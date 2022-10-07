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В Минобороны призвали не отменять новогодние праздники в регионах - РИА Новости, 07.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/minoborony-1822386370.html
В Минобороны призвали не отменять новогодние праздники в регионах
В Минобороны призвали не отменять новогодние праздники в регионах - РИА Новости, 07.10.2022
В Минобороны призвали не отменять новогодние праздники в регионах
Инициативы регионов по отмене новогодних мероприятий для оказания помощи российским военным преждевременны, заявил замминистра обороны, начальник Главного... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T22:40
2022-10-07T23:04
специальная военная операция на украине
общество
россия
виктор горемыкин
вооруженные силы рф
новый год
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Инициативы регионов по отмене новогодних мероприятий для оказания помощи российским военным преждевременны, заявил замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковник Виктор Горемыкин.Он подчеркнул, что в армии сейчас есть все необходимое оснащение для обеспечения подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме. Речь идет как о районах проведения специальной военной операции, так и местах подготовки мобилизованных граждан.Горемыкин выразил признательность за оказываемую в регионах поддержку, однако отметил, что отменять празднование Нового года не стоит.Ранее власти некоторых регионов, в частности Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, выступили с инициативой отменить новогодние праздничные мероприятия для направления сэкономленных средств в поддержку мобилизованных граждан и их семей.Владимир Путин 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она необходима, чтобы контролировать линию соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденные территории на Украине. Планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса России.
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общество, россия, виктор горемыкин, вооруженные силы рф, новый год, безопасность, владимир путин, сергей шойгу, санкт-петербург, ленинградская область, нижний новгород
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Виктор Горемыкин, Вооруженные силы РФ, Новый год, Безопасность, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Нижний Новгород
22:40 07.10.2022 (обновлено: 23:04 07.10.2022)
 
В Минобороны призвали не отменять новогодние праздники в регионах

Министерство обороны выступило против отмены праздничных новогодних мероприятий в регионах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Инициативы регионов по отмене новогодних мероприятий для оказания помощи российским военным преждевременны, заявил замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковник Виктор Горемыкин.
Он подчеркнул, что в армии сейчас есть все необходимое оснащение для обеспечения подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме. Речь идет как о районах проведения специальной военной операции, так и местах подготовки мобилизованных граждан.
Горемыкин выразил признательность за оказываемую в регионах поддержку, однако отметил, что отменять празднование Нового года не стоит.
"Хочу подчеркнуть, что никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения наших военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации, нет", — сказал он.
Ранее власти некоторых регионов, в частности Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, выступили с инициативой отменить новогодние праздничные мероприятия для направления сэкономленных средств в поддержку мобилизованных граждан и их семей.
Владимир Путин 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она необходима, чтобы контролировать линию соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденные территории на Украине. Планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса России.
Новогодняя инсталляция в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
20:09
Источник: идея отменить новогодние мероприятия в городах непроработанная
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВиктор ГоремыкинВооруженные силы РФНовый годБезопасностьВладимир ПутинСергей ШойгуСанкт-ПетербургЛенинградская областьНижний Новгород
 
 
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