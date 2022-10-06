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В МИД Казахстана назвали разговор с послом России жестким - РИА Новости, 06.10.2022
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В МИД Казахстана назвали разговор с послом России жестким
В МИД Казахстана назвали разговор с послом России жестким - РИА Новости, 06.10.2022
В МИД Казахстана назвали разговор с послом России жестким
Разговор, состоявшийся в МИД Казахстана с послом России о высказывании официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой касательно... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:04
2022-10-06T11:04
в мире
мария захарова
казахстан
россия
мид казахстана
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АЛМА-АТА, 6 окт - РИА Новости. Разговор, состоявшийся в МИД Казахстана с послом России о высказывании официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой касательно ситуации вокруг посла Украины, был серьезным и довольно жестким, сообщили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве республики.В соцсетях ранее было опубликовано видео, на котором посол Украины Петр Врублевский заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. Как позже сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана, Врублевский был вызван в МИД республики, ему выражен протест в связи с его высказываниями. Восьмого сентября в СМИ появилась информация, что посол покинул Казахстан по требованию властей. Между тем 4 октября посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев был вызван в МИД России, где ему было заявлено о категорической неприемлемости того, что украинский посол вернулся в Астану и продолжил работу в качестве главы дипмиссии. Как заявила Захарова, Москва рассчитывает, что Казахстан "примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста"."Посол был вызван в МИД на серьезный разговор. Обсудили высказывание официального представителя министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, которое не соответствует духу равноправного стратегического партнерства. Разговор был довольно жесткий", - сказали в МИД.Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров ранее заявлял, что тональность заявления Захаровой "диссонирует характеру союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров".По информации МИД Казахстана, украинской стороне было заявлено о несоответствии подобных высказываний с работой посла, в связи с чем была достигнута договоренность об отзыве дипломата. В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане.
https://ria.ru/20221005/kazakhstan-1821601817.html
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в мире, мария захарова, казахстан, россия, мид казахстана
В мире, Мария Захарова, Казахстан, Россия, МИД Казахстана
11:04 06.10.2022
 
В МИД Казахстана назвали разговор с послом России жестким

МИД Казахстана назвал разговор с послом России о ситуации с украинским дипломатом жестким

© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане
Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 6 окт - РИА Новости. Разговор, состоявшийся в МИД Казахстана с послом России о высказывании официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой касательно ситуации вокруг посла Украины, был серьезным и довольно жестким, сообщили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве республики.
В соцсетях ранее было опубликовано видео, на котором посол Украины Петр Врублевский заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. Как позже сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана, Врублевский был вызван в МИД республики, ему выражен протест в связи с его высказываниями. Восьмого сентября в СМИ появилась информация, что посол покинул Казахстан по требованию властей. Между тем 4 октября посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев был вызван в МИД России, где ему было заявлено о категорической неприемлемости того, что украинский посол вернулся в Астану и продолжил работу в качестве главы дипмиссии. Как заявила Захарова, Москва рассчитывает, что Казахстан "примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста".
Петр Врублевский - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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Врублевский покинет Казахстан после назначения нового посла Украины
"Посол был вызван в МИД на серьезный разговор. Обсудили высказывание официального представителя министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, которое не соответствует духу равноправного стратегического партнерства. Разговор был довольно жесткий", - сказали в МИД.
Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров ранее заявлял, что тональность заявления Захаровой "диссонирует характеру союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров".
По информации МИД Казахстана, украинской стороне было заявлено о несоответствии подобных высказываний с работой посла, в связи с чем была достигнута договоренность об отзыве дипломата. В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании в узком составе глав стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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