https://ria.ru/20221010/finbezopasnost-1822699430.html

Чернышенко: около 500 человек вышли в финал олимпиады по финбезопасности

Чернышенко: около 500 человек вышли в финал олимпиады по финбезопасности - РИА Новости, 10.10.2022

Чернышенко: около 500 человек вышли в финал олимпиады по финбезопасности

Около 500 человек вышли в финал олимпиады по финансовой безопасности, из них около 100 студентов из зарубежных стран, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T09:04

2022-10-10T09:04

2022-10-10T11:04

общество

россия

юар

бразилия

брикс

снг

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Около 500 человек вышли в финал олимпиады по финансовой безопасности, из них около 100 студентов из зарубежных стран, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко."В финал вышло около 500 человек. Участники прибыли в "Сириус". Это около 100 студентов из стран СНГ и БРИКС – ЮАР, Бразилии, Индии, а также студенты и школьники из самых разных регионов России, в том числе Крыма и Севастополя. Сегодня для них стартуют мероприятия программы финала - это практикумы, мастер-классы, панельные дискуссии, а также встречи с приглашенными экспертами и потенциальными работодателями", - цитирует слова Чернышенко его пресс-служба.Он добавил, что в этом году заявки на участие в олимпиаде подали около 40 тысяч человек из 12 стран, что на 30% превысило количество заявившихся в прошлом году. По его словам, международный статус, широкий географический охват и высокая конкуренция на пути к финалу уже сейчас свидетельствуют о том, что Россия задает тренды в вопросах повышения финансовой грамотности молодежи."Вице-премьер также добавил, что число потенциальных участников, желающих присоединиться к молодежному движению по финансовой безопасности, непрерывно растет. Всего же аудитория охвата мероприятиями Олимпиады составляет около 3 млн. ребят из России и из дружественных стран. Специально для школьников проводится урок по финансовой безопасности, к которому в этом году присоединились учащиеся из Кыргызстана, Казахстана, Армении и Узбекистана", - говорится в сообщении.Поясняется, что международная олимпиада – это ежегодное мероприятие, которое проводится по поручению президента России Владимира Путина, а победители и призеры смогут получить особые права при поступлении в вузы и возможность стажироваться в Росфинмониторинге и других организациях финансового сектора.В прошлом году в Международной олимпиаде по финансовой безопасности приняли участие более 31 тысячи школьников и студентов из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В финал прошли 395 человек. Победителями и призёрами стали более 100 участников. В текущем году к участию в олимпиаде присоединились Армения, Бразилия, Индия, ЮАР и Китай.

https://ria.ru/20210826/gosuslugi-1747298155.html

https://ria.ru/20221006/predprinimatelstvo-1821912751.html

россия

юар

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, юар, бразилия, брикс, снг, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), дмитрий чернышенко