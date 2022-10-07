https://ria.ru/20221007/muradov-1822208049.html
Биография Рустама Мурадова
Биография Рустама Мурадова - РИА Новости, 07.10.2022
Биография Рустама Мурадова
Генерал-лейтенант, Герой России, Рустам Усманович Мурадов родился 21 марта 1973 года в селе Чинар Дербентского района Дагестанской АССР (ныне Республика... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T13:32
2022-10-07T13:32
2022-10-07T13:32
справки
рустам мурадов
безопасность
россия
баку
нагорный карабах
вооруженные силы рф
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Генерал-лейтенант, Герой России, Рустам Усманович Мурадов родился 21 марта 1973 года в селе Чинар Дербентского района Дагестанской АССР (ныне Республика Дагестан).Окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище, Общевойсковую академию ВС РФ, в 2015 году – Военную академию Генерального штаба ВС РФ.Прошел все командные должности от командира взвода до командующего общевойсковой армией. Неоднократно принимал участие в специальных операциях по пресечению деятельности бандитских формирований на территории Северо-Кавказского региона.Командовал разведывательной ротой 136-й отдельной мотострелковой бригады (Буйнакск, Дагестан), 242-м мотострелковым полком 20-й общевойсковой армии (Камышин, Волгоградская область), 17-й отдельной мотострелковой бригадой (Шали, Чечня) и 36-й отдельной мотострелковой бригадой (Борзя, Забайкальский край).С марта по сентябрь 2013 года – начальник межвидового учебного центра Центрального военного округа (поселок Еланский Камышловского района Свердловской области).С 2015 года – первый заместитель начальника штаба 41-й общевойсковой армии (Новосибирск). С декабря 2017 года – командующий 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией Центрального военного округа (Самара). В составе группировки ВС РФ принимал участие в военной операции в Сирии против международной террористической организации "Исламское государство"* (запрещена в России).С декабря 2018 года – заместитель командующего войсками Южного военного округа. С ноября 2020 года по сентябрь 2021 года – командующий воинскими формированиями ВС РФ в Нагорном Карабахе. Миротворческий контингент был развернут в зоне нагорно-карабахского конфликта, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.В ноябре 2021 года при его посредничестве спецрейсом из Баку в Ереван было перевезено тело военнослужащего вооруженных сил Армении. Через месяц, 4 декабря, он сопровождал 10 военнослужащих, считавшихся без вести пропавшими, которые в итоге вернулись из Баку в Армению.7 октября 2022 года стало известно, что Рустам Мурадов назначен командующим Восточным военным округом. Является одним из руководителей проводимой на Украине специальной военной операции. Командующий группировкой российских войск "Восток".Генерал-лейтенант (2020).За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении служебного долга удостоен звания Герой Российской Федерации (2017), награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IIстепени (2021), III и IV степеней с мечами; Александра Невского (2020), двумя орденами Мужества (1997, 2000), орденом "За военные заслуги" (2012), медалями, в том числе медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами (1996).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников*Террористическая организация, запрещенная в России
россия
баку
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, рустам мурадов, безопасность, россия, баку, нагорный карабах, вооруженные силы рф
Справки, Рустам Мурадов, Безопасность, Россия, Баку, Нагорный Карабах, Вооруженные силы РФ
Генерал-лейтенант, Герой России, Рустам Усманович Мурадов родился 21 марта 1973 года в селе Чинар Дербентского района Дагестанской АССР (ныне Республика Дагестан).
Окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище, Общевойсковую академию ВС РФ, в 2015 году – Военную академию Генерального штаба ВС РФ.
Прошел все командные должности от командира взвода до командующего общевойсковой армией. Неоднократно принимал участие в специальных операциях по пресечению деятельности бандитских формирований на территории Северо-Кавказского региона.
Командовал разведывательной ротой 136-й отдельной мотострелковой бригады (Буйнакск, Дагестан), 242-м мотострелковым полком 20-й общевойсковой армии (Камышин, Волгоградская область), 17-й отдельной мотострелковой бригадой (Шали, Чечня) и 36-й отдельной мотострелковой бригадой (Борзя, Забайкальский край).
С марта по сентябрь 2013 года – начальник межвидового учебного центра Центрального военного округа (поселок Еланский Камышловского района Свердловской области).
С 2015 года
– первый заместитель начальника штаба 41-й общевойсковой армии (Новосибирск).
С декабря 2017 года
– командующий 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией Центрального военного округа (Самара). В составе группировки ВС РФ принимал участие в военной операции в Сирии против международной террористической организации "Исламское государство"* (запрещена в России).
С декабря 2018 года
– заместитель командующего войсками Южного военного округа.
С ноября 2020 года по сентябрь 2021 года – командующий воинскими формированиями ВС РФ в Нагорном Карабахе. Миротворческий контингент был развернут в зоне нагорно-карабахского конфликта, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.
В ноябре 2021 года при его посредничестве спецрейсом из Баку в Ереван было перевезено тело военнослужащего вооруженных сил Армении. Через месяц, 4 декабря, он сопровождал 10 военнослужащих, считавшихся без вести пропавшими, которые в итоге вернулись из Баку в Армению.
7 октября 2022 года
стало известно, что Рустам Мурадов назначен командующим Восточным военным округом.
Является одним из руководителей проводимой на Украине специальной военной операции. Командующий группировкой российских войск "Восток".
Генерал-лейтенант (2020).
За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении служебного долга удостоен звания Герой Российской Федерации (2017), награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IIстепени (2021), III и IV степеней с мечами; Александра Невского (2020), двумя орденами Мужества (1997, 2000), орденом "За военные заслуги" (2012), медалями, в том числе медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами (1996).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
*Террористическая организация, запрещенная в России