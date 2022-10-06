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Спецоперация, 6 октября: Зеленский призвал НАТО нанести "превентивный удар" - РИА Новости, 06.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221006/spetsoperatsiya-1822097583.html
Спецоперация, 6 октября: Зеленский призвал НАТО нанести "превентивный удар"
Спецоперация, 6 октября: Зеленский призвал НАТО нанести "превентивный удар" - РИА Новости, 06.10.2022
Спецоперация, 6 октября: Зеленский призвал НАТО нанести "превентивный удар"
Владимир Зеленский предложил НАТО нанести "превентивные" удары по России. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, Зеленский... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T22:37
2022-10-06T22:37
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
джо байден
россия
украина
киев
магатэ
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский предложил НАТО нанести "превентивные" удары по России. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, Зеленский призывает к началу мировой войны, и ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева.В то же время президент США Джо Байден не исключил встречи с российском лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в ноябре для обсуждения ситуации вокруг Украины.Ход операцииСоюзные силы освободили в ДНР село Зайцево под Артёмовском (Бахмутом), уничтожено более 120 украинских военных, сообщило Минобороны РФ. В районе населённого пункта Новый Комар ДНР ударами армейской авиации ВКС России уничтожено до 60 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады, два танка и пять единиц автомобильной техники, отмечается в сводке.ВКС России уничтожили еще более 280 украинских военных в Херсонской и Николаевской областях. В Харьковской области уничтожены две украинских диверсионно-разведывательные группы. ВС РФ отбросили противника, который силами четырех батальонных тактических групп в течение суток многократно пытался прорвать оборону российских военных, уничтожено более 100 украинских военнослужащих.Воздушно-космические силы Российской Федерации в ходе спецоперации высокоточным оружием уничтожили три понтонные переправы украинских войск через реку Ингулец в Херсонской и Николаевской областях, сообщили в Минобороны РФ. Российская система ПВО сбила пять ракет РСЗО HIMARS, выпущенных украинскими войсками по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, сообщил журналистам представитель экстренных служб города.Призвал нанести ударВладимир Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести превентивные удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России".Со своей стороны, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что слова Зеленского - не что иное, как призыв к началу мировой войны, и ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что психиатры должны сделать Зеленскому превентивную трепанацию черепа, пока он не натворил еще больших бед, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "марионеточный и неуравновешенный" Зеленский превратился в монстра, руками которого Запад может уничтожить планету.Гросси поговорил с ЗеленскимГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в Киеве встретился с Зеленским, они достигли прогресса в вопросе зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции. Он также заявил, что не может бойкотировать возможный переход сотрудников ЗАЭС в "Росатом" и призвал поддерживать контакты с Россией для предотвращения применения ядерного оружия. Гросси сообщил, что МАГАТЭ увеличит число находящихся на Запорожской атомной электростанции экспертов с двух до четырех. При этом, по словам Гроссии, МАГАТЭ продолжает считать ЗАЭС объектом Украины.Украина может прекратить поставки электроэнергии в Европу, если блоки Запорожской АЭС не будут подключены, заявил Зеленский.Байден не исключил встречи с ПутинымБайден не исключил встречи с Путиным на полях саммита G20 для обсуждения ситуации вокруг Украины.В то же время председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, предложившая делегации парламента Украины, которая также приехала на саммит парламентов Большой двадцатки, прямо сегодня сесть за стол переговоров, сообщила, что реакции от их не последовало, поскольку Киев не может принимать решения без западных "хозяев".Генсек ООН Антониу Гутерреш продолжает находиться в контакте с чиновниками России и Украины высокого уровня, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.Россия подала в Международный суд ООН в Гааге возражения на иск Украины, которая обвинила российскую сторону в геноциде украинского народа после начала спецоперации.
https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822086926.html
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украина
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Наталья Макарова
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60
Конашенков о попытках противника прорвать оборону войск РФ
ВС РФ отбросили противника, который силами четырех батальонных тактических групп в течение суток многократно пытался прорвать оборону российских военных, уничтожено более 100 украинских военнослужащих, сообщило в четверг Министерство обороны РФ. "На Андреево-Криворожском направлении противник силами четырех батальонных тактических групп в течение суток предпринимал многократные попытки прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское", - говорится в сводке военного ведомства.
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в мире, владимир зеленский, джо байден, россия, украина, киев, магатэ, нато, большая двадцатка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Россия, Украина, Киев, МАГАТЭ, НАТО, Большая двадцатка
22:37 06.10.2022
 

