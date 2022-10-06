https://ria.ru/20221006/sochi-1821616296.html

Власти Сочи рассказали, чем туристы смогут заниматься на зимних пляжах

Власти Сочи рассказали, чем туристы смогут заниматься на зимних пляжах - РИА Новости, 06.10.2022

Власти Сочи рассказали, чем туристы смогут заниматься на зимних пляжах

Не менее 40 зимних пляжей в Сочи обеспечат спортивной инфраструктурой и детскими площадками, рассказал РИА Новости директор департамента курортов, туризма и... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T10:15

2022-10-06T10:15

2022-10-06T10:15

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СОЧИ, 6 окт — РИА Новости. Не менее 40 зимних пляжей в Сочи обеспечат спортивной инфраструктурой и детскими площадками, рассказал РИА Новости директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Кирилл Ярыш."Для комфортного времяпрепровождения гостей, прогулок на свежем воздухе жителей и гостей курорта в межсезонье и новогодние праздники планируется задействовать порядка 40 пляжных территорий. В прогулочных зонах увеличено количество удобных скамеек, мест для занятий спортом, фотозон, детских площадок", — сказал отметил чиновник.На всех зимних пляжах власти планируют организовать открытые спортивные тренировки для любителей силовых видов спорта в воркаут зонах, занятия йогой, танцами, скандинавской ходьбой и другими видами активного отдыха.Ярыш добавил, что концепция зимних пляжей предполагает работу круглогодичных кафе. При этом арендатором пляжных зон рекомендуется минимальное использование инфраструктуры для отдыха, поскольку на курорте часто фиксируются штормы в море.Городские власти также подчеркнули, что зимние пляжные территории будут соответствовать санитарным нормам, а места отдыха обеспечат охраной частных предприятий и патрульными службами.В сентябре мэрия информировала, что Сочи готовится к открытию зимних пляжей, которые будут организованы на Приморской набережной в Центральном районе, в микрорайоне Мамайка, набережных Адлера, Хосты, Дагомыса и в поселке Лазаревское. Зоны отдыха отметят флагами золотисто-желтого цвета с изображением зонтика и надписью "Зимний пляж".

https://ria.ru/20220912/sochi-1816270624.html

https://ria.ru/20220920/zima-1817951284.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, сочи, адлер, хост (город)