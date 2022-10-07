https://ria.ru/20221007/putin-1822229758.html
Путин провел телефонные разговоры с лидерами Турции, Киргизии, Кубы и ЮАР
Путин провел телефонные разговоры с лидерами Турции, Киргизии, Кубы и ЮАР - РИА Новости, 07.10.2022
Путин провел телефонные разговоры с лидерами Турции, Киргизии, Кубы и ЮАР
Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с лидерами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Киргизии Садыром Жапаровым, Кубы Мигелем Диас-Канелем... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:23
2022-10-07T14:23
2022-10-07T17:34
в мире
турция
киргизия
куба
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
садыр жапаров
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с лидерами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Киргизии Садыром Жапаровым, Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, ЮАР Сирилом Рамафосой и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, его поздравили с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что в адрес Путина по случаю его 70-летия поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций, представителей общественно-политических кругов."Кроме того, президента РФ поздравили по телефону первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза", - говорится в сообщении.Подчеркивается, в ходе телефонных разговоров затрагивались вопросы развития двусторонних отношений, а также актуальные международные проблемы.Кроме того, сегодня Владимира Путина поздравят и собравшиеся на неформальную встречу лидеры стран СНГ.
https://ria.ru/20221007/erdogan-1822225431.html
турция
киргизия
куба
юар
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_226f7b9f77a578b7407e5a348e037b43.jpg
Владимиру Путину — 70 лет: яркие моменты жизни президента
Президент России Владимир Путин отмечает сегодня, 7 октября, юбилей.
В этом году российский лидер большую часть дня посвятит рабочим мероприятиям. В частности, он проведет несколько международных телефонных разговоров и примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ.
Владимир Путин впервые был избран Президентом России более 20 лет назад. Самые яркие моменты его политической и неофициальной жизни в нашем видео.
2022-10-07T14:23
true
PT1M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, киргизия, куба, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, садыр жапаров, снг, юар, политика, мигель диас-канель бермудес, сирил рамафоса, нурсултан назарбаев, казахстан
В мире, Турция, Киргизия, Куба, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Садыр Жапаров, СНГ, ЮАР, Политика, Мигель Диас-Канель Бермудес, Сирил Рамафоса, Нурсултан Назарбаев, Казахстан
14:23 07.10.2022 (обновлено: 17:34 07.10.2022)
Путин провел телефонные разговоры с лидерами Турции, Киргизии, Кубы и ЮАР
Лидеры Турции, Киргизии, Кубы и ЮАР по телефону поздравили Путина с 70-летием