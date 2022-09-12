https://ria.ru/20220912/sochi-1816270624.html

В Сочи откроют больше 40 зимних пляжей

В Сочи откроют больше 40 зимних пляжей - РИА Новости, 12.09.2022

В Сочи откроют больше 40 зимних пляжей

Свыше 40 пляжей планируется создать для отдыха туристов предстоящей зимой, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T17:59

2022-09-12T17:59

2022-09-12T17:59

туризм

новости - туризм

сочи

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

туризм

туристы

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СОЧИ, 12 сен — РИА Новости. Свыше 40 пляжей планируется создать для отдыха туристов предстоящей зимой, сообщили в пресс-службе администрации города."К массовому турпотоку на курорт готовятся все отрасли, формируется план ключевых мероприятий. В частности, в новом сезоне по просьбам горожан и гостей в Сочи планируют открыть свыше 40 зимних пляжей, в прошлом году их было 35", — отмечается в релизе.Уточняется, что в городе также усилят работу по подготовке к зимнему туристическому сезону, основное внимание будет уделено соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора и санитарной обработке в транспорте и общественных местах.Ранее мэрия Сочи информировала, что на новогодние праздники уже забронирована четверть номерного фонда сочинских отелей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220902/sochi-1814067363.html

сочи

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, сочи, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), туризм, туристы