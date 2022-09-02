https://ria.ru/20220902/sochi-1813997412.html

Четверть номеров в отелях Сочи уже забронированы на новогодние праздники

Четверть номеров в отелях Сочи уже забронированы на новогодние праздники - РИА Новости, 02.09.2022

Четверть номеров в отелях Сочи уже забронированы на новогодние праздники

Четверть номерного фонда сочинских объектов размещения забронировали отдыхающие на новогодние праздники, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T14:14

2022-09-02T14:14

2022-09-02T18:28

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Четверть номерного фонда сочинских объектов размещения забронировали отдыхающие на новогодние праздники, сообщает пресс-служба администрации города.По данным властей, на сегодняшний день с начала 2022 года на курорте отдохнули более 5,2 миллиона туристов. За текущий год Сочи планирует принять не менее семи миллионов отдыхающих.Для гостей на курорте круглый год работают 60 санаториев и пансионатов с лечением. Дополнительно функционируют 14 гостиничных комплексов с медицинскими центрами. В Сочи по-прежнему действуют специальные программы реабилитации после коронавируса, которые предлагают 24 здравницы. В ведомстве также рассказали, что темп зимних бронирований сохраняется на уровне 2021 года.Ранее эксперты сообщали, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем бронирований вырос на 60 процентов: в условиях ограничений в авиаперевозках и количестве доступных стран туристы предпочитают думать об отдыхе заранее.

https://ria.ru/20220831/sochi-1813081422.html

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Лана Баева

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