Спецоперация, 6 октября: Зеленский призвал НАТО нанести "превентивный удар"

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский предложил НАТО нанести "превентивные" удары по России. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, Зеленский призывает к началу мировой войны, и ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева.
В то же время президент США Джо Байден не исключил встречи с российском лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в ноябре для обсуждения ситуации вокруг Украины.

Ход операции

Союзные силы освободили в ДНР село Зайцево под Артёмовском (Бахмутом), уничтожено более 120 украинских военных, сообщило Минобороны РФ. В районе населённого пункта Новый Комар ДНР ударами армейской авиации ВКС России уничтожено до 60 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады, два танка и пять единиц автомобильной техники, отмечается в сводке.
ВКС России уничтожили еще более 280 украинских военных в Херсонской и Николаевской областях. В Харьковской области уничтожены две украинских диверсионно-разведывательные группы. ВС РФ отбросили противника, который силами четырех батальонных тактических групп в течение суток многократно пытался прорвать оборону российских военных, уничтожено более 100 украинских военнослужащих.
Воздушно-космические силы Российской Федерации в ходе спецоперации высокоточным оружием уничтожили три понтонные переправы украинских войск через реку Ингулец в Херсонской и Николаевской областях, сообщили в Минобороны РФ. Российская система ПВО сбила пять ракет РСЗО HIMARS, выпущенных украинскими войсками по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, сообщил журналистам представитель экстренных служб города.

Призвал нанести удар

Владимир Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести превентивные удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России".
Со своей стороны, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что слова Зеленского - не что иное, как призыв к началу мировой войны, и ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что психиатры должны сделать Зеленскому превентивную трепанацию черепа, пока он не натворил еще больших бед, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "марионеточный и неуравновешенный" Зеленский превратился в монстра, руками которого Запад может уничтожить планету.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 21:12
"Безумный клоун". В Сети обрушились на Зеленского после заявления о России

Гросси поговорил с Зеленским

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в Киеве встретился с Зеленским, они достигли прогресса в вопросе зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции. Он также заявил, что не может бойкотировать возможный переход сотрудников ЗАЭС в "Росатом" и призвал поддерживать контакты с Россией для предотвращения применения ядерного оружия. Гросси сообщил, что МАГАТЭ увеличит число находящихся на Запорожской атомной электростанции экспертов с двух до четырех. При этом, по словам Гроссии, МАГАТЭ продолжает считать ЗАЭС объектом Украины.
Украина может прекратить поставки электроэнергии в Европу, если блоки Запорожской АЭС не будут подключены, заявил Зеленский.

Байден не исключил встречи с Путиным

Байден не исключил встречи с Путиным на полях саммита G20 для обсуждения ситуации вокруг Украины.
В то же время председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, предложившая делегации парламента Украины, которая также приехала на саммит парламентов Большой двадцатки, прямо сегодня сесть за стол переговоров, сообщила, что реакции от их не последовало, поскольку Киев не может принимать решения без западных "хозяев".
Генсек ООН Антониу Гутерреш продолжает находиться в контакте с чиновниками России и Украины высокого уровня, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
Россия подала в Международный суд ООН в Гааге возражения на иск Украины, которая обвинила российскую сторону в геноциде украинского народа после начала спецоперации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийДжо БайденРоссияУкраинаКиевМАГАТЭНАТОБольшая двадцатка
 
 
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