также глава Молдовы не сможет принять участие ввиду загруженности рабочего графика", - уточнил представитель внешнеполитического ведомства.В ходе мероприятия стороны планируют обсудить актуальные вопросы взаимодействия на площадке содружества, рассмотреть и принять ряд документов, нацеленных на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности, отметил Смадияров. В частности, для дальнейшего укрепления взаимодействия в сфере безопасности участники саммита утвердят очередную программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, рассчитанную на 2023-2025 годы."В контексте особой роли культурной составляющей в интеграционном взаимодействии главы государств по инициативе Республики Казахстан планируют принять заявление о развитии сотрудничества в области культуры. Также состоится подписание ряда международных договоров, предусматривающих взаимодействие по линии избирательных органов, а также по вопросам противодействия коррупции", - сообщил он.По его словам, на саммите также планируется "принять решение о передаче председательства в СНГ в 2023 году Кыргызской Республике и проведении очередного заседания совета глав государств в Бишкеке".

https://ria.ru/20221007/ekonomika-1822250144.html

https://ria.ru/20221003/sandu-1821202211.html

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