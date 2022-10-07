https://ria.ru/20221007/minoborony-1822386370.html

В Минобороны призвали не отменять новогодние праздники в регионах

В Минобороны призвали не отменять новогодние праздники в регионах - РИА Новости, 07.10.2022

В Минобороны призвали не отменять новогодние праздники в регионах

Инициативы регионов по отмене новогодних мероприятий для оказания помощи российским военным преждевременны, заявил замминистра обороны, начальник Главного... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T22:40

2022-10-07T22:40

2022-10-07T23:04

специальная военная операция на украине

общество

россия

виктор горемыкин

вооруженные силы рф

новый год

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Инициативы регионов по отмене новогодних мероприятий для оказания помощи российским военным преждевременны, заявил замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковник Виктор Горемыкин.Он подчеркнул, что в армии сейчас есть все необходимое оснащение для обеспечения подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме. Речь идет как о районах проведения специальной военной операции, так и местах подготовки мобилизованных граждан.Горемыкин выразил признательность за оказываемую в регионах поддержку, однако отметил, что отменять празднование Нового года не стоит.Ранее власти некоторых регионов, в частности Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, выступили с инициативой отменить новогодние праздничные мероприятия для направления сэкономленных средств в поддержку мобилизованных граждан и их семей.Владимир Путин 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она необходима, чтобы контролировать линию соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденные территории на Украине. Планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса России.

https://ria.ru/20221007/prazdniki-1822364904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, виктор горемыкин, вооруженные силы рф, новый год, безопасность, владимир путин, сергей шойгу, санкт-петербург, ленинградская область, нижний новгород