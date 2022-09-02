https://ria.ru/20220902/sochi-1813997412.html
Четверть номеров в отелях Сочи уже забронированы на новогодние праздники
Четверть номеров в отелях Сочи уже забронированы на новогодние праздники - РИА Новости, 02.09.2022
Четверть номеров в отелях Сочи уже забронированы на новогодние праздники
Четверть номерного фонда сочинских объектов размещения забронировали отдыхающие на новогодние праздники, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:14
2022-09-02T14:14
2022-09-02T18:28
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Четверть номерного фонда сочинских объектов размещения забронировали отдыхающие на новогодние праздники, сообщает пресс-служба администрации города.По данным властей, на сегодняшний день с начала 2022 года на курорте отдохнули более 5,2 миллиона туристов. За текущий год Сочи планирует принять не менее семи миллионов отдыхающих.Для гостей на курорте круглый год работают 60 санаториев и пансионатов с лечением. Дополнительно функционируют 14 гостиничных комплексов с медицинскими центрами. В Сочи по-прежнему действуют специальные программы реабилитации после коронавируса, которые предлагают 24 здравницы. В ведомстве также рассказали, что темп зимних бронирований сохраняется на уровне 2021 года.Ранее эксперты сообщали, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем бронирований вырос на 60 процентов: в условиях ограничений в авиаперевозках и количестве доступных стран туристы предпочитают думать об отдыхе заранее.
https://ria.ru/20220831/sochi-1813081422.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, туристы, отели, куда можно лететь, куда поехать, отдых на море, новый год
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, туристы, Отели, куда можно лететь, куда поехать, Отдых на море, Новый год
14:14 02.09.2022 (обновлено: 18:28 02.09.2022)
Четверть номеров в отелях Сочи уже забронированы на новогодние праздники
Туристы забронировали четверть номеров в сочинских гостиницах на новогодние праздники
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Четверть номерного фонда сочинских объектов размещения забронировали отдыхающие на новогодние праздники, сообщает пресс-служба администрации города.
По данным властей, на сегодняшний день с начала 2022 года на курорте отдохнули более 5,2 миллиона туристов. За текущий год Сочи
планирует принять не менее семи миллионов отдыхающих.
Для гостей на курорте круглый год работают 60 санаториев и пансионатов с лечением. Дополнительно функционируют 14 гостиничных комплексов с медицинскими центрами.
В Сочи по-прежнему действуют специальные программы реабилитации после коронавируса, которые предлагают 24 здравницы. В ведомстве также рассказали, что темп зимних бронирований сохраняется на уровне 2021 года.
Ранее эксперты сообщали, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем бронирований вырос на 60 процентов: в условиях ограничений в авиаперевозках и количестве доступных стран туристы предпочитают думать об отдыхе заранее.