https://ria.ru/20221007/putin-1822229758.html

Путин провел телефонные разговоры с лидерами Турции, Киргизии, Кубы и ЮАР

Путин провел телефонные разговоры с лидерами Турции, Киргизии, Кубы и ЮАР - РИА Новости, 07.10.2022

Путин провел телефонные разговоры с лидерами Турции, Киргизии, Кубы и ЮАР

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с лидерами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Киргизии Садыром Жапаровым, Кубы Мигелем Диас-Канелем... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T14:23

2022-10-07T14:23

2022-10-07T17:34

в мире

турция

киргизия

куба

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

садыр жапаров

снг

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с лидерами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Киргизии Садыром Жапаровым, Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, ЮАР Сирилом Рамафосой и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, его поздравили с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что в адрес Путина по случаю его 70-летия поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций, представителей общественно-политических кругов."Кроме того, президента РФ поздравили по телефону первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза", - говорится в сообщении.Подчеркивается, в ходе телефонных разговоров затрагивались вопросы развития двусторонних отношений, а также актуальные международные проблемы.Кроме того, сегодня Владимира Путина поздравят и собравшиеся на неформальную встречу лидеры стран СНГ.

https://ria.ru/20221007/erdogan-1822225431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимиру Путину — 70 лет: яркие моменты жизни президента Президент России Владимир Путин отмечает сегодня, 7 октября, юбилей. В этом году российский лидер большую часть дня посвятит рабочим мероприятиям. В частности, он проведет несколько международных телефонных разговоров и примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ. Владимир Путин впервые был избран Президентом России более 20 лет назад. Самые яркие моменты его политической и неофициальной жизни в нашем видео. 2022-10-07T14:23 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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