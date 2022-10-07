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Генерал Мурадов возглавил Восточный военный округ - РИА Новости, 07.10.2022
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Генерал Мурадов возглавил Восточный военный округ
Генерал Мурадов возглавил Восточный военный округ - РИА Новости, 07.10.2022
Генерал Мурадов возглавил Восточный военный округ
Героя России Рустама Усмановича Мурадова назначили командующим Восточным военным округом, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T12:22
2022-10-07T15:56
рустам мурадов
россия
безопасность
сергей меликов
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Героя России Рустама Усмановича Мурадова назначили командующим Восточным военным округом, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов."Наш земляк, Герой России Рустам Усманович Мурадов назначен командующим Восточным военным округом — одним из самых мощных по боевому составу военных округов страны", — написал он в Telegram-канале.Глава Дагестана признался, что гордится дружбой с этим мужественным человеком и считает решение о назначении верным. "Рустам Усманович всегда был лидером, который вел за собой других, стратегом, который принимает правильные решения, мужественным бойцом, который первым идет в атаку. Уверен, эти его качества, а еще военное образование и боевой опыт, полученный в самых горячих точках, — в Чечне и Сирии — помогут блестяще справиться с боевыми задачами. Рустам Усманович, желаю Вам военной удачи, а в том, что боевые успехи под Вашим началом будут, мы не сомневаемся", — добавил он.Генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову 49 лет, он родился в дагестанском селе Чинар в Дербентском районе. Мурадов был первым командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе. В ноябре 2021 года при его посредничестве спецрейсом из Баку в Ереван было перевезено тело военнослужащего Вооруженных сил Армении. А через месяц, 4 декабря, он сопровождал десять военнослужащих, считавшихся без вести пропавшими, которые в итоге вернулись из Баку в Армению.В феврале этого года ЕС включил в санкционные списки Мурадова в числе четырех высокопоставленных российских военных за участие в спецоперации на Украине.
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рустам мурадов, россия, безопасность, сергей меликов, вооруженные силы рф
Рустам Мурадов, Россия, Безопасность, Сергей Меликов, Вооруженные силы РФ
12:22 07.10.2022 (обновлено: 15:56 07.10.2022)
 
Генерал Мурадов возглавил Восточный военный округ

Рустама Мурадова назначили командующим Восточным военным округом

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкРустам Мурадов
Рустам Мурадов - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Рустам Мурадов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Героя России Рустама Усмановича Мурадова назначили командующим Восточным военным округом, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
"Наш земляк, Герой России Рустам Усманович Мурадов назначен командующим Восточным военным округом — одним из самых мощных по боевому составу военных округов страны", — написал он в Telegram-канале.
Глава Дагестана признался, что гордится дружбой с этим мужественным человеком и считает решение о назначении верным.
"Рустам Усманович всегда был лидером, который вел за собой других, стратегом, который принимает правильные решения, мужественным бойцом, который первым идет в атаку. Уверен, эти его качества, а еще военное образование и боевой опыт, полученный в самых горячих точках, — в Чечне и Сирии — помогут блестяще справиться с боевыми задачами. Рустам Усманович, желаю Вам военной удачи, а в том, что боевые успехи под Вашим началом будут, мы не сомневаемся", — добавил он.
Генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову 49 лет, он родился в дагестанском селе Чинар в Дербентском районе. Мурадов был первым командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе. В ноябре 2021 года при его посредничестве спецрейсом из Баку в Ереван было перевезено тело военнослужащего Вооруженных сил Армении. А через месяц, 4 декабря, он сопровождал десять военнослужащих, считавшихся без вести пропавшими, которые в итоге вернулись из Баку в Армению.
В феврале этого года ЕС включил в санкционные списки Мурадова в числе четырех высокопоставленных российских военных за участие в спецоперации на Украине.
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Рустам МурадовРоссияБезопасностьСергей МеликовВооруженные силы РФ
 
 
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