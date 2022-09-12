https://ria.ru/20220912/sochi-1816270624.html
В Сочи откроют больше 40 зимних пляжей
В Сочи откроют больше 40 зимних пляжей - РИА Новости, 12.09.2022
В Сочи откроют больше 40 зимних пляжей
Свыше 40 пляжей планируется создать для отдыха туристов предстоящей зимой, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T17:59
2022-09-12T17:59
2022-09-12T17:59
туризм
новости - туризм
сочи
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
туризм
туристы
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СОЧИ, 12 сен — РИА Новости. Свыше 40 пляжей планируется создать для отдыха туристов предстоящей зимой, сообщили в пресс-службе администрации города."К массовому турпотоку на курорт готовятся все отрасли, формируется план ключевых мероприятий. В частности, в новом сезоне по просьбам горожан и гостей в Сочи планируют открыть свыше 40 зимних пляжей, в прошлом году их было 35", — отмечается в релизе.Уточняется, что в городе также усилят работу по подготовке к зимнему туристическому сезону, основное внимание будет уделено соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора и санитарной обработке в транспорте и общественных местах.Ранее мэрия Сочи информировала, что на новогодние праздники уже забронирована четверть номерного фонда сочинских отелей.
https://radiosputnik.ria.ru/20220902/sochi-1814067363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, сочи, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Туризм, туристы
В Сочи откроют больше 40 зимних пляжей
Власти Сочи планируют открыть больше 40 зимних пляжей в предстоящем курортном сезоне
СОЧИ, 12 сен — РИА Новости. Свыше 40 пляжей планируется создать для отдыха туристов предстоящей зимой, сообщили в пресс-службе администрации города.
"К массовому турпотоку на курорт готовятся все отрасли, формируется план ключевых мероприятий. В частности, в новом сезоне по просьбам горожан и гостей в Сочи планируют открыть свыше 40 зимних пляжей, в прошлом году их было 35", — отмечается в релизе.
Уточняется, что в городе также усилят работу по подготовке к зимнему туристическому сезону, основное внимание будет уделено соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора и санитарной обработке в транспорте и общественных местах.
Ранее мэрия Сочи информировала
, что на новогодние праздники уже забронирована четверть номерного фонда сочинских отелей.