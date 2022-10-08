https://ria.ru/20221008/kosmos-1822342078.html

Илон Маск "подвез": почему полет Анны Кикиной — знаковое событие

Илон Маск "подвез": почему полет Анны Кикиной — знаковое событие - РИА Новости, 08.10.2022

Илон Маск "подвез": почему полет Анны Кикиной — знаковое событие

Анна Кикина первой из россиян опробовала космический корабль Dragon компании SpaceX Илона Маска. Что этот полет значит для самой уроженки Новосибирска,... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T08:00

2022-10-08T08:00

2022-10-08T08:07

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Николай Гурьянов. Анна Кикина первой из россиян опробовала космический корабль Dragon компании SpaceX Илона Маска. Что этот полет значит для самой уроженки Новосибирска, международных отношений и российских женщин-космонавтов — в материале РИА Новости.Обмен ради безопасностиВ июле "Роскосмос" и НАСА заключили соглашение о перекрестных полетах. Согласно документу, российский пилотируемый корабль, отправляющийся на МКС, берет с собой астронавта. А в экипаж американского корабля включают космонавта из России.Это защитит МКС от нештатных ситуаций: если американский или российский корабль не сможет вовремя отправиться на орбиту, на борту станции обязательно будет как минимум один астронавт или космонавт."На МКС два сегмента — российский и международный (преимущественно американский). Поэтому желательно, чтобы на станции постоянно находились и специалисты международного сегмента, и российского. Они знают свою технику более глубоко", — объясняет РИА Новости научный журналист Михаил Котов.Первый полет по обмену состоялся в сентябре, когда "Союз МС-22" доставил на орбиту россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта НАСА Франциско Рубио.После закрытия программы "Шаттлов" в 2012-м у американцев не осталось собственных пилотируемых кораблей. Но недавно появились "Дрэгоны" Илона Маска. Долго сохранялась интрига: кто из российских космонавтов опробует стильный корабль от Space X. В декабре объявили: Анна Кикина.Путь на DragonОна родилась в Новосибирске в 1984-м. О космосе не мечтала. Занималась самыми разными видами спорта, от самбо до гребного слалома. В полиатлоне (многоборье) доросла до мастера спорта. В рафтинге — до уровня сборной России. Окончила Новосибирскую госакадемию водного транспорта (сейчас — Сибирский государственный университет), инженер-гидротехник."Некоторые дисциплины давались ей легко, другие — сложно, но она активно помогала сокурсникам и была всегда весьма успешным студентом", — вспоминает профессор кафедры управления работой портов Владимир Носов.Владимир Малыгин, декан гидротехнического факультета, говорит, что Кикина была "настоящей звездочкой", "палочкой-выручалочкой" во всех проектах и соревнованиях. "Но Анна скромный человек, никогда не ставила себя впереди коллектива, была рядом с другими", — добавляет он.После учебы Кикина перебралась в Горно-Алтайск, где вела программу на "Радио Сибирь". Попутно водила экскурсии по Алтаю, участвовала в соревнованиях.Преподаватели академии и бывшие коллеги по радиостанции, рассказывая РИА Новости об Анне, использовали одно и то же слово: "целеустремленность". Вот только долгое время сибирячка не очень хорошо понимала, куда это качество направить. О первом открытом наборе в космонавты узнала от коллеги по радио — та готовила материал об этом и в шутку предложила Кикиной попробовать. Анна посмеялась, но затем подумала — и подала документы в "Роскосмос".Отбор был сложным. Женщинам пришлось сдавать мужские нормативы по физической подготовке, объясняла Кикина в одном из интервью. Только подтягивания разрешили заменить отжиманиями (три отжимания шли за одно подтягивание, а мужчинам надо было поднять подбородок над перекладиной 14 раз).Русская БарбиХотя карьера женщины-космонавта вызывает огромный общественный интерес, Кикина остается загадкой для публики. Блогов не ведет (по крайней мере, открытых). Впрочем, интервью СМИ она давала неоднократно.В прошлом году бренд Barbie сделал ее прообразом для своей куклы — с каштановой косой, скафандром и в фирменной синей униформе "Роскосмоса". В 1965-м такой чести удостаивалась Валентина Терешкова.Полета в космос дожидалась долго. Космонавта готовят в среднем девять лет, говорит Михаил Котов. Это все равно что вырастить кандидата наук, только, в отличие от ученых, много "физухи". У Анны получилось десять лет."