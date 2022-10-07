https://ria.ru/20221007/sammit-1822334624.html

Путин и Лукашенко поговорили тет-а-тет после саммита СНГ в Петербурге

Путин и Лукашенко поговорили тет-а-тет после саммита СНГ в Петербурге - РИА Новости, 07.10.2022

Путин и Лукашенко поговорили тет-а-тет после саммита СНГ в Петербурге

Владимир Путин продолжил разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко после завершения неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге, сообщил близкий... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T18:19

2022-10-07T18:19

2022-10-07T18:56

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

россия

санкт-петербург

снг

политика

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МИНСК, 7 окт — РИА Новости. Владимир Путин продолжил разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко после завершения неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого".Беседа двух лидеров продлилась около часа. После этого Лукашенко уехал в аэропорт.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал переговоры в Константиновском дворце в Петербурге важным мероприятием в контексте подготовки к запланированному на 14 октября саммиту СНГ в Астане. Вместе с Владимиром Путиным во встрече приняли участие президенты Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Туркменистана, а также премьер Армении.Саммит СНГ в неформальной обстановке проходит уже не в первый раз. Предыдущая встреча прошла в 2021 году — и тоже в Петербурге. Тогда Путин пригласил коллег в Северную столицу перед Новым годом, 28 декабря.

https://ria.ru/20221007/putin-1822245351.html

белоруссия

россия

санкт-петербург

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Кирилл Волков

александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия, санкт-петербург, снг, политика