https://ria.ru/20221007/delo-1822221502.html

Источник: дело об уклонении от службы при частичной мобилизации отменили

Источник: дело об уклонении от службы при частичной мобилизации отменили - РИА Новости, 07.10.2022

Источник: дело об уклонении от службы при частичной мобилизации отменили

Прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела об уклонении от военной службы по 328-й статье УК, возбужденное на жителя Пензенской области при частичной... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T14:01

2022-10-07T14:01

2022-10-07T16:50

частичная мобилизация в россии

россия

пензенская область

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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ПЕНЗА, 7 окт — РИА Новости. Прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела об уклонении от военной службы по 328-й статье УК, возбужденное на жителя Пензенской области при частичной мобилизации, сообщил РИА Новости информированный источник."Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела по статье 328 УК "Уклонение от призыва на военную службу" при отсутствии законных оснований, которое завели против жителя Пензенской области", — сказал собеседник агентства.Это первый известный случай применения этой статьи после объявления о частичной мобилизации в России. Она предусматривает наказание за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. В 2008 году пленум Верховного суда, обобщая судебную практику по делам уклонистов, опубликовал постановление, одна из трактовок положений которого позволяет сделать вывод, что эта статья применима только для срочников.Как рассказывали РИА Новости в региональном управлении СК, 23 сентября мужчине 1990 года рождения, состоящему на воинском учете, выдали повестку. В документе говорилось, что ему необходимо явиться 26 сентября в администрацию Кондольского сельсовета для отправки в военкомат в рамках частичной мобилизации. Как утверждалось, "не имея законных оснований для освобождения от военной службы", он не явился по повестке, после чего мужчину заключили в изолятор временного содержания. Там он пробыл двое суток.Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас объяснил в своем Telegram-канале, что предупреждать россиян об уголовной ответственности за отказ от мобилизации по 328 статье неправомерно, поскольку она наступает лишь за отказ от срочной службы.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По утверждениям Минобороны, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек — то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве. По последним данным ведомства, более 200 тысяч новобранцев уже прибыли в войска.Также утверждается, что в зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО.После многочисленных сообщений о нарушениях (военкоматы берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал". Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.рф", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие — до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.

https://ria.ru/20221007/putin-1822173453.html

россия

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии, россия, пензенская область, следственный комитет россии (ск рф), общество