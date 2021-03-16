https://ria.ru/20210316/kosmos-1601519207.html

Космонавт Анна Кикина стала прообразом для куклы Barbie

Космонавт Анна Кикина стала прообразом для куклы Barbie

Единственная женщина в отряде космонавтов "Роскосмоса" Анна Кикина послужила прообразом для куклы Barbie, сообщила госкорпорация. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T17:14

2021-03-16T17:14

2021-03-16T20:14

стиль жизни

новости культуры

анна кикина

елена серова

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валентина терешкова

роскосмос

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Единственная женщина в отряде космонавтов "Роскосмоса" Анна Кикина послужила прообразом для куклы Barbie, сообщила госкорпорация.Кикина, отобранная в отряд космонавтов в 2012 году, еще не летала на орбиту."Кукла Barbie-космонавт выпущена эксклюзивно по образу Анны Кикиной в двух вариантах костюмов: в тренировочном комбинезоне и космическом скафандре типа "Орлан". Кукла представлена в единственном варианте и не предназначена для продажи", - говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".Отмечается, что бренд Barbie выбрал Кикину в качестве прообраза, так как "девушка вдохновила его своими талантами, успехами и личными качествами". А первую куклу Barbie-космонавт в 1965 году посвятили полету первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.К настоящему времени в космосе побывали четыре отечественные женщины-космонавты - Терешкова (в 1963 году), Светлана Савицкая (в 1982 и 1984 годах), Елена Кондакова (в 1994-1995 и 1997 годах) и Елена Серова (в 2014-2015 годах).

https://ria.ru/20171114/1508797190.html

https://ria.ru/20210311/igrushka-1600795124.html

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стиль жизни, новости культуры, анна кикина, елена серова, космос - риа наука, валентина терешкова, роскосмос, светлана савицкая