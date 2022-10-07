https://ria.ru/20221007/muradov-1822186309.html

Генерал Мурадов возглавил Восточный военный округ

Генерал Мурадов возглавил Восточный военный округ - РИА Новости, 07.10.2022

Генерал Мурадов возглавил Восточный военный округ

Героя России Рустама Усмановича Мурадова назначили командующим Восточным военным округом, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T12:22

2022-10-07T12:22

2022-10-07T15:56

рустам мурадов

россия

безопасность

сергей меликов

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Героя России Рустама Усмановича Мурадова назначили командующим Восточным военным округом, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов."Наш земляк, Герой России Рустам Усманович Мурадов назначен командующим Восточным военным округом — одним из самых мощных по боевому составу военных округов страны", — написал он в Telegram-канале.Глава Дагестана признался, что гордится дружбой с этим мужественным человеком и считает решение о назначении верным. "Рустам Усманович всегда был лидером, который вел за собой других, стратегом, который принимает правильные решения, мужественным бойцом, который первым идет в атаку. Уверен, эти его качества, а еще военное образование и боевой опыт, полученный в самых горячих точках, — в Чечне и Сирии — помогут блестяще справиться с боевыми задачами. Рустам Усманович, желаю Вам военной удачи, а в том, что боевые успехи под Вашим началом будут, мы не сомневаемся", — добавил он.Генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову 49 лет, он родился в дагестанском селе Чинар в Дербентском районе. Мурадов был первым командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе. В ноябре 2021 года при его посредничестве спецрейсом из Баку в Ереван было перевезено тело военнослужащего Вооруженных сил Армении. А через месяц, 4 декабря, он сопровождал десять военнослужащих, считавшихся без вести пропавшими, которые в итоге вернулись из Баку в Армению.В феврале этого года ЕС включил в санкционные списки Мурадова в числе четырех высокопоставленных российских военных за участие в спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220924/mizintsev-1819144421.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

рустам мурадов, россия, безопасность, сергей меликов, вооруженные силы рф