Это психологически самое сложное для космонавтов: столько времени, а ты еще не полетел, по-прежнему на Земле", — объясняет эксперт.По его словам, у Анны есть все, что нужно современному космонавту. "Она готова долго ждать, серьезно вкалывать. Учиться".На передаче "Вечерний Ургант" летом 2020-го командир отряда космонавтов Олег Кононенко сказал, что Кикина отправится в космос осенью 2022-го — вместе с ним на "Союзе". Но судьба распорядилась иначе.Минувшее лето Кикина провела в США, готовясь к полету на распиаренном корабле Илона Маска. В космическом центре она щеголяла в ковбойской шляпе. Ее облачили в стильный скафандр, а к месту старта, как и товарищей по экипажу, доставили на белых "Теслах". Дали время пообщаться с прессой и провожающими. Кикина выглядела радостной. В соцсетях ее назвали "самым счастливым человеком 2022 года".Ракета стартовала вечером 5 октября. В отличие от "Союза", который добирается до МКС за пару часов, Dragon летел к станции больше суток. Стыковка состоялась около полуночи 7 октября. Кикина "вплыла" в объятия экипажа станции вместе со своим талисманом — плюшевой фигуркой мальчика в очках. Это Городовичок — символ Новосибирска.На МКС она проведет 145 дней. Ее должность — бортинженер. Вместе с коллегами Кикина будет поддерживать работоспособность станции и обеспечивать проведение научных экспериментов.Космонавты — не олимпийцыПолет Кикиной — событие из ряда вон выходящее не только в свете политической обстановки в мире.Как известно, СССР первым нарушил монополию мужчин на космос. Валентина Терешкова побывала на орбите в 1963 году. Первая американка оказалась там лишь в 1978-м. Однако с тех пор феминизация западной пилотируемой космонавтики ушла далеко вперед. Анна Кикина — всего шестая россиянка, покинувшая планету (если считать актрису Юлию Пересильд). У США — 54 астронавтки.Сейчас Анна Кикина — единственная женщина в отряде космонавтов.В 2012 году, когда ее приняли в отряд, к полету готовилась Елена Серова, будущий Герой России. Она посетила МКС в 2014-м.До Серовой женщин-космонавтов у России долго не было. Ее предшественница так и не добралась до полета.По мнению Михаила Котова, физические нормативы для космонавтов (причем не только для женщин) меняются не так быстро, как того бы хотелось. "Остается надеяться, что к следующему отбору они немного снизятся. Космонавты уже не должны, как в самые первые годы, быть суперздоровыми, суперспортивными", — считает эксперт.По его словам, снижение требований к физической готовности поможет "повысить разнообразие" на орбите. Это позволит, например, чаще привлекать к полетам ученых, которые способны принести гораздо больше пользы в научных экспериментах.В этом направлении движется Европейское космическое агентство, где смягчили требования для обычных участников полета обоих полов и даже собираются отправить на орбиту людей с ограниченными возможностями — парастронавтов.А вот в США нормативы не сильно отличаются от российских. Однако там гораздо больше выбор. Россиянки не рвутся в космос. Так, в 2018-м на призыв пойти по стопам Гагарина и Терешковой откликнулись 320 мужчин и 80 женщин, но ни одна из них не прошла."Это интересная тема социологических исследований, — полагает космонавт, заместитель директора по науке ИМБП РАН Олег Котов. — Что касается физических требований, то они к женщинам и так пониженные. Собственно, как и к мужчинам в зависимости от возраста и типа телосложения. Подготовка теперь на уровне общефизической. Олимпийцев из космонавтов не делают".В США к гендерному равноправию — повышенное внимание. После долгих споров выяснилось, что женщины-космонавты — не хуже, а по многим показателям лучше мужчин. Физическая сила и рост — не преимущество в условиях микрогравитации. По словам астронавта Салли Райд, "невесомость — отличный уравнитель". Кроме того, женщинам нужно меньше пищи и кислорода, они лучше поддерживают вес на ограниченных диетах. Американская программа Artemis уже предполагает высадку женщины на Луну. Скорее всего, так же будет и с Марсом.Кстати, Кикина тоже проходила специальные тренировки по межпланетным перелетам. И если российскую лунную программу реализуют, не исключено, что Анна станет первым русским человеком, ступившим на естественный спутник Земли.

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