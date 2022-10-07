22:40 07.10.2022 (обновлено: 23:04 07.10.2022)
В Минобороны призвали не отменять новогодние праздники в регионах
Министерство обороны выступило против отмены праздничных новогодних мероприятий в регионах
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Инициативы регионов по отмене новогодних мероприятий для оказания помощи российским военным преждевременны, заявил замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковник Виктор Горемыкин.
Он подчеркнул, что в армии сейчас есть все необходимое оснащение для обеспечения подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме. Речь идет как о районах проведения специальной военной операции, так и местах подготовки мобилизованных граждан.
Горемыкин выразил признательность за оказываемую в регионах поддержку, однако отметил, что отменять празднование Нового года не стоит.
"Хочу подчеркнуть, что никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения наших военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации, нет", — сказал он.
Ранее власти некоторых регионов, в частности Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, выступили с инициативой отменить новогодние праздничные мероприятия для направления сэкономленных средств в поддержку мобилизованных граждан и их семей.
Владимир Путин 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она необходима, чтобы контролировать линию соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденные территории на Украине. Планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса России.