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"Роскосмос" и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС - РИА Новости, 15.07.2022
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"Роскосмос" и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС
"Роскосмос" и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС - РИА Новости, 15.07.2022
"Роскосмос" и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС
"Роскосмос" и НАСА подписали соглашение по перекрестным полетам космонавтов на американских кораблях и астронавтов на российских "Союзах" к МКС, сообщили в... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:02
2022-07-15T16:17
космос - риа наука
сша
россия
роскосмос
наса
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. "Роскосмос" и НАСА подписали соглашение по перекрестным полетам космонавтов на американских кораблях и астронавтов на российских "Союзах" к МКС, сообщили в "Роскосмосе"."В четверг, 14 июля 2022 года, госкорпорация "Роскосмос" и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали соглашение в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram. Отмечается, что соглашение отвечает интересам РФ и США и должно способствовать развитию сотрудничества в рамках программы МКС и эффективной реализации проектов по исследованию и освоению космического пространства в мирных целях."Соглашение нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского космического корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта "Роскосмоса" и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов соответственно", - подчеркнули в госкорпорации.В 2011 году США завершили эксплуатацию многоразовой пилотируемой транспортной системы Space Shuttle. После этого до 2020 года экипажи на МКС доставляли только российские корабли "Союз", собственные пилотируемые полеты США возобновили с созданием частной компанией SpaceX многоразового корабля Crew Dragon.
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космос - риа наука, сша, россия, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс), dragon spacex
16:02 15.07.2022 (обновлено: 16:17 15.07.2022)
 
"Роскосмос" и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС

"Роскосмос" и НАСА договорились о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на МКС

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. "Роскосмос" и НАСА подписали соглашение по перекрестным полетам космонавтов на американских кораблях и астронавтов на российских "Союзах" к МКС, сообщили в "Роскосмосе".
"В четверг, 14 июля 2022 года, госкорпорация "Роскосмос" и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали соглашение в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram. Отмечается, что соглашение отвечает интересам РФ и США и должно способствовать развитию сотрудничества в рамках программы МКС и эффективной реализации проектов по исследованию и освоению космического пространства в мирных целях.
"Соглашение нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского космического корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта "Роскосмоса" и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов соответственно", - подчеркнули в госкорпорации.
В 2011 году США завершили эксплуатацию многоразовой пилотируемой транспортной системы Space Shuttle. После этого до 2020 года экипажи на МКС доставляли только российские корабли "Союз", собственные пилотируемые полеты США возобновили с созданием частной компанией SpaceX многоразового корабля Crew Dragon.
Член российского отряда космонавтов Анна Кикина - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 10:02Наука
В "Роскосмосе" рассказали о подготовке Анны Кикиной к полету на Crew Dragon
 
Космос - РИА НаукаСШАРоссияРоскосмосНАСАМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceX
 
 
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