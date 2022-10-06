https://ria.ru/20221006/sovbez-1822102992.html
Сенатор предложил обсудить заявления Зеленского в Совбезе ООН
Сенатор предложил обсудить заявления Зеленского в Совбезе ООН - РИА Новости, 06.10.2022
Сенатор предложил обсудить заявления Зеленского в Совбезе ООН
Владимир Зеленский провоцирует ядерную войну между НАТО и Россией, эту тему нужно поднимать в Совбезе ООН, заявил РИА Новости в четверг сенатор от Крыма Сергей... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T23:00
2022-10-06T23:00
2022-10-06T23:00
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский провоцирует ядерную войну между НАТО и Россией, эту тему нужно поднимать в Совбезе ООН, заявил РИА Новости в четверг сенатор от Крыма Сергей Цеков.Зеленский, выступая по видеосвязи в австралийском Институте Лоуи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России"."Создается впечатление абсолютной неадекватности Зеленского. Он не понимает, какие могут быть последствия от реализации его слов. Он провоцирует фактически ядерную войну между Россией и НАТО, от которой погибнет весь мир", - сказал политик.Цеков считает, что "нужно в Совбезе ООН поднять тему провоцирования Зеленским ядерной войны".Парламентарий отметил, что это заявление характеризует человека, который возглавляет Украину и который довел страну до такого состояния. "Он несет угрозу миру", вместо того чтобы заботиться о своей стране и своих гражданах, сказал законодатель.Цеков выразил недоумение в связи с тем, что западные страны приглашают Зеленского выступать на их мероприятиях. "Это характеризует и состояние мирового сообщества", - считает он.По мнению политика, сейчас важно вернуться к тому, о чем Россия говорила в декабре прошлого года, а именно, к гарантиям безопасности.
https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822088413.html
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владимир зеленский, россия, украина, совет безопасности оон, сергей цеков, совет федерации рф, нато
Владимир Зеленский, Россия, Украина, Совет Безопасности ООН, Сергей Цеков, Совет Федерации РФ, НАТО
Сенатор предложил обсудить заявления Зеленского в Совбезе ООН
Сенатор Цеков предложил обсудить провоцирование Зеленским ядерной войны в Совбезе ООН
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский провоцирует ядерную войну между НАТО и Россией, эту тему нужно поднимать в Совбезе ООН, заявил РИА Новости в четверг сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Зеленский, выступая по видеосвязи в австралийском Институте Лоуи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России".
"Создается впечатление абсолютной неадекватности Зеленского. Он не понимает, какие могут быть последствия от реализации его слов. Он провоцирует фактически ядерную войну между Россией и НАТО, от которой погибнет весь мир", - сказал политик.
Цеков считает, что "нужно в Совбезе ООН поднять тему провоцирования Зеленским ядерной войны".
Парламентарий отметил, что это заявление характеризует человека, который возглавляет Украину
и который довел страну до такого состояния. "Он несет угрозу миру", вместо того чтобы заботиться о своей стране и своих гражданах, сказал законодатель.
Цеков выразил недоумение в связи с тем, что западные страны приглашают Зеленского выступать на их мероприятиях. "Это характеризует и состояние мирового сообщества", - считает он.
По мнению политика, сейчас важно вернуться к тому, о чем Россия говорила в декабре прошлого года, а именно, к гарантиям безопасности.