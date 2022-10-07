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Трутнев проверил ход восстановительных работ в подшефных районах ДНР - РИА Новости, 07.10.2022
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Трутнев проверил ход восстановительных работ в подшефных районах ДНР
Трутнев проверил ход восстановительных работ в подшефных районах ДНР - РИА Новости, 07.10.2022
Трутнев проверил ход восстановительных работ в подшефных районах ДНР
Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев побывал на семи подшефных дальневосточным регионам территориях Донецкой Народной... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T09:36
2022-10-07T09:36
общество
юрий трутнев
донецкая народная республика
россия
дальний восток
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев побывал на семи подшефных дальневосточным регионам территориях Донецкой Народной Республики, где проверил ход восстановительных работ социальной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства.Семь дальневосточных регионов – Якутия, Бурятия, Приморье, Хабаровский край, Амурская, Магаданская и Сахалинская области – помогают населённым пунктам Донецкой Народной Республики восстанавливать социальную инфраструктуру. Отмечается, что во время поездки в ДНР Трутнев проверил выполнение ранее данных поручений по восстановлению подшефных территорий. Вице-премьер посетил города Дебальцево, Кировское, Шахтёрск, Ждановка, Торез, Старобешевский и Амвросиевский районы."В первую очередь мы должны были подготовить социальные объекты – школы, детские сады, спортзалы – к учебному году. Каждый родитель хочет, чтобы дети в сентябре шли в школу и начинали учиться. Это задача и родителей, и государства. А сейчас должны сделать всё возможное, чтобы у людей была крыша над головой и в домах были свет, тепло и вода", – приводятся в сообщении слова Трутнева.Уточняется, что по итогам осмотра восстанавливаемых объектов полпред президента РФ поблагодарил руководителей рабочих групп от дальневосточных регионов и строителей за ответственный подход к работе на подшефных территориях и поручил усилить работы по готовности новых населённых пунктов к отопительному сезону.В ближайшее время вице-премьер планирует провести совещание с главами дальневосточных регионов, на котором подведут итоги восстановительных работ в подшефных территориях, наметят план работ на 2023 год и обсудят проведение спортивных и культурных мероприятий в рамках взаимодействия Дальнего Востока и территорий Донецкой Народной Республики, говорится в сообщении.В подшефном Хабаровскому краю городе Дебальцево, завершён капремонт детсада № 5 "Ладушки", городского Центра детского и юношеского творчества, централизованной библиотечной системы и Дебальцевского городского литературно-исторического музея, идет ремонт физкультурно-спортивного комплекса "Локомотив". Городу передано пять пассажирских автобусов и 16 единиц дорожной и специальной техники. Ряд работ по восстановлению города запланированы на следующий год, продолжается ремонт дорог.Помощь городу Кировское оказывает Республика Саха (Якутия). Ремонтно-восстановительные работы ведутся на 13 объектах социальной инфраструктуры, включая дом культуры, больницу, школу, четыре объекта ЖКХ и т.д. В Кировском завершены работы по 18 объектам, в том числе проведены ремонт школы № 1, многоквартирного дома, обновление дорог и восстановление освещения улиц, замена тепловых сетей. Продолжается закупка транспортных средств и трансформаторных подстанций для ЖКХ. Благодаря поддержке властей Якутии более 500 детей из Кировского отдохнули в Краснодарском крае.Специалисты Сахалинской области в подшефном Шахтёрске ведут ремонт в здании школы №1. Регион закупил для города 14 единиц транспортных средств и спецтехники. Продолжается восстановление жилых домов, проводится бурение и обустройство скважин для водоснабжения котельных и т.д. В восстановлении города Ждановка принимает участие Магаданская область. Благоустроен "Парк ветеранов", отремонтированы ясли-сад №3 "Уголёк", зрительный и спортивный залы Центра культуры и досуга. Проводится благоустройство придомовых территорий, включая зону спортплощадок.Приморский край помогает восстанавливать город Торез, где ремонтно-восстановительные работы выполнены уже на 22 объектах социальной инфраструктуры, в том числе на дорогах протяженностью 6,3 километра, водопроводе, в школах, детских садах и т.д. Республика Бурятия содействует восстановлению Старобешевского района: закуплено оборудование для нужд ЖКХ, продолжается ремонт школы №1.Амурская область помогает Амвросиевскому району. Там завершён ремонт Новоамвросиевской школы, продолжаются работы по восстановлению двух школ, пострадавших от обстрела, и в ближайшее время приступят к ремонту ещё одной. Для школ закуплена оргтехника, три школьных автобуса.
https://ria.ru/20220905/teplo-1814599732.html
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общество, юрий трутнев, донецкая народная республика, россия, дальний восток
Общество, Юрий Трутнев, Донецкая Народная Республика, Россия, Дальний Восток
09:36 07.10.2022
 
