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Космонавт Анна Кикина стала прообразом для куклы Barbie
Космонавт Анна Кикина стала прообразом для куклы Barbie
Единственная женщина в отряде космонавтов "Роскосмоса" Анна Кикина послужила прообразом для куклы Barbie, сообщила госкорпорация. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T17:14
2021-03-16T20:14
стиль жизни
новости культуры
анна кикина
елена серова
космос - риа наука
валентина терешкова
роскосмос
светлана савицкая
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Единственная женщина в отряде космонавтов "Роскосмоса" Анна Кикина послужила прообразом для куклы Barbie, сообщила госкорпорация.Кикина, отобранная в отряд космонавтов в 2012 году, еще не летала на орбиту."Кукла Barbie-космонавт выпущена эксклюзивно по образу Анны Кикиной в двух вариантах костюмов: в тренировочном комбинезоне и космическом скафандре типа "Орлан". Кукла представлена в единственном варианте и не предназначена для продажи", - говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".Отмечается, что бренд Barbie выбрал Кикину в качестве прообраза, так как "девушка вдохновила его своими талантами, успехами и личными качествами". А первую куклу Barbie-космонавт в 1965 году посвятили полету первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.К настоящему времени в космосе побывали четыре отечественные женщины-космонавты - Терешкова (в 1963 году), Светлана Савицкая (в 1982 и 1984 годах), Елена Кондакова (в 1994-1995 и 1997 годах) и Елена Серова (в 2014-2015 годах).
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стиль жизни, новости культуры, анна кикина, елена серова, космос - риа наука, валентина терешкова, роскосмос, светлана савицкая

Космонавт Анна Кикина стала прообразом для куклы Barbie

17:14 16.03.2021 (обновлено: 20:14 16.03.2021)
 
© Фото : РоскосмосАнна Кикина стала прообразом куклы Barbie
Анна Кикина стала прообразом куклы Barbie - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Единственная женщина в отряде космонавтов "Роскосмоса" Анна Кикина послужила прообразом для куклы Barbie, сообщила госкорпорация.
Кикина, отобранная в отряд космонавтов в 2012 году, еще не летала на орбиту.
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"Кукла Barbie-космонавт выпущена эксклюзивно по образу Анны Кикиной в двух вариантах костюмов: в тренировочном комбинезоне и космическом скафандре типа "Орлан". Кукла представлена в единственном варианте и не предназначена для продажи", - говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".
© Фото : РоскосмосКукла Barbie-космонавт
Кукла Barbie-космонавт - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Фото : Роскосмос
Кукла Barbie-космонавт
Отмечается, что бренд Barbie выбрал Кикину в качестве прообраза, так как "девушка вдохновила его своими талантами, успехами и личными качествами". А первую куклу Barbie-космонавт в 1965 году посвятили полету первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.
К настоящему времени в космосе побывали четыре отечественные женщины-космонавты - Терешкова (в 1963 году), Светлана Савицкая (в 1982 и 1984 годах), Елена Кондакова (в 1994-1995 и 1997 годах) и Елена Серова (в 2014-2015 годах).
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Стиль жизниНовости культурыАнна КикинаЕлена СероваКосмос - РИА НаукаВалентина ТерешковаРоскосмосСветлана Савицкая
 
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