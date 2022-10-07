12:22 07.10.2022 (обновлено: 15:56 07.10.2022)
Генерал Мурадов возглавил Восточный военный округ
Рустама Мурадова назначили командующим Восточным военным округом
© Sputnik / Арам Нерсесян
Рустам Мурадов. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Героя России Рустама Усмановича Мурадова назначили командующим Восточным военным округом, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
"Наш земляк, Герой России Рустам Усманович Мурадов назначен командующим Восточным военным округом — одним из самых мощных по боевому составу военных округов страны", — написал он в Telegram-канале.
Глава Дагестана признался, что гордится дружбой с этим мужественным человеком и считает решение о назначении верным.
"Рустам Усманович всегда был лидером, который вел за собой других, стратегом, который принимает правильные решения, мужественным бойцом, который первым идет в атаку. Уверен, эти его качества, а еще военное образование и боевой опыт, полученный в самых горячих точках, — в Чечне и Сирии — помогут блестяще справиться с боевыми задачами. Рустам Усманович, желаю Вам военной удачи, а в том, что боевые успехи под Вашим началом будут, мы не сомневаемся", — добавил он.
Генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову 49 лет, он родился в дагестанском селе Чинар в Дербентском районе. Мурадов был первым командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе. В ноябре 2021 года при его посредничестве спецрейсом из Баку в Ереван было перевезено тело военнослужащего Вооруженных сил Армении. А через месяц, 4 декабря, он сопровождал десять военнослужащих, считавшихся без вести пропавшими, которые в итоге вернулись из Баку в Армению.
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