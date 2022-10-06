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Власти Сочи рассказали, чем туристы смогут заниматься на зимних пляжах - РИА Новости, 06.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221006/sochi-1821616296.html
Власти Сочи рассказали, чем туристы смогут заниматься на зимних пляжах
Власти Сочи рассказали, чем туристы смогут заниматься на зимних пляжах - РИА Новости, 06.10.2022
Власти Сочи рассказали, чем туристы смогут заниматься на зимних пляжах
Не менее 40 зимних пляжей в Сочи обеспечат спортивной инфраструктурой и детскими площадками, рассказал РИА Новости директор департамента курортов, туризма и... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T10:15
2022-10-06T10:15
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СОЧИ, 6 окт — РИА Новости. Не менее 40 зимних пляжей в Сочи обеспечат спортивной инфраструктурой и детскими площадками, рассказал РИА Новости директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Кирилл Ярыш."Для комфортного времяпрепровождения гостей, прогулок на свежем воздухе жителей и гостей курорта в межсезонье и новогодние праздники планируется задействовать порядка 40 пляжных территорий. В прогулочных зонах увеличено количество удобных скамеек, мест для занятий спортом, фотозон, детских площадок", — сказал отметил чиновник.На всех зимних пляжах власти планируют организовать открытые спортивные тренировки для любителей силовых видов спорта в воркаут зонах, занятия йогой, танцами, скандинавской ходьбой и другими видами активного отдыха.Ярыш добавил, что концепция зимних пляжей предполагает работу круглогодичных кафе. При этом арендатором пляжных зон рекомендуется минимальное использование инфраструктуры для отдыха, поскольку на курорте часто фиксируются штормы в море.Городские власти также подчеркнули, что зимние пляжные территории будут соответствовать санитарным нормам, а места отдыха обеспечат охраной частных предприятий и патрульными службами.В сентябре мэрия информировала, что Сочи готовится к открытию зимних пляжей, которые будут организованы на Приморской набережной в Центральном районе, в микрорайоне Мамайка, набережных Адлера, Хосты, Дагомыса и в поселке Лазаревское. Зоны отдыха отметят флагами золотисто-желтого цвета с изображением зонтика и надписью "Зимний пляж".
https://ria.ru/20220912/sochi-1816270624.html
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новости - туризм, туризм, сочи, адлер, хост (город)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Сочи, Адлер, Хост (город)
10:15 06.10.2022
 
Власти Сочи рассказали, чем туристы смогут заниматься на зимних пляжах

Власти Сочи рассказали, что на зимних пляжах будут места для игр, занятий спортом и йогой

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЖенщина с собачкой на пляже Ривьера, Сочи
Женщина с собачкой на пляже Ривьера, Сочи - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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СОЧИ, 6 окт — РИА Новости. Не менее 40 зимних пляжей в Сочи обеспечат спортивной инфраструктурой и детскими площадками, рассказал РИА Новости директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Кирилл Ярыш.
"Для комфортного времяпрепровождения гостей, прогулок на свежем воздухе жителей и гостей курорта в межсезонье и новогодние праздники планируется задействовать порядка 40 пляжных территорий. В прогулочных зонах увеличено количество удобных скамеек, мест для занятий спортом, фотозон, детских площадок", — сказал отметил чиновник.
На всех зимних пляжах власти планируют организовать открытые спортивные тренировки для любителей силовых видов спорта в воркаут зонах, занятия йогой, танцами, скандинавской ходьбой и другими видами активного отдыха.
Ярыш добавил, что концепция зимних пляжей предполагает работу круглогодичных кафе. При этом арендатором пляжных зон рекомендуется минимальное использование инфраструктуры для отдыха, поскольку на курорте часто фиксируются штормы в море.
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В Сочи откроют больше 40 зимних пляжей
Городские власти также подчеркнули, что зимние пляжные территории будут соответствовать санитарным нормам, а места отдыха обеспечат охраной частных предприятий и патрульными службами.
В сентябре мэрия информировала, что Сочи готовится к открытию зимних пляжей, которые будут организованы на Приморской набережной в Центральном районе, в микрорайоне Мамайка, набережных Адлера, Хосты, Дагомыса и в поселке Лазаревское. Зоны отдыха отметят флагами золотисто-желтого цвета с изображением зонтика и надписью "Зимний пляж".
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