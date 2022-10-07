Рейтинг@Mail.ru
Власти Сочи готовы рассмотреть предложения арендаторов по развитию пляжей - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221007/sochi-1822135617.html
Власти Сочи готовы рассмотреть предложения арендаторов по развитию пляжей
Власти Сочи готовы рассмотреть предложения арендаторов по развитию пляжей - РИА Новости, 07.10.2022
Власти Сочи готовы рассмотреть предложения арендаторов по развитию пляжей
Администрация Сочи готова рассмотреть креативные предложения от арендаторов по созданию тематических пляжей для отдыхающих, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T18:51
2022-10-07T18:51
туризм
новости - туризм
туризм
сочи
пляжи
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786947170_0:258:2802:1835_1920x0_80_0_0_fcacf149163c126fbb89862c8bce4cb2.jpg
СОЧИ, 7 окт — РИА Новости. Администрация Сочи готова рассмотреть креативные предложения от арендаторов по созданию тематических пляжей для отдыхающих, заявил РИА Новости директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Кирилл Ярыш."Каждый хозяйствующий субъект вправе проявить свою креативность или маркетинговую составляющую для развития бизнес-стратегии. Любые изменения дополнительно согласовываются с администрацией города для проверки соответствия предложений дизайн-коду Сочи и каталогу пляжного оборудования", — сказал Ярыш.Ранее власти курорта рассказывали, что в межсезонье на территории Сочи будет открыто более 30 зимних пляжей, отмеченных флагами золотисто-желтого оттенка. На зимних переоборудуют инфраструктуру с учетом частых штормов. В зонах отдыха будут работать круглогодичные кафе, там же организуют площадки для тренировок, занятия йогой, танцами, скандинавской ходьбой, а также детские площадки.Тематические прибрежные зоны начали появляться на территории Сочи последние два года. Сейчас на курорте для отдыхающих доступны "Рыжий пляж", название и концепция которого были созданы в честь российского артиста Андрея Григорьева-Апполонова. В 2022 году на центральной набережной и в поселке Дагомыс впервые появились по одному экопляжу, оборудованные по всем параметрам бережного отношения к природе. Еще один современный пляж "Остров" впервые открылся вдоль реки Сочи неподалеку от городского парка "Ривьера". Его инфраструктура отличается современными архитектурными деталями, созданными из экологически чистых материалов.
https://ria.ru/20221007/tury-1822117631.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786947170_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_88bf4393b9281a3cb273e4e4fd9b3296.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, сочи, пляжи, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Сочи, Пляжи, Отдых на море
18:51 07.10.2022
 
Власти Сочи готовы рассмотреть предложения арендаторов по развитию пляжей

Мэрия Сочи готова рассмотреть предложения арендаторов по развитию тематических пляжей

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанкДевушка на набережной возле пляжа "Южное взморье" в Адлерском районе Сочи
Девушка на набережной возле пляжа Южное взморье в Адлерском районе Сочи - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 7 окт — РИА Новости. Администрация Сочи готова рассмотреть креативные предложения от арендаторов по созданию тематических пляжей для отдыхающих, заявил РИА Новости директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Кирилл Ярыш.
"Каждый хозяйствующий субъект вправе проявить свою креативность или маркетинговую составляющую для развития бизнес-стратегии. Любые изменения дополнительно согласовываются с администрацией города для проверки соответствия предложений дизайн-коду Сочи и каталогу пляжного оборудования", — сказал Ярыш.
Ранее власти курорта рассказывали, что в межсезонье на территории Сочи будет открыто более 30 зимних пляжей, отмеченных флагами золотисто-желтого оттенка. На зимних переоборудуют инфраструктуру с учетом частых штормов. В зонах отдыха будут работать круглогодичные кафе, там же организуют площадки для тренировок, занятия йогой, танцами, скандинавской ходьбой, а также детские площадки.
Тематические прибрежные зоны начали появляться на территории Сочи последние два года.
Сейчас на курорте для отдыхающих доступны "Рыжий пляж", название и концепция которого были созданы в честь российского артиста Андрея Григорьева-Апполонова. В 2022 году на центральной набережной и в поселке Дагомыс впервые появились по одному экопляжу, оборудованные по всем параметрам бережного отношения к природе.
Еще один современный пляж "Остров" впервые открылся вдоль реки Сочи неподалеку от городского парка "Ривьера". Его инфраструктура отличается современными архитектурными деталями, созданными из экологически чистых материалов.
Мальдивы - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 08:00Туризм
Куда лететь: в каких странах ждут российских туристов
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмСочиПляжиОтдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала