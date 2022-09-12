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В Сочи откроют больше 40 зимних пляжей - РИА Новости, 12.09.2022
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Туризм
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В Сочи откроют больше 40 зимних пляжей
В Сочи откроют больше 40 зимних пляжей - РИА Новости, 12.09.2022
В Сочи откроют больше 40 зимних пляжей
Свыше 40 пляжей планируется создать для отдыха туристов предстоящей зимой, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T17:59
2022-09-12T17:59
туризм
новости - туризм
сочи
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
туризм
туристы
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СОЧИ, 12 сен — РИА Новости. Свыше 40 пляжей планируется создать для отдыха туристов предстоящей зимой, сообщили в пресс-службе администрации города."К массовому турпотоку на курорт готовятся все отрасли, формируется план ключевых мероприятий. В частности, в новом сезоне по просьбам горожан и гостей в Сочи планируют открыть свыше 40 зимних пляжей, в прошлом году их было 35", — отмечается в релизе.Уточняется, что в городе также усилят работу по подготовке к зимнему туристическому сезону, основное внимание будет уделено соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора и санитарной обработке в транспорте и общественных местах.Ранее мэрия Сочи информировала, что на новогодние праздники уже забронирована четверть номерного фонда сочинских отелей.
https://radiosputnik.ria.ru/20220902/sochi-1814067363.html
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новости - туризм, сочи, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Туризм, туристы
17:59 12.09.2022
 
В Сочи откроют больше 40 зимних пляжей

Власти Сочи планируют открыть больше 40 зимних пляжей в предстоящем курортном сезоне

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкОлимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи
Олимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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СОЧИ, 12 сен — РИА Новости. Свыше 40 пляжей планируется создать для отдыха туристов предстоящей зимой, сообщили в пресс-службе администрации города.
"К массовому турпотоку на курорт готовятся все отрасли, формируется план ключевых мероприятий. В частности, в новом сезоне по просьбам горожан и гостей в Сочи планируют открыть свыше 40 зимних пляжей, в прошлом году их было 35", — отмечается в релизе.
Уточняется, что в городе также усилят работу по подготовке к зимнему туристическому сезону, основное внимание будет уделено соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора и санитарной обработке в транспорте и общественных местах.
Ранее мэрия Сочи информировала, что на новогодние праздники уже забронирована четверть номерного фонда сочинских отелей.
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ТуризмНовости - ТуризмСочиФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Туризмтуристы
 
 
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