Татарстан и "Газпром СПГ технологии" подписали соглашение по комплексу СПГ
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КАЗАНЬ, 7 окт – РИА Новости. Правительство Татарстана и компания "Газпром СПГ технологии" подписали в пятницу соглашение по проекту строительства в республике производственно-бункерного комплекса СПГ, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Соглашение предусматривает реализацию проекта строительства производственно-бункерного комплекса СПГ на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра. Документ подписали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и председатель совета директоров ООО "Газпром СПГ технологии" Алексей Кахидзе", - говорится в сообщении.
Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр расположен в Зеленодольском районе Татарстана на пересечении железнодорожных, автомобильных и водных путей, в том числе международных транспортных коридоров "Север-Юг" и "Запад-Восток".
Ранее в рамках Петербургского международного газового форума президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов по видеосвязи приняли участие в запуске комплекса по производству, хранению и отгрузке СПГ "Садилово" в Высокогорском районе Татарстана. В составе комплекса технологическая линия мощностью 1,5 тонны СПГ в час (порядка 13 тысяч тонн в год). Получаемый СПГ будет храниться в криогенных резервуарах и отгружаться на заправочные станции на территории Татарстана, Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
Также были запущены комплекс по сжижению природного газа в Тюлячинском районе (мощность первого этапа составляет 1,5 тонны в час, в перспективе планируется довести до 6 тонн в час) и КриоАЗС в Набережных Челнах (автозаправочная станция, работающая на сжатом газе и водороде). Данные проекты призваны способствовать расширению использования газомоторного топлива на транспорте.
Татарстан входит в топ-5 регионов РФ по уровню развития рынка газомоторного топлива. С 2010 года в республике приобретено и переоборудовано на газ более 11 тысяч единиц техники, действует 10 аккредитованных пунктов для переоборудования техники на газ. В 2019 году было подписано соглашение между правительством Татарстана и компанией "Газпром" по строительству комплекса по сжижению газа и автозаправочных станций. К 2025 году планируется ввести в эксплуатацию 18 соответствующих заправок, увеличение техники, работающей на сжиженном природном газе, должно способствовать снижению выбросов загрязняющих веществ автотранспортом на 5%.