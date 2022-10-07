18:19 07.10.2022 (обновлено: 18:56 07.10.2022)
Путин и Лукашенко поговорили тет-а-тет после саммита СНГ в Петербурге
Путин и Лукашенко продолжили общение тет-а-тет после саммита СНГ в Петербурге
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 7 окт — РИА Новости. Владимир Путин продолжил разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко после завершения неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого".
"Неформальный саммит глав государств стран СНГ завершен. Но Лукашенко и Путин продолжили общение — один на один", — говорится в публикации.
Беседа двух лидеров продлилась около часа. После этого Лукашенко уехал в аэропорт.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал переговоры в Константиновском дворце в Петербурге важным мероприятием в контексте подготовки к запланированному на 14 октября саммиту СНГ в Астане. Вместе с Владимиром Путиным во встрече приняли участие президенты Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Туркменистана, а также премьер Армении.
Саммит СНГ в неформальной обстановке проходит уже не в первый раз. Предыдущая встреча прошла в 2021 году — и тоже в Петербурге. Тогда Путин пригласил коллег в Северную столицу перед Новым годом, 28 декабря.
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