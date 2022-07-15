https://ria.ru/20220715/mks-1802761742.html

"Роскосмос" и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС

"Роскосмос" и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС - РИА Новости, 15.07.2022

"Роскосмос" и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС

"Роскосмос" и НАСА подписали соглашение по перекрестным полетам космонавтов на американских кораблях и астронавтов на российских "Союзах" к МКС, сообщили в... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T16:02

2022-07-15T16:02

2022-07-15T16:17

космос - риа наука

сша

россия

роскосмос

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международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. "Роскосмос" и НАСА подписали соглашение по перекрестным полетам космонавтов на американских кораблях и астронавтов на российских "Союзах" к МКС, сообщили в "Роскосмосе"."В четверг, 14 июля 2022 года, госкорпорация "Роскосмос" и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали соглашение в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram. Отмечается, что соглашение отвечает интересам РФ и США и должно способствовать развитию сотрудничества в рамках программы МКС и эффективной реализации проектов по исследованию и освоению космического пространства в мирных целях."Соглашение нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского космического корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта "Роскосмоса" и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов соответственно", - подчеркнули в госкорпорации.В 2011 году США завершили эксплуатацию многоразовой пилотируемой транспортной системы Space Shuttle. После этого до 2020 года экипажи на МКС доставляли только российские корабли "Союз", собственные пилотируемые полеты США возобновили с созданием частной компанией SpaceX многоразового корабля Crew Dragon.

https://ria.ru/20220625/kosmos-1798051981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, сша, россия, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс), dragon spacex