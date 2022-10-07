https://ria.ru/20221007/trutnev-1822141545.html

Трутнев проверил ход восстановительных работ в подшефных районах ДНР

Трутнев проверил ход восстановительных работ в подшефных районах ДНР - РИА Новости, 07.10.2022

Трутнев проверил ход восстановительных работ в подшефных районах ДНР

Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев побывал на семи подшефных дальневосточным регионам территориях Донецкой Народной... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T09:36

2022-10-07T09:36

2022-10-07T09:36

общество

юрий трутнев

донецкая народная республика

россия

дальний восток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599082896_0:0:2638:1483_1920x0_80_0_0_1a0bd38b5fe0b9e6e1c00a6ea4dcbc7d.jpg

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев побывал на семи подшефных дальневосточным регионам территориях Донецкой Народной Республики, где проверил ход восстановительных работ социальной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства.Семь дальневосточных регионов – Якутия, Бурятия, Приморье, Хабаровский край, Амурская, Магаданская и Сахалинская области – помогают населённым пунктам Донецкой Народной Республики восстанавливать социальную инфраструктуру. Отмечается, что во время поездки в ДНР Трутнев проверил выполнение ранее данных поручений по восстановлению подшефных территорий. Вице-премьер посетил города Дебальцево, Кировское, Шахтёрск, Ждановка, Торез, Старобешевский и Амвросиевский районы."В первую очередь мы должны были подготовить социальные объекты – школы, детские сады, спортзалы – к учебному году. Каждый родитель хочет, чтобы дети в сентябре шли в школу и начинали учиться. Это задача и родителей, и государства. А сейчас должны сделать всё возможное, чтобы у людей была крыша над головой и в домах были свет, тепло и вода", – приводятся в сообщении слова Трутнева.Уточняется, что по итогам осмотра восстанавливаемых объектов полпред президента РФ поблагодарил руководителей рабочих групп от дальневосточных регионов и строителей за ответственный подход к работе на подшефных территориях и поручил усилить работы по готовности новых населённых пунктов к отопительному сезону.В ближайшее время вице-премьер планирует провести совещание с главами дальневосточных регионов, на котором подведут итоги восстановительных работ в подшефных территориях, наметят план работ на 2023 год и обсудят проведение спортивных и культурных мероприятий в рамках взаимодействия Дальнего Востока и территорий Донецкой Народной Республики, говорится в сообщении.В подшефном Хабаровскому краю городе Дебальцево, завершён капремонт детсада № 5 "Ладушки", городского Центра детского и юношеского творчества, централизованной библиотечной системы и Дебальцевского городского литературно-исторического музея, идет ремонт физкультурно-спортивного комплекса "Локомотив". Городу передано пять пассажирских автобусов и 16 единиц дорожной и специальной техники. Ряд работ по восстановлению города запланированы на следующий год, продолжается ремонт дорог.Помощь городу Кировское оказывает Республика Саха (Якутия). Ремонтно-восстановительные работы ведутся на 13 объектах социальной инфраструктуры, включая дом культуры, больницу, школу, четыре объекта ЖКХ и т.д. В Кировском завершены работы по 18 объектам, в том числе проведены ремонт школы № 1, многоквартирного дома, обновление дорог и восстановление освещения улиц, замена тепловых сетей. Продолжается закупка транспортных средств и трансформаторных подстанций для ЖКХ. Благодаря поддержке властей Якутии более 500 детей из Кировского отдохнули в Краснодарском крае.Специалисты Сахалинской области в подшефном Шахтёрске ведут ремонт в здании школы №1. Регион закупил для города 14 единиц транспортных средств и спецтехники. Продолжается восстановление жилых домов, проводится бурение и обустройство скважин для водоснабжения котельных и т.д. В восстановлении города Ждановка принимает участие Магаданская область. Благоустроен "Парк ветеранов", отремонтированы ясли-сад №3 "Уголёк", зрительный и спортивный залы Центра культуры и досуга. Проводится благоустройство придомовых территорий, включая зону спортплощадок.Приморский край помогает восстанавливать город Торез, где ремонтно-восстановительные работы выполнены уже на 22 объектах социальной инфраструктуры, в том числе на дорогах протяженностью 6,3 километра, водопроводе, в школах, детских садах и т.д. Республика Бурятия содействует восстановлению Старобешевского района: закуплено оборудование для нужд ЖКХ, продолжается ремонт школы №1.Амурская область помогает Амвросиевскому району. Там завершён ремонт Новоамвросиевской школы, продолжаются работы по восстановлению двух школ, пострадавших от обстрела, и в ближайшее время приступят к ремонту ещё одной. Для школ закуплена оргтехника, три школьных автобуса.

https://ria.ru/20220905/teplo-1814599732.html

https://ria.ru/20220825/pomosch-1812185025.html

https://ria.ru/20220824/rovenki-1811950528.html

донецкая народная республика

россия

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, юрий трутнев, донецкая народная республика, россия, дальний восток