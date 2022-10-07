https://ria.ru/20221007/sochi-1822135617.html

Власти Сочи готовы рассмотреть предложения арендаторов по развитию пляжей

Власти Сочи готовы рассмотреть предложения арендаторов по развитию пляжей - РИА Новости, 07.10.2022

Власти Сочи готовы рассмотреть предложения арендаторов по развитию пляжей

Администрация Сочи готова рассмотреть креативные предложения от арендаторов по созданию тематических пляжей для отдыхающих, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T18:51

2022-10-07T18:51

2022-10-07T18:51

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СОЧИ, 7 окт — РИА Новости. Администрация Сочи готова рассмотреть креативные предложения от арендаторов по созданию тематических пляжей для отдыхающих, заявил РИА Новости директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Кирилл Ярыш."Каждый хозяйствующий субъект вправе проявить свою креативность или маркетинговую составляющую для развития бизнес-стратегии. Любые изменения дополнительно согласовываются с администрацией города для проверки соответствия предложений дизайн-коду Сочи и каталогу пляжного оборудования", — сказал Ярыш.Ранее власти курорта рассказывали, что в межсезонье на территории Сочи будет открыто более 30 зимних пляжей, отмеченных флагами золотисто-желтого оттенка. На зимних переоборудуют инфраструктуру с учетом частых штормов. В зонах отдыха будут работать круглогодичные кафе, там же организуют площадки для тренировок, занятия йогой, танцами, скандинавской ходьбой, а также детские площадки.Тематические прибрежные зоны начали появляться на территории Сочи последние два года. Сейчас на курорте для отдыхающих доступны "Рыжий пляж", название и концепция которого были созданы в честь российского артиста Андрея Григорьева-Апполонова. В 2022 году на центральной набережной и в поселке Дагомыс впервые появились по одному экопляжу, оборудованные по всем параметрам бережного отношения к природе. Еще один современный пляж "Остров" впервые открылся вдоль реки Сочи неподалеку от городского парка "Ривьера". Его инфраструктура отличается современными архитектурными деталями, созданными из экологически чистых материалов.

https://ria.ru/20221007/tury-1822117631.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, сочи, пляжи, отдых на море