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Путин провел телефонные разговоры с лидерами Турции, Киргизии, Кубы и ЮАР - РИА Новости, 07.10.2022
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Путин провел телефонные разговоры с лидерами Турции, Киргизии, Кубы и ЮАР
Путин провел телефонные разговоры с лидерами Турции, Киргизии, Кубы и ЮАР - РИА Новости, 07.10.2022
Путин провел телефонные разговоры с лидерами Турции, Киргизии, Кубы и ЮАР
Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с лидерами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Киргизии Садыром Жапаровым, Кубы Мигелем Диас-Канелем... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:23
2022-10-07T17:34
в мире
турция
киргизия
куба
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
садыр жапаров
снг
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с лидерами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Киргизии Садыром Жапаровым, Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, ЮАР Сирилом Рамафосой и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, его поздравили с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что в адрес Путина по случаю его 70-летия поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций, представителей общественно-политических кругов."Кроме того, президента РФ поздравили по телефону первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза", - говорится в сообщении.Подчеркивается, в ходе телефонных разговоров затрагивались вопросы развития двусторонних отношений, а также актуальные международные проблемы.Кроме того, сегодня Владимира Путина поздравят и собравшиеся на неформальную встречу лидеры стран СНГ.
https://ria.ru/20221007/erdogan-1822225431.html
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Владимиру Путину — 70 лет: яркие моменты жизни президента
Президент России Владимир Путин отмечает сегодня, 7 октября, юбилей. В этом году российский лидер большую часть дня посвятит рабочим мероприятиям. В частности, он проведет несколько международных телефонных разговоров и примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ. Владимир Путин впервые был избран Президентом России более 20 лет назад. Самые яркие моменты его политической и неофициальной жизни в нашем видео.
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в мире, турция, киргизия, куба, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, садыр жапаров, снг, юар, политика, мигель диас-канель бермудес, сирил рамафоса, нурсултан назарбаев, казахстан
В мире, Турция, Киргизия, Куба, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Садыр Жапаров, СНГ, ЮАР, Политика, Мигель Диас-Канель Бермудес, Сирил Рамафоса, Нурсултан Назарбаев, Казахстан
14:23 07.10.2022 (обновлено: 17:34 07.10.2022)
 
Путин провел телефонные разговоры с лидерами Турции, Киргизии, Кубы и ЮАР

Лидеры Турции, Киргизии, Кубы и ЮАР по телефону поздравили Путина с 70-летием

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин говорит по телефону
Президент России Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с лидерами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Киргизии Садыром Жапаровым, Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, ЮАР Сирилом Рамафосой и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, его поздравили с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что в адрес Путина по случаю его 70-летия поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций, представителей общественно-политических кругов.
Президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 14:11
Эрдоган рассчитывает на встречу с Путиным в ближайшие дни
"Кроме того, президента РФ поздравили по телефону первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, в ходе телефонных разговоров затрагивались вопросы развития двусторонних отношений, а также актуальные международные проблемы.
Кроме того, сегодня Владимира Путина поздравят и собравшиеся на неформальную встречу лидеры стран СНГ.
 
В миреТурцияКиргизияКубаВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганСадыр ЖапаровСНГЮАРПолитикаМигель Диас-Канель БермудесСирил РамафосаНурсултан НазарбаевКазахстан
 
 
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