Трутнев проверил ход восстановительных работ в подшефных районах ДНР

Полпред Трутнев проверил ход восстановительных работ в подшефных регионам ДФО районах ДНР

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПолномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев
Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев побывал на семи подшефных дальневосточным регионам территориях Донецкой Народной Республики, где проверил ход восстановительных работ социальной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства.
Семь дальневосточных регионов – Якутия, Бурятия, Приморье, Хабаровский край, Амурская, Магаданская и Сахалинская области – помогают населённым пунктам Донецкой Народной Республики восстанавливать социальную инфраструктуру. Отмечается, что во время поездки в ДНР Трутнев проверил выполнение ранее данных поручений по восстановлению подшефных территорий. Вице-премьер посетил города Дебальцево, Кировское, Шахтёрск, Ждановка, Торез, Старобешевский и Амвросиевский районы.
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"В первую очередь мы должны были подготовить социальные объекты – школы, детские сады, спортзалы – к учебному году. Каждый родитель хочет, чтобы дети в сентябре шли в школу и начинали учиться. Это задача и родителей, и государства. А сейчас должны сделать всё возможное, чтобы у людей была крыша над головой и в домах были свет, тепло и вода", – приводятся в сообщении слова Трутнева.
Уточняется, что по итогам осмотра восстанавливаемых объектов полпред президента РФ поблагодарил руководителей рабочих групп от дальневосточных регионов и строителей за ответственный подход к работе на подшефных территориях и поручил усилить работы по готовности новых населённых пунктов к отопительному сезону.
В ближайшее время вице-премьер планирует провести совещание с главами дальневосточных регионов, на котором подведут итоги восстановительных работ в подшефных территориях, наметят план работ на 2023 год и обсудят проведение спортивных и культурных мероприятий в рамках взаимодействия Дальнего Востока и территорий Донецкой Народной Республики, говорится в сообщении.
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В подшефном Хабаровскому краю городе Дебальцево, завершён капремонт детсада № 5 "Ладушки", городского Центра детского и юношеского творчества, централизованной библиотечной системы и Дебальцевского городского литературно-исторического музея, идет ремонт физкультурно-спортивного комплекса "Локомотив". Городу передано пять пассажирских автобусов и 16 единиц дорожной и специальной техники. Ряд работ по восстановлению города запланированы на следующий год, продолжается ремонт дорог.
Помощь городу Кировское оказывает Республика Саха (Якутия). Ремонтно-восстановительные работы ведутся на 13 объектах социальной инфраструктуры, включая дом культуры, больницу, школу, четыре объекта ЖКХ и т.д. В Кировском завершены работы по 18 объектам, в том числе проведены ремонт школы № 1, многоквартирного дома, обновление дорог и восстановление освещения улиц, замена тепловых сетей. Продолжается закупка транспортных средств и трансформаторных подстанций для ЖКХ. Благодаря поддержке властей Якутии более 500 детей из Кировского отдохнули в Краснодарском крае.
Специалисты Сахалинской области в подшефном Шахтёрске ведут ремонт в здании школы №1. Регион закупил для города 14 единиц транспортных средств и спецтехники. Продолжается восстановление жилых домов, проводится бурение и обустройство скважин для водоснабжения котельных и т.д. В восстановлении города Ждановка принимает участие Магаданская область. Благоустроен "Парк ветеранов", отремонтированы ясли-сад №3 "Уголёк", зрительный и спортивный залы Центра культуры и досуга. Проводится благоустройство придомовых территорий, включая зону спортплощадок.
Приморский край помогает восстанавливать город Торез, где ремонтно-восстановительные работы выполнены уже на 22 объектах социальной инфраструктуры, в том числе на дорогах протяженностью 6,3 километра, водопроводе, в школах, детских садах и т.д. Республика Бурятия содействует восстановлению Старобешевского района: закуплено оборудование для нужд ЖКХ, продолжается ремонт школы №1.
Амурская область помогает Амвросиевскому району. Там завершён ремонт Новоамвросиевской школы, продолжаются работы по восстановлению двух школ, пострадавших от обстрела, и в ближайшее время приступят к ремонту ещё одной. Для школ закуплена оргтехника, три школьных автобуса.
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ОбществоЮрий ТрутневДонецкая Народная РеспубликаРоссияДальний Восток
 
 
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