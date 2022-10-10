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Чернышенко: около 500 человек вышли в финал олимпиады по финбезопасности - РИА Новости, 10.10.2022
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Чернышенко: около 500 человек вышли в финал олимпиады по финбезопасности
Чернышенко: около 500 человек вышли в финал олимпиады по финбезопасности - РИА Новости, 10.10.2022
Чернышенко: около 500 человек вышли в финал олимпиады по финбезопасности
Около 500 человек вышли в финал олимпиады по финансовой безопасности, из них около 100 студентов из зарубежных стран, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T09:04
2022-10-10T11:04
общество
россия
юар
бразилия
брикс
снг
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Около 500 человек вышли в финал олимпиады по финансовой безопасности, из них около 100 студентов из зарубежных стран, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко."В финал вышло около 500 человек. Участники прибыли в "Сириус". Это около 100 студентов из стран СНГ и БРИКС – ЮАР, Бразилии, Индии, а также студенты и школьники из самых разных регионов России, в том числе Крыма и Севастополя. Сегодня для них стартуют мероприятия программы финала - это практикумы, мастер-классы, панельные дискуссии, а также встречи с приглашенными экспертами и потенциальными работодателями", - цитирует слова Чернышенко его пресс-служба.Он добавил, что в этом году заявки на участие в олимпиаде подали около 40 тысяч человек из 12 стран, что на 30% превысило количество заявившихся в прошлом году. По его словам, международный статус, широкий географический охват и высокая конкуренция на пути к финалу уже сейчас свидетельствуют о том, что Россия задает тренды в вопросах повышения финансовой грамотности молодежи."Вице-премьер также добавил, что число потенциальных участников, желающих присоединиться к молодежному движению по финансовой безопасности, непрерывно растет. Всего же аудитория охвата мероприятиями Олимпиады составляет около 3 млн. ребят из России и из дружественных стран. Специально для школьников проводится урок по финансовой безопасности, к которому в этом году присоединились учащиеся из Кыргызстана, Казахстана, Армении и Узбекистана", - говорится в сообщении.Поясняется, что международная олимпиада – это ежегодное мероприятие, которое проводится по поручению президента России Владимира Путина, а победители и призеры смогут получить особые права при поступлении в вузы и возможность стажироваться в Росфинмониторинге и других организациях финансового сектора.В прошлом году в Международной олимпиаде по финансовой безопасности приняли участие более 31 тысячи школьников и студентов из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В финал прошли 395 человек. Победителями и призёрами стали более 100 участников. В текущем году к участию в олимпиаде присоединились Армения, Бразилия, Индия, ЮАР и Китай.
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общество, россия, юар, бразилия, брикс, снг, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), дмитрий чернышенко
Общество, Россия, ЮАР, Бразилия, БРИКС, СНГ, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Дмитрий Чернышенко
09:04 10.10.2022 (обновлено: 11:04 10.10.2022)
 
Чернышенко: около 500 человек вышли в финал олимпиады по финбезопасности

Вице-премьер Чернышенко: около 500 человек стали финалистами олимпиады по финбезопасности

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Около 500 человек вышли в финал олимпиады по финансовой безопасности, из них около 100 студентов из зарубежных стран, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"В финал вышло около 500 человек. Участники прибыли в "Сириус". Это около 100 студентов из стран СНГ и БРИКСЮАР, Бразилии, Индии, а также студенты и школьники из самых разных регионов России, в том числе Крыма и Севастополя. Сегодня для них стартуют мероприятия программы финала - это практикумы, мастер-классы, панельные дискуссии, а также встречи с приглашенными экспертами и потенциальными работодателями", - цитирует слова Чернышенко его пресс-служба.
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
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На "Госуслугах" появился сервис с правилами финансовой безопасности
Он добавил, что в этом году заявки на участие в олимпиаде подали около 40 тысяч человек из 12 стран, что на 30% превысило количество заявившихся в прошлом году. По его словам, международный статус, широкий географический охват и высокая конкуренция на пути к финалу уже сейчас свидетельствуют о том, что Россия задает тренды в вопросах повышения финансовой грамотности молодежи.
"Вице-премьер также добавил, что число потенциальных участников, желающих присоединиться к молодежному движению по финансовой безопасности, непрерывно растет. Всего же аудитория охвата мероприятиями Олимпиады составляет около 3 млн. ребят из России и из дружественных стран. Специально для школьников проводится урок по финансовой безопасности, к которому в этом году присоединились учащиеся из Кыргызстана, Казахстана, Армении и Узбекистана", - говорится в сообщении.
Поясняется, что международная олимпиада – это ежегодное мероприятие, которое проводится по поручению президента России Владимира Путина, а победители и призеры смогут получить особые права при поступлении в вузы и возможность стажироваться в Росфинмониторинге и других организациях финансового сектора.
В прошлом году в Международной олимпиаде по финансовой безопасности приняли участие более 31 тысячи школьников и студентов из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В финал прошли 395 человек. Победителями и призёрами стали более 100 участников. В текущем году к участию в олимпиаде присоединились Армения, Бразилия, Индия, ЮАР и Китай.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 11:32
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ОбществоРоссияЮАРБразилияБРИКССНГФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Дмитрий Чернышенко
 
 
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