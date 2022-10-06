https://ria.ru/20221006/sovbez-1822102992.html

Сенатор предложил обсудить заявления Зеленского в Совбезе ООН

Сенатор предложил обсудить заявления Зеленского в Совбезе ООН - РИА Новости, 06.10.2022

Сенатор предложил обсудить заявления Зеленского в Совбезе ООН

Владимир Зеленский провоцирует ядерную войну между НАТО и Россией, эту тему нужно поднимать в Совбезе ООН, заявил РИА Новости в четверг сенатор от Крыма Сергей... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T23:00

2022-10-06T23:00

2022-10-06T23:00

владимир зеленский

россия

украина

совет безопасности оон

сергей цеков

совет федерации рф

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103384/63/1033846343_0:31:2001:1156_1920x0_80_0_0_dd3de29c7242907a38d920b72bdb93ab.jpg

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский провоцирует ядерную войну между НАТО и Россией, эту тему нужно поднимать в Совбезе ООН, заявил РИА Новости в четверг сенатор от Крыма Сергей Цеков.Зеленский, выступая по видеосвязи в австралийском Институте Лоуи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России"."Создается впечатление абсолютной неадекватности Зеленского. Он не понимает, какие могут быть последствия от реализации его слов. Он провоцирует фактически ядерную войну между Россией и НАТО, от которой погибнет весь мир", - сказал политик.Цеков считает, что "нужно в Совбезе ООН поднять тему провоцирования Зеленским ядерной войны".Парламентарий отметил, что это заявление характеризует человека, который возглавляет Украину и который довел страну до такого состояния. "Он несет угрозу миру", вместо того чтобы заботиться о своей стране и своих гражданах, сказал законодатель.Цеков выразил недоумение в связи с тем, что западные страны приглашают Зеленского выступать на их мероприятиях. "Это характеризует и состояние мирового сообщества", - считает он.По мнению политика, сейчас важно вернуться к тому, о чем Россия говорила в декабре прошлого года, а именно, к гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822088413.html

https://ria.ru/20221006/pvo-1821990367.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир зеленский, россия, украина, совет безопасности оон, сергей цеков, совет федерации рф